РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4876 посетителей онлайн
Новости Видео Война
26 476 224

Зеленский показал комнату на Банковой, где живет с начала войны. ВИДЕО

В фильме журналиста Дмитрия Комарова президент Владимир Зеленский провел экскурсию по своей резиденции на Банковой, продемонстрировал гардероб и признался, что частично потерял зрение из-за соблюдения режима светомаскировки.

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров опубликовал фильм "ГОД", в котором рассказывается о годе войны в Украине.

В фильме о событиях минувшего года войны рассказали президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, командующий Воздушными силами Николай Олещук, командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, глава СБУ Василий Малюк, начальник Генштаба Сергей Шаптала и украинские воины.

Читайте также: Зеленский направит США новый список необходимого вооружения, - глава комитета Конгресса по иностранным делам Маккол

Владимир Зеленский провел экскурсию по своему жилищу на Банковой, продемонстрировал гардероб и фото, которое стоит у него на рабочем столе. Зеленский с 24 февраля 2022 года живет в одной из комнат ОП.

"Я потерял зрение, это физически. А наоборот, считаю, что я людей вижу. Много же работали, полного света не было. Охрана говорила: "Давай немного поменьше". Работали так много месяцев, а потом немного ухудшился (зрение. - Ред.)", - объяснил глава государства.

В Зеленского соблюдали режим светомаскировки. Пилоты истребителей во время вылетов, кроме координат целей, могли ориентироваться на подсвечиваемые объекты.

Комаров спросил, носит ли Зеленский линзы. Президент ответил, что не использует их, но вынужден читать только в очках.

Автор: 

Зеленский Владимир (21616)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+89
показать весь комментарий
25.02.2023 20:24 Ответить
+79
показать весь комментарий
25.02.2023 20:21 Ответить
+71
А мівіну де зберігає чому не показав
показать весь комментарий
25.02.2023 20:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Вот это уровень у Комарова, пустили в такие кабинеты, не то что какая то там вcpaтaя Соляр. Перед публикацией этого фильма я го сначала внимательно просмотрели СБУшники.
показать весь комментарий
26.02.2023 07:50 Ответить
Два брата акробата Комаров и Птушкин. После начала войны Птушкин просто исчез, а Комаров пошел в гору.
показать весь комментарий
26.02.2023 08:18 Ответить
Забув 🤡 зєлєнскій сказати що в нього не тільки зір сів але і зуби випадають від мівіни.До речі зєлупа не показав склад мівіни і скумбрії яку точив весь час.А як він обгрунтує своє рило яке вже наближається до паравозняка.
показать весь комментарий
26.02.2023 09:25 Ответить
Пухне з голоду
показать весь комментарий
26.02.2023 13:03 Ответить
та мабуть цинга)))
показать весь комментарий
26.02.2023 16:16 Ответить
25% фильма это мекание и бекание Боневтика-потому посмотрел на перемотке 5 мину и не стал дальше. Лучше-бы брали интерьвью у представителей терробороны которые первые встретили парашкинские танки в Бородянке-правда их скорее всего нет в живых.
Фильм-пиар Зеленского
показать весь комментарий
26.02.2023 09:44 Ответить
Зовсім не висвітлена тема мангалу, в бункері Президента, біля якого проводяться тусовки О.П.
показать весь комментарий
26.02.2023 09:47 Ответить
РЕСРЕКТ ДМИТРИЮ КОМАРОВУ
показать весь комментарий
26.02.2023 09:50 Ответить
зацілуй його при нагоді та не шугай кацапомовного сракозализувача.
показать весь комментарий
26.02.2023 14:03 Ответить
частково втратив зір через дотримання режиму світломаскування Джерело:
буба, чмо ти недолуге, на кого розрахований цей чос, окрім дебілів як ти?
показать весь комментарий
26.02.2023 10:35 Ответить
сам в ауті.як світломаскування повязане з сидінням в темряві,таку хню висрав ліДор,але бидло хаває...
показать весь комментарий
26.02.2023 13:21 Ответить
Може воно без окулярів чи маски зварювало протитанкові їжаки у бункері? ))))

А ми так налетіли на бідосю...
показать весь комментарий
26.02.2023 15:13 Ответить
угу, протиорганні дЄрмакі воно завапаювало...
показать весь комментарий
26.02.2023 15:50 Ответить
Знайшов Діма Комаров своє призвання! Буде придворним літописцем, щось на зразок ********* Нестора...
показать весь комментарий
26.02.2023 10:55 Ответить
походу комаров будет наступником зели)))
показать весь комментарий
26.02.2023 11:38 Ответить
Оооооооо, хвалаааа лідооооруу, **********))
Бідолахи, світломаскувальники, мівінопереводчики)
показать весь комментарий
26.02.2023 12:09 Ответить
Зелёная плесень с дешёвым театром. Что же он не показал тренажер на котором качает мускулы .Представление,подобное то у,что устроил Путин при переписи населения,когда их показали вместе с бывшей женой в тапочках в убогой двухкомнатной квартире
показать весь комментарий
26.02.2023 14:23 Ответить
Мені пох де він там свої кістки кидає ввечері, цікавиь чому не готувались до війни?
показать весь комментарий
26.02.2023 15:01 Ответить
Комарів став часто світитися на каналах... Лізе в усі дірки...
показать весь комментарий
26.02.2023 15:09 Ответить
А жители Бучим, Чернигова, Гостомеля, Макарова, Тростянца показали руины утворенные Зеленским пока он жил на Банковой и где ничего не строят, чтоб вернуть людям крышу над головой , а Черниговского голову незаконно отстранили по тому, что он хотел строить для черниговцев, а не откатывать зОПе...
показать весь комментарий
26.02.2023 15:25 Ответить
Схоже, ухилянт втратив не лише зір, а й слух і нюх.
показать весь комментарий
27.02.2023 00:21 Ответить
Страница 3 из 3
 
 