Підрозділ ППО знищує повітряну ціль. ВIДЕО

Підрозділ української ППО знищив ворожу повітряну ціль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу українські воїни опублікували у соцмережах. Вірогідніше за все, ціль була вражена розрахунком ЗРК "Stormer".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Італія надасть Україні три системи ППО: ЗРК SAMP-T, комплекси Skyguard та Spike