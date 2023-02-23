Мета Кремля - до літа захопити та утримати Донбас, - Генштаб ЗСУ

Стратегічна мета РФ - найближчим часом окупувати ключові населені пункти Донецької області, а до літа - захопити Донецьку та Луганську області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Російські стратегічні цілі не змінилися – у найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а надалі – захопити до літа та утримати Донецьку та Луганську області України", - сказав він.

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