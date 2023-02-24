На Кременском направлении ликвидировано около 70 оккупантов, - ОВА
Украинские защитники ликвидировали около 70 российских захватчиков на Кременском направлении.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"На Кременском направлении нацгвардейцы ликвидировали около 70 рашистов. Вчера орки пытались наступать тремя ротами в районе Кременной. Атака врага провалилась, одна рота россиян отправилась на концерт кобзона, а это около 70 солдат. Количество раненых еще устанавливается", - сказано в сообщении.
По словам Гайдая, в Белогоровке ситуация сейчас стабильная.
"На Сватовском направлении после недавней неудачной атаки орков при поддержке тяжелой техники тоже более или менее спокойно", - добавил глава Луганской области.
когда наши наконец возьмут Кременную и откроется путь на Северодонецк а потом и на Кадиевку, а потом и на дебальцево (важный транспортный узел между Луганском и Донецком и Рашей) - ох и бомбанут тут пепрдаки у ботов и дебилов, поливавших говном Гайдая!
и это обязательно будет! Потому что Донбасс - это УКРАИНА!
Снимут фильмы
Хочу ,чтобы
У нас было свое ,украинское
СПАСЕНИЕ РЯДОВОГО РАЙАНА
Свой СНАЙПЕР
Украинские котики
Должны получить ОСКАР!