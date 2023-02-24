РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9893 посетителя онлайн
Новости Видео Война
21 031 18

Подразделение ПВО уничтожает воздушную цель. ВИДЕО

Подразделение украинского ПВО уничтожило вражескую воздушную цель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткого выстрела украинские воины опубликовали в соцсетях. Вероятнее всего, цель была поражена расчетом ЗРК "Stormer".

Читайте: На Кременском направлении ликвидировано около 70 оккупантов, - ОВА

ПВО (3024) уничтожение (7672)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
славно хлопці. ви найкращі..ми за вашою спиною знаемо ви нас бережете..здоровья вам хай бог вас береже. ми чекаемо вас дома з перемогою.слава зсу слава нашій пво.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:29 Ответить
+11
Схоже збили шахед.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:42 Ответить
+11
працювали мабуть на максимальну дальність, 8 секунд політ ракети - це до 8 км відстань була
показать весь комментарий
24.02.2023 14:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
славно хлопці. ви найкращі..ми за вашою спиною знаемо ви нас бережете..здоровья вам хай бог вас береже. ми чекаемо вас дома з перемогою.слава зсу слава нашій пво.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:29 Ответить
Схоже збили шахед.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:42 Ответить
Дрон какой то был.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:47 Ответить
працювали мабуть на максимальну дальність, 8 секунд політ ракети - це до 8 км відстань була
показать весь комментарий
24.02.2023 14:57 Ответить
как эти вонючии штампики ставят задрали..
показать весь комментарий
24.02.2023 15:02 Ответить
профи! наши ангелы хранители
показать весь комментарий
24.02.2023 15:27 Ответить
Это какая-то ракета с самонаведением. Когда наводит оператор - цель должна быть точно на кресте.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:46 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 17:42 Ответить
Starstreak HVM.
Може знищувати повітряні цілі на висоті до 7 км, та на відстані до 7 км. Але при цьому дальність виявлення повітряної цілі типу «літак» може складати до 18 км, дальність виявлення повітряної цілі типу «вертоліт» - до 8 км
показать весь комментарий
24.02.2023 17:44 Ответить
Мвскалі, ми сбіваєм ваши етажеркі на рускам язикє !!!!!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 16:35 Ответить
Сорри, я вообще-то девушек люблю... НО ВЫ КРАСАВЧИКИ!!!)))
показать весь комментарий
24.02.2023 20:10 Ответить
что это было.
показать весь комментарий
25.02.2023 17:25 Ответить
чудово )

або Stormer High-Velocity Missile (HVM)

показать весь комментарий
26.02.2023 08:14 Ответить
або ПЗРК Starstreak

показать весь комментарий
26.02.2023 08:15 Ответить
Від команди командира "ПУСК" до реального запуску ракети - 21 сек. Що твориться? чим вони пишаються?
показать весь комментарий
26.02.2023 16:36 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2023 12:30 Ответить
 
 