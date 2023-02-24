УКР
Підрозділ ППО знищує повітряну ціль. ВIДЕО

Підрозділ української ППО знищив ворожу повітряну ціль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного пострілу українські воїни опублікували у соцмережах. Вірогідніше за все, ціль була вражена розрахунком ЗРК "Stormer".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Італія надасть Україні три системи ППО: ЗРК SAMP-T, комплекси Skyguard та Spike

ППО (3473) знищення (7998)
+32
славно хлопці. ви найкращі..ми за вашою спиною знаемо ви нас бережете..здоровья вам хай бог вас береже. ми чекаемо вас дома з перемогою.слава зсу слава нашій пво.
24.02.2023 14:29 Відповісти
+11
Схоже збили шахед.
24.02.2023 14:42 Відповісти
+11
працювали мабуть на максимальну дальність, 8 секунд політ ракети - це до 8 км відстань була
24.02.2023 14:57 Відповісти
славно хлопці. ви найкращі..ми за вашою спиною знаемо ви нас бережете..здоровья вам хай бог вас береже. ми чекаемо вас дома з перемогою.слава зсу слава нашій пво.
24.02.2023 14:29 Відповісти
Схоже збили шахед.
24.02.2023 14:42 Відповісти
Дрон какой то был.
24.02.2023 14:47 Відповісти
працювали мабуть на максимальну дальність, 8 секунд політ ракети - це до 8 км відстань була
24.02.2023 14:57 Відповісти
как эти вонючии штампики ставят задрали..
24.02.2023 15:02 Відповісти
профи! наши ангелы хранители
24.02.2023 15:27 Відповісти
Это какая-то ракета с самонаведением. Когда наводит оператор - цель должна быть точно на кресте.
24.02.2023 15:46 Відповісти
24.02.2023 17:42 Відповісти
Starstreak HVM.
Може знищувати повітряні цілі на висоті до 7 км, та на відстані до 7 км. Але при цьому дальність виявлення повітряної цілі типу «літак» може складати до 18 км, дальність виявлення повітряної цілі типу «вертоліт» - до 8 км
24.02.2023 17:44 Відповісти
Мвскалі, ми сбіваєм ваши етажеркі на рускам язикє !!!!!!!
24.02.2023 16:35 Відповісти
Сорри, я вообще-то девушек люблю... НО ВЫ КРАСАВЧИКИ!!!)))
24.02.2023 20:10 Відповісти
что это было.
25.02.2023 17:25 Відповісти
чудово )

або Stormer High-Velocity Missile (HVM)

26.02.2023 08:14 Відповісти
або ПЗРК Starstreak

26.02.2023 08:15 Відповісти
Від команди командира "ПУСК" до реального запуску ракети - 21 сек. Що твориться? чим вони пишаються?
26.02.2023 16:36 Відповісти
27.02.2023 12:30 Відповісти
 
 