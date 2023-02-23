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Новости Война
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Цель Кремля – к лету захватить и удержать Донбасс, - Генштаб ВСУ

окупанти

Стратегическая цель РФ – в ближайшее время оккупировать ключевые населенные пункты Донецкой области, а к лету – захватить Донецкую и Луганскую области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Российские стратегические цели не изменились – в ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем – захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области Украины", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне посреди недели перевели работу на дистанцию и отменили массовые мероприятия в оккупированном Луганске, - ОВА

Генштаб ВС (6343) оккупация (10167) Донбасс (26956) Донецкая область (9784) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+13
Дурні думкою багатіють
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23.02.2023 11:42
+10
Уже до лiта? Конченные
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23.02.2023 11:43
+8
Потім до осені.
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23.02.2023 11:49
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Дурні думкою багатіють
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23.02.2023 11:42 Ответить
Уже до лiта? Конченные
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23.02.2023 11:43 Ответить
Потім до осені.
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23.02.2023 11:49 Ответить
До літа кацапи можуть тільки полоскотати свої яйця , а не захопити
украінські міста 😠
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23.02.2023 11:51 Ответить
до літа 2030 захопити та утримати
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23.02.2023 11:56 Ответить
Студентов мацковских ВУЗов с ППШ и мосинками подтянут, и сразу в атаку!
Бо профи-контрактники год назад обосрались...
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23.02.2023 11:57 Ответить
да какими ППШ ? каждому по кирпичу и в атаку. ну прям как "дедываевали" )))
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23.02.2023 12:52 Ответить
да да... за три дня ))))
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23.02.2023 12:00 Ответить
Сподіваємось, у нашого Генштаба інші плани.
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23.02.2023 12:01 Ответить
До літа якого року?
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23.02.2023 12:02 Ответить
Але літом ми в Крим заходим ..Можем розминутись
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23.02.2023 12:35 Ответить
Почему до лета?за 3дня слабо?
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23.02.2023 12:51 Ответить
Уже захопили, норм так за обидві щоки захопили, хочуть виплюнути та не можуть! А до літа кубань будуть випльовувати
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23.02.2023 13:12 Ответить
 
 