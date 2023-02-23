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Мета Кремля - до літа захопити та утримати Донбас, - Генштаб ЗСУ

окупанти

Стратегічна мета РФ - найближчим часом окупувати ключові населені пункти Донецької області, а до літа - захопити Донецьку та Луганську області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Російські стратегічні цілі не змінилися – у найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а надалі – захопити до літа та утримати Донецьку та Луганську області України", - сказав він.

Читайте: Росіяни посеред тижня перевели роботу на дистанційку та скасували масові заходи в окупованому Луганську, - ОВА

Автор: 

Генштаб ЗС (6639) окупація (6718) Донбас (22356) Донецька область (8586) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+13
Дурні думкою багатіють
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23.02.2023 11:42
+10
Уже до лiта? Конченные
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23.02.2023 11:43
+8
Потім до осені.
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23.02.2023 11:49
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Дурні думкою багатіють
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23.02.2023 11:42 Відповісти
Уже до лiта? Конченные
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23.02.2023 11:43 Відповісти
Потім до осені.
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23.02.2023 11:49 Відповісти
До літа кацапи можуть тільки полоскотати свої яйця , а не захопити
украінські міста 😠
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23.02.2023 11:51 Відповісти
до літа 2030 захопити та утримати
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23.02.2023 11:56 Відповісти
Студентов мацковских ВУЗов с ППШ и мосинками подтянут, и сразу в атаку!
Бо профи-контрактники год назад обосрались...
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23.02.2023 11:57 Відповісти
да какими ППШ ? каждому по кирпичу и в атаку. ну прям как "дедываевали" )))
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23.02.2023 12:52 Відповісти
да да... за три дня ))))
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23.02.2023 12:00 Відповісти
Сподіваємось, у нашого Генштаба інші плани.
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23.02.2023 12:01 Відповісти
До літа якого року?
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23.02.2023 12:02 Відповісти
Але літом ми в Крим заходим ..Можем розминутись
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23.02.2023 12:35 Відповісти
Почему до лета?за 3дня слабо?
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23.02.2023 12:51 Відповісти
Уже захопили, норм так за обидві щоки захопили, хочуть виплюнути та не можуть! А до літа кубань будуть випльовувати
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23.02.2023 13:12 Відповісти
 
 