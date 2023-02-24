Підрозділ ППО знищує повітряну ціль. ВIДЕО
Підрозділ української ППО знищив ворожу повітряну ціль.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу українські воїни опублікували у соцмережах. Вірогідніше за все, ціль була вражена розрахунком ЗРК "Stormer".
Може знищувати повітряні цілі на висоті до 7 км, та на відстані до 7 км. Але при цьому дальність виявлення повітряної цілі типу «літак» може складати до 18 км, дальність виявлення повітряної цілі типу «вертоліт» - до 8 км
або Stormer High-Velocity Missile (HVM)