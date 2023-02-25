Нас может ждать не один год борьбы, но будет легче, чем в прошлом. Мы осилим и 5 лет войны, - Черновол. ВИДЕО

2023 должен быть легче для защитников Украины, чем предыдущий.

Об этом заявила экс-нардеп, а ныне специалист по работе с ПТРК Татьяна Черновол в эфире "Прямого канала", сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня есть настроение уверенности. Год назад я тоже была на боевой позиции... Это была полная неуверенность, молила Бога, чтобы хоть в один танк попасть... Было очень страшно, вдруг не получится... Сейчас совсем другое настроение, я чувствую уверенность, огромную благодарность военным...", - отметила она.

"Нас действительно может ждать не один год борьбы, совсем не один, но...на самом деле чем дольше мы будем одерживать Победу, тем больше тех поколений московитов будут даже бояться ступать на нашу землю. Будет нам тяжело, но нам будет легче, чем в том году, который мы пережили", - добавила защитница Украины.

По ее словам, самым длинным по ощущениям был первый месяц войны.

"Если 5 лет, эти 5 лет пролетят так, что мы даже не заметим. Даже если 5 лет войны, мы справимся, мы уверены, мы пройдем. Чем дольше, тем дольше мы закрепим нашу Победу", - акцентировала внимание она.

Она также призвала украинцев сохранять оптимизм.

Также смотрите: "Дальше Днепр, Каховка и путь в Крым": Чорновол показала кадры из освобожденного Берислава. ВИДЕО