На Кременском направлении ликвидировано около 70 оккупантов, - ОВА

Украинские защитники ликвидировали около 70 российских захватчиков на Кременском направлении.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"На Кременском направлении нацгвардейцы ликвидировали около 70 рашистов. Вчера орки пытались наступать тремя ротами в районе Кременной. Атака врага провалилась, одна рота россиян отправилась на концерт кобзона, а это около 70 солдат. Количество раненых еще устанавливается", - сказано в сообщении.

По словам Гайдая, в Белогоровке ситуация сейчас стабильная.

"На Сватовском направлении после недавней неудачной атаки орков при поддержке тяжелой техники тоже более или менее спокойно", - добавил глава Луганской области.

