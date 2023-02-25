УКР
Світ любить сильних. І допомагає сміливим, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 25 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці президента. 

"Кожен успіх наших дипломатів, кожна зовнішньополітична можливість нашої держави, кожен прояв світової уваги до українців – базуються на незламності народу України, незламності наших воїнів. На тому, що Україна – міцна і постійно міцнішає. Світ любить сильних. І допомагає сміливим.

Глобальний центр сили і сміливості зараз тут, в Україні, саме в наших людей, які боронять нашу державу. Які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорсткі і болісні бої. Я дякую кожному нашому воїну, всім, хто стійко, сильно, сміливо захищає наші позиції на Донбасі, знищує ворога і за потужний результат на сході", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський направить США новий список необхідного озброєння, - очільник комітету Конгресу в закордонних справах Маккол

Зеленський Володимир (25153) звернення (655)
+30
стране нужны герои,пЫзда рожает клоунов...(народная мудрость с 2019 года)
25.02.2023 21:25 Відповісти
+24
Видеомен...(((
25.02.2023 21:22 Відповісти
+22
Як це не про себе? А хто Київ деокупував?
25.02.2023 21:30 Відповісти
Видеомен...(((
25.02.2023 21:22 Відповісти
відеоЗеЧмо
25.02.2023 21:37 Відповісти
Ці вечірні висєри справді стали традицією.
25.02.2023 21:45 Відповісти
пукмен
25.02.2023 22:11 Відповісти
Це Люк Скайутер!! Як відразу не впізнали! Центр сили вселенський, до якого прикуті всі очі всесвіту!

Цікаво, коксу ще надовго вистачить?
25.02.2023 22:11 Відповісти
а як ви думаєте,нафіга воно мріє про конференцію з лідерами Латинської Америки)))
показати весь коментар
Точно не за кофе з бананами летить))
показати весь коментар
Це сподіваюся Зєлєнскій таки про українців, а не про себе.
25.02.2023 21:24 Відповісти
Як це не про себе? А хто Київ деокупував?
показати весь коментар
25.02.2023 21:30 Відповісти
люся з гранатометом
25.02.2023 22:54 Відповісти
Область називають Київщина, а не Київ, зебаран тупий як і твій **********.
Це у вас в методичках називати кацами всіх, хто не з вашої отари?
26.02.2023 00:55 Відповісти
А Бориспіль - це Київ? Наскілки всім відомо - це ОКРЕМЕ МІСТО"!!!
показати весь коментар
Подай приклад ! Тобі туди швидше теба втрапить!
показати весь коментар
стране нужны герои,пЫзда рожает клоунов...(народная мудрость с 2019 года)
25.02.2023 21:25 Відповісти
страна нуждается в героях,п зда рожает дураков,так правильнее
показати весь коментар
І не любить ухилянтів
показати весь коментар
25.02.2023 21:26 Відповісти
Ну чому, Абдристович з Кошевым чудово себе почувають.
показати весь коментар
Говорят искусственный интеллект может делать такие видосы реалистичнее и быстрее. Можно до 100 часовых роликов в день выпускать.
показати весь коментар
может - но не делает...\потому и умней ЗЕлени...\
показати весь коментар
Капитан: Все. П'ения закончили, мы подымаем паюса, мы отходим от п'ичала.
(В машину.) Внимание! Атход!
В машине двое: - Ну что? Будем отходить?
- Кто сказал?
- Он так сказал.
- Что-то я не слышал.
- Я тебе говорю, он так сказал.
- Что-то я не слышал.
- Я тебе говорю - он так сказал.
- Я же был рядом.
- Ну?
- Почему же я не слышал?
- Может, ты отходил.
- Без тебя? Куда я отойду? Мы отойдем вместе.
По радио: - В машине! А тепей се'езно! П'иготовиться к большому отходу.
- Так почему же я не слышал, что он сказал?
- А если он сказал мне.
- Только тебе?
- Допустим.
- Ты и отходи. А мы постоим.
- Ну, не балуйся. Я говорю, он сказал. И вообще, если...
25.02.2023 21:28 Відповісти
25.02.2023 21:30 Відповісти
Бєнінлох боневтік.
показати весь коментар
Боневтік-бочекав.
показати весь коментар
Якби ж то лох. Пережили б. Бидло з наскоком. КР повен таких гімен савецких
показати весь коментар
І ти, гнусава ZEсконита, явно НЕ з переліку сильних і сміливих, тебе сцикливу 4 рази ухилянську тварину це явно не стосується
показати весь коментар
Світ цинічнии -- бо чого нам так не помагали в 2014 р.
показати весь коментар
закрийте хто-небудь цю огидну зелену помийну яму.
показати весь коментар
але ненавидить жадних і брехливих
показати весь коментар
Сам себе?
показати весь коментар
Дайте йому "оскара",та нехай вже замовкне.
показати весь коментар
Світ любить сильних. І допомагає сміливим. Джерело:
Але до чого тут ватний гопник з кварталу??
показати весь коментар
якби гопнік! гопніком був Яник! це звичайний чмошнік
показати весь коментар
вибачте, я не хотів спаплюжити світлий образ гопника, порівнявши його з ЗЕленою мерзотою, просто не досконало володію класифікатором та досить плутаю шльоперів, гопників, чмошників та блатних, яких за останні роки встиг наобирати "мудрий нарід" замість Президентів власній державі.
показати весь коментар
Учіться!
показати весь коментар
Думаю наші західні партнери в шоці від "прес-конференції" віслюка апокаліпсису.
показати весь коментар
#ЦПД_застерігає: масштабну дезінформаційну кампанію рф, основним наративом якої стала теза: «В.Зеленський та вся Україна - це чорна діра, що всмоктує гроші Заходу».

🔸 Шляхом створення фейкових матеріалів, направлених на іноземну аудиторію, ворог намагався вплинути на зменшення рівня підтримки України серед населення цілих країн, і, як результат, створити тиск цього населення на керівництво західних держав.

➡️ Про результати аналітичного дослідження читайте детальніше за посиланням: https://cpd.gov.ua/reports/analitychne-doslidzhennya-za-rezultatamy-vyyavlenoyi-dezinformaczijnoyi-kampaniyi-rosijskoyi-federacziyi-napravlenoyi-na-dyskredytacziyu-********-ta-prezydenta-zelenskogo/
показати весь коментар
дивлячись на Гундосіка - ніякі фейкові матеріали не переб'ють його довбоклюйства
показати весь коментар
зелена скотина, п'ьята повістка. Вже всі хлопці на нулі у Бахмуті, Авдіївці , Луганщіні.... де ти, ****. Скіки хлопців, по 18-25 років, повинні загинути, заради твоєї сім'ї. Твої батьки - у Ізраєлі, твоя сім'я- у Ізраєлі. Гинуть найкращі Українці.Палець на спусковому курку не дрогнув би.
показати весь коментар
Как ему такая ху.ня в голову могла прийти?
Любил Гитлера и помогал Польше,Финляндии.
показати весь коментар
Світ любить сильних. І допомагає сміливим-ЗеБздун це не про тебе, а про Український Народ і ЗСУ
показати весь коментар
це нам за те, що ми не молимося 👇

https://www.facebook.com/ViktoriaJoy21?__cft__[0]=AZV5ts6eK1-E5A5E7Np2tCY0gKyxfYJWwyDNcj6xV2z4wbfeBUnmffphUAeLG-FrpxG_nIeCfSo8vnNuF6SdFm7JyRPcmGVTMYlEUzveXVPgOZZPsLwbYtccxhfN6tMyEm0&__tn__=-UC%2CP-R Victoria Maximenko

https://www.facebook.com/ViktoriaJoy21/posts/pfbid0or35jxE5snnyVYg4AMPG26wmp62Gsg9Qd89cBRihdE56upHhNtsdEZujdkdRm4tcl?__cft__[0]=AZV5ts6eK1-E5A5E7Np2tCY0gKyxfYJWwyDNcj6xV2z4wbfeBUnmffphUAeLG-FrpxG_nIeCfSo8vnNuF6SdFm7JyRPcmGVTMYlEUzveXVPgOZZPsLwbYtccxhfN6tMyEm0&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·

Вибачте, друзі, але нерви в мене вже не ті.

Знаючи, що на дві з гаком години мене не вистачить, я законспектувала самий початок, та навмання тицьнула десь посередині і вирішила - зроблю, скільки зможу протриматись.

Змогла недовго. Ну скільки вже є.

Погнали.

Вступне слово.

- Найголовніше подякувати сьогодні вам, шановні представники медіа, журналісти. Я думаю це дуже важливо те, що ви зробили впродовж цього року українці наші незламні журналісти хочу їм всім подякувати велика сила потужність те, що ви привнесли для міцності нашої держави воювали збройні сили всі оборонці воювали звічайні люди всі народи України і ви і все це дійсно армія і всі ви представники наши західних друзів партнерів я хочу вам подякувати я напевно, я впевнений що ви ще не знаєте що ви зробили для нас в день перемоги я

думаю що все це відчуття обов'язково прийде, низький уклін вам за те що ви говорите про Україну, за те що весь світ знає про Україну не забуває завдяки цьому допомагає бути нам міцними і бути нам нам незламними тож лютий такий місяць, місяць і рік рік незламності я вам дійсно дуже дякую і хочу подякувати вашим колегам яких нажаль немає і вже не буде вони загинули в Україні є такі люди представники вашої важливої професії... Було би справедливо вшанувати журналістів хвилиною мовчання тих, хто є в нашій пам'яті нам

всім це важливо і їм важливо дуже дякую.

Запитання від німецького телеканалу ZDF :

- Рік тому вас всі хотіли побачити, а зараз ви подорожуєте по всьому світу. То ви якось відчуваєте себе більш у безпеці, ви менш постали як ціль для путіна?

(Я так і не змогла зв'язати відповідь найвеличшнішого із цим запитанням. Може у вас вийде)



- Зробити припущення навіть послаблення підтримки України я вважаю що єдність об'єднання світу це я це головне моє завдання, гарно це я роблю, не гарно, точно не сам не один, але тим не менш. Є момент спочатку був складний момент ми показали що так. І були жорсткі діалоги у мене з усіма як офіційно так і не офіційно. І це був такий момент, а потім, ну знаєте а потім в океані буває ранок і потім по іншому всі побачили що не просто так, що ми дійсно міцні, що ми-ми слухайте ми це питання не просто що ми десь накопичуємо зброю, вона нам потрібна щоб вижити. Ми не воюємо, ми боремося за своє життя. І потім була така стадія, а потім було складно і була втомленість почата тому що всі люди і це справедливо, справедливо для всіх, всі люди є свої внутрішні питання, виклики, проблеми, ціни, інфляційні хвилі, багато всього, енергетика те що росія робила кризис через фуд сек'юріті, через блокування моря тощо, багато різних, різних криз і люди є люди прості і є ще своя кишеня так є в серці! Підтримка України але тут так воно вот тут серце ось воно де, але ще тут кишені і своя роди́на і важливий момент донести всім що це не наша війна, ми боремось за всіх вас і ще це не ця війна викликала кризу, це росія спеціально робить кризу щоб послабити вашу підтримку і звинуватити Україну...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Соррі, не знаю як почував себе перекладач з ідіотського на німецьку, але тут мій терпець увірвався.

Це все.

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&__cft__[0]=AZV5ts6eK1-E5A5E7Np2tCY0gKyxfYJWwyDNcj6xV2z4wbfeBUnmffphUAeLG-FrpxG_nIeCfSo8vnNuF6SdFm7JyRPcmGVTMYlEUzveXVPgOZZPsLwbYtccxhfN6tMyEm0&__tn__=*NK-R #Цитаты_потерпевшего

показати весь коментар
Героїня. Ні секунди не витримала
показати весь коментар
Все простіше
показати весь коментар
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
показати весь коментар
Koffein

"Я був. Я тут. Я є. Є - я! А вони не ті. Він не той. А зовсім той. А я це я. Той що не там, це не я. А я це ви. Ви заслужили на я. На мну. На мєня. Ви слухали умовину президента."
показати весь коментар
Как прекрасно наше небо,
Край счастливый расцветает,
Лучезарною звездою
Друг Зеленский наш сияет.
От Днепровских волн до Понта
Дал он знаний свет горящий.
Он трудящихся любимец,
Для врагов же - меч разящий.
Всех народов украинских
Он - учитель, друг любимый,
Дал им счастье, дал им радость
Дружбы братской, нерушимой.
Киев , Малин и Бердичев
Он связал любовью чистой.
Ярко светит над страною
Гений Ермака
лучистый !!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
Шо за кацапська паезія, бл@дь
показати весь коментар
Було темно і не було шо робить. Тому в мене погіршився зір та виросло волосся на долонях
показати весь коментар
А ми думаємо, що ж це Єрмак не полишає Зеленського ні на хвилину: і біля Байдена, і в церкві -
поводир.
показати весь коментар
Хай позичить очi в Сiрка
показати весь коментар
***** який крінж... але зелохторат схаває і ще добавки попросить.
показати весь коментар
Світ любить сильних. І допомагає сміливим ,але хронічно не переносить "зелених зрадників ,корупціонерів ,та злодіїв при владі в Україні , котрі оббирають український народ,торгують українськими територіями і продають український хліб,електроенергію і т.д
показати весь коментар
Світ не переносить, а ми переносимо. Ось такі ми!
показати весь коментар
Я прізідєнт, Міша... (с) А найстрашніше те, що коли будуть наступні вибори мудрий нарід обере оце знову. Може, в Україні більше євреїв, ніж українців?
показати весь коментар
Може це стереотипно,та гадаю що євреї вибрали б розумнішого.
показати весь коментар
Зеленський- сміливий, а Єрмак - сильний. Або навпаки. Результат той же.
показати весь коментар
Яка іронія висока по відношенню до оп. Один продажний, а інший ще продажніший. Пріоритети самі розставити можете, бо ні сильного ні сміливого не видно.
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Свіжевилуплений пуцьвірінок з подляківського гнізда.



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:24.02.2023
показати весь коментар
Сказав двічі потерпілий,один раз посланий, чотирижди уклоніст.
показати весь коментар
хто б там що не казав а у клоуна виявилися яйця і він перший з президентів який довів право зватися лідером нації.

хоча якби мене спитали то довести він нас повинен до перемоги а потім зібрав манатки і за черчілем, якому британці подякували за перемогу і відправили на смітник.
показати весь коментар
Довбні так і вважають.
Тільки дебіл лідером нації буде називати агентуру кремля яка три роки обкрадал свою армію, вбивала і саджала розвідників по тюрмах, і нічого не зробила щоб люди евакуювалися навіть з Київської області.
показати весь коментар
На узбережжі дуб зелений,

На нім із золота ланцюг,

Вночі і вдень там кіт учений

По ланцюгу гуля навкруг.

Ліворуч йде - пісні заводить,

Праворуч - казки гомонить,

Дива там - лісовик там бродить,

Русалка на гіллі сидить.

Там на невидимих доріжках

Сліди чудовиськ і людей,

Хатинка на курчачих ніжках

Стоїть без вікон - без дверей.

В видіннях там ліси й долини,

Порану хвиля там відхлине

На пляж піщаний і пустий

І тридцять лицарів прекрасних

Із хвиль морських виходять ясних

А з ними гетьман їх морський

Там королевич мимоходом

Змагає грізного царя,

Там в небесах перед народом

Через ліси, через моря

Чаклун несе богатиря

В темниці там царівна тужить

А сірий вовк їй вірно служить

Там ступа з Бабою Ягою

Іде-бреде сама собою

Там цар Кощей над златом чахне,

Там вже давно не Руссю пахне.

І там я був, і мед я пив,

І бачив дуб отой зелений,

Під ним сидів, і кіт учений

Своїх казок мене навчив.
показати весь коментар
Так. Дуб -зелений. Дорiжки. I багато казок...
показати весь коментар
Світ любить сильних. І допомагає сміливим, - Зеленський Джерело:
ЦЕ НЕ ПРО ТЕБЕ
показати весь коментар
Уважение и сострадание простому украинскому народу.
показати весь коментар
Клоун ***.
показати весь коментар
Оманский Нарко Осел!!! А ты с какого боку к этому, бо не втик, что бы подписать капитуляцию согласно Оманского договорняка???
показати весь коментар
