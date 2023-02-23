Цель Кремля – к лету захватить и удержать Донбасс, - Генштаб ВСУ
Стратегическая цель РФ – в ближайшее время оккупировать ключевые населенные пункты Донецкой области, а к лету – захватить Донецкую и Луганскую области.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
"Российские стратегические цели не изменились – в ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем – захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области Украины", - сказал он.
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украінські міста 😠
Бо профи-контрактники год назад обосрались...