На Кремінському напрямку ліквідовано близько 70 окупантів, - ОВА

Українські захисники ліквідували близько 70 російських загарбників на Кремінському напрямку.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"На Кремінському напрямку нацгвардійці ліквідували близько 70 рашистів. Вчора орки намагалися наступати трьома ротами в районі Кремінної. Атака ворога провалилася, одна рота росіян відправилася на концерт кобзона, а це близько 70 солдатів. Кількість поранених ще встановлюється", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, у Білогорівці ситуація наразі стабільна.

"На Сватівському напрямку після нещодавньої не вдалої атаки орків за підтримки важкої техніки теж більш-менш спокійно", - додав очільник Луганщини.

