На Кремінському напрямку ліквідовано близько 70 окупантів, - ОВА
Українські захисники ліквідували близько 70 російських загарбників на Кремінському напрямку.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"На Кремінському напрямку нацгвардійці ліквідували близько 70 рашистів. Вчора орки намагалися наступати трьома ротами в районі Кремінної. Атака ворога провалилася, одна рота росіян відправилася на концерт кобзона, а це близько 70 солдатів. Кількість поранених ще встановлюється", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, у Білогорівці ситуація наразі стабільна.
"На Сватівському напрямку після нещодавньої не вдалої атаки орків за підтримки важкої техніки теж більш-менш спокійно", - додав очільник Луганщини.
когда наши наконец возьмут Кременную и откроется путь на Северодонецк а потом и на Кадиевку, а потом и на дебальцево (важный транспортный узел между Луганском и Донецком и Рашей) - ох и бомбанут тут пепрдаки у ботов и дебилов, поливавших говном Гайдая!
и это обязательно будет! Потому что Донбасс - это УКРАИНА!
Снимут фильмы
Хочу ,чтобы
У нас было свое ,украинское
СПАСЕНИЕ РЯДОВОГО РАЙАНА
Свой СНАЙПЕР
Украинские котики
Должны получить ОСКАР!