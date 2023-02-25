Зеленский показал комнату на Банковой, где живет с начала войны. ВИДЕО

В фильме журналиста Дмитрия Комарова президент Владимир Зеленский провел экскурсию по своей резиденции на Банковой, продемонстрировал гардероб и признался, что частично потерял зрение из-за соблюдения режима светомаскировки.

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров опубликовал фильм "ГОД", в котором рассказывается о годе войны в Украине.

В фильме о событиях минувшего года войны рассказали президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, командующий Воздушными силами Николай Олещук, командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, глава СБУ Василий Малюк, начальник Генштаба Сергей Шаптала и украинские воины.

Читайте также: Зеленский направит США новый список необходимого вооружения, - глава комитета Конгресса по иностранным делам Маккол

Владимир Зеленский провел экскурсию по своему жилищу на Банковой, продемонстрировал гардероб и фото, которое стоит у него на рабочем столе. Зеленский с 24 февраля 2022 года живет в одной из комнат ОП.

"Я потерял зрение, это физически. А наоборот, считаю, что я людей вижу. Много же работали, полного света не было. Охрана говорила: "Давай немного поменьше". Работали так много месяцев, а потом немного ухудшился (зрение. - Ред.)", - объяснил глава государства.

В Зеленского соблюдали режим светомаскировки. Пилоты истребителей во время вылетов, кроме координат целей, могли ориентироваться на подсвечиваемые объекты.

Комаров спросил, носит ли Зеленский линзы. Президент ответил, что не использует их, но вынужден читать только в очках.