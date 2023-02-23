Мета Кремля - до літа захопити та утримати Донбас, - Генштаб ЗСУ
Стратегічна мета РФ - найближчим часом окупувати ключові населені пункти Донецької області, а до літа - захопити Донецьку та Луганську області.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.
"Російські стратегічні цілі не змінилися – у найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а надалі – захопити до літа та утримати Донецьку та Луганську області України", - сказав він.
Топ коментарі
+13 Марина Нечаева #553345
показати весь коментар23.02.2023 11:42
+10 Елена Роженко #552067
показати весь коментар23.02.2023 11:43
+8 Олег Квиташ
показати весь коментар23.02.2023 11:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
украінські міста 😠
Бо профи-контрактники год назад обосрались...