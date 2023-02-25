РУС
Мир любит сильных. И помогает смелым, – Зеленский. ВИДЕО

Вечером 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился с традиционным видеообращением к украинцам.

Як інформує Цензор.НЕТ, об цьому сообщается в официальном фейсбуке президента.

"Каждый успех наших дипломатов, каждая внешнеполитическая возможность нашего государства, каждое проявление мирового внимания к украинцам – базируются на несокрушимости народа Украины, несокрушимости наших воинов. На том, что Украина – крепкая и постоянно крепнет. Мир любит сильных. И помогает смелым.

Глобальный центр силы и смелости сейчас здесь, в Украине, именно в наших людях, защищающих наше государство. Которые защищают нашу землю, нашу Донетчину, нашу Луганщину, все наши земли, где продолжаются очень жесткие и тяжелые бои. Я благодарю каждого нашего воина, всех, кто стойко, сильно, смело защищает наши позиции на Донбассе, уничтожает врага и за мощный результат на востоке", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский направит США новый список необходимого вооружения, - глава комитета Конгресса по иностранным делам Маккол

Зеленский Владимир обращение
