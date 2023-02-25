РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4876 посетителей онлайн
Новости Видео Война
12 969 102

Нас может ждать не один год борьбы, но будет легче, чем в прошлом. Мы осилим и 5 лет войны, - Черновол. ВИДЕО

2023 должен быть легче для защитников Украины, чем предыдущий.

Об этом заявила экс-нардеп, а ныне специалист по работе с ПТРК Татьяна Черновол в эфире "Прямого канала", сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня есть настроение уверенности. Год назад я тоже была на боевой позиции... Это была полная неуверенность, молила Бога, чтобы хоть в один танк попасть... Было очень страшно, вдруг не получится... Сейчас совсем другое настроение, я чувствую уверенность, огромную благодарность военным...", - отметила она.

"Нас действительно может ждать не один год борьбы, совсем не один, но...на самом деле чем дольше мы будем одерживать Победу, тем больше тех поколений московитов будут даже бояться ступать на нашу землю. Будет нам тяжело, но нам будет легче, чем в том году, который мы пережили", - добавила защитница Украины.

По ее словам, самым длинным по ощущениям был первый месяц войны.

"Если 5 лет, эти 5 лет пролетят так, что мы даже не заметим. Даже если 5 лет войны, мы справимся, мы уверены, мы пройдем. Чем дольше, тем дольше мы закрепим нашу Победу", - акцентировала внимание она.

Она также призвала украинцев сохранять оптимизм.

Также смотрите: "Дальше Днепр, Каховка и путь в Крым": Чорновол показала кадры из освобожденного Берислава. ВИДЕО

Чорновол Татьяна (655)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
А найзеленіший генералісімус нагородив її? Щось я не чув. Зате чув про нагороди марафонщикам.
показать весь комментарий
25.02.2023 11:28 Ответить
+47
Тримайтеся пані Тетяно!
показать весь комментарий
25.02.2023 11:27 Ответить
+23
показать весь комментарий
25.02.2023 12:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
когда придут кацапы, им будет все равно есть группа у вашего племянника или нет. Загребут сразу
показать весь комментарий
25.02.2023 23:32 Ответить
До речі, .. чи хтось чув чи дбр закрило на нею справу за то що вона гроші Януковича конфіскувала? Чи поставили на стенд- бай поки війна?
показать весь комментарий
25.02.2023 23:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 