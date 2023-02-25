Світ любить сильних. І допомагає сміливим, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 25 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці президента.

"Кожен успіх наших дипломатів, кожна зовнішньополітична можливість нашої держави, кожен прояв світової уваги до українців – базуються на незламності народу України, незламності наших воїнів. На тому, що Україна – міцна і постійно міцнішає. Світ любить сильних. І допомагає сміливим.

Глобальний центр сили і сміливості зараз тут, в Україні, саме в наших людях, які боронять нашу державу. Які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорсткі і болісні бої. Я дякую кожному нашому воїну, всім, хто стійко, сильно, сміливо захищає наші позиції на Донбасі, знищує ворога і за потужний результат на сході", - підкреслив Зеленський.

