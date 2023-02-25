Світ любить сильних. І допомагає сміливим, - Зеленський. ВIДЕО
Ввечері 25 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним відеозверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці президента.
"Кожен успіх наших дипломатів, кожна зовнішньополітична можливість нашої держави, кожен прояв світової уваги до українців – базуються на незламності народу України, незламності наших воїнів. На тому, що Україна – міцна і постійно міцнішає. Світ любить сильних. І допомагає сміливим.
Глобальний центр сили і сміливості зараз тут, в Україні, саме в наших людях, які боронять нашу державу. Які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорсткі і болісні бої. Я дякую кожному нашому воїну, всім, хто стійко, сильно, сміливо захищає наші позиції на Донбасі, знищує ворога і за потужний результат на сході", - підкреслив Зеленський.
Цікаво, коксу ще надовго вистачить?
Це у вас в методичках називати кацами всіх, хто не з вашої отари?
(В машину.) Внимание! Атход!
В машине двое: - Ну что? Будем отходить?
- Кто сказал?
- Он так сказал.
- Что-то я не слышал.
- Я тебе говорю, он так сказал.
- Что-то я не слышал.
- Я тебе говорю - он так сказал.
- Я же был рядом.
- Ну?
- Почему же я не слышал?
- Может, ты отходил.
- Без тебя? Куда я отойду? Мы отойдем вместе.
По радио: - В машине! А тепей се'езно! П'иготовиться к большому отходу.
- Так почему же я не слышал, что он сказал?
- А если он сказал мне.
- Только тебе?
- Допустим.
- Ты и отходи. А мы постоим.
- Ну, не балуйся. Я говорю, он сказал. И вообще, если...
Але до чого тут ватний гопник з кварталу??
🔸 Шляхом створення фейкових матеріалів, направлених на іноземну аудиторію, ворог намагався вплинути на зменшення рівня підтримки України серед населення цілих країн, і, як результат, створити тиск цього населення на керівництво західних держав.
➡️ Про результати аналітичного дослідження читайте детальніше за посиланням: https://cpd.gov.ua/reports/analitychne-doslidzhennya-za-rezultatamy-vyyavlenoyi-dezinformaczijnoyi-kampaniyi-rosijskoyi-federacziyi-napravlenoyi-na-dyskredytacziyu-********-ta-prezydenta-zelenskogo/
Любил Гитлера и помогал Польше,Финляндии.
https://www.facebook.com/ViktoriaJoy21?__cft__[0]=AZV5ts6eK1-E5A5E7Np2tCY0gKyxfYJWwyDNcj6xV2z4wbfeBUnmffphUAeLG-FrpxG_nIeCfSo8vnNuF6SdFm7JyRPcmGVTMYlEUzveXVPgOZZPsLwbYtccxhfN6tMyEm0&__tn__=-UC%2CP-R Victoria Maximenko
https://www.facebook.com/ViktoriaJoy21/posts/pfbid0or35jxE5snnyVYg4AMPG26wmp62Gsg9Qd89cBRihdE56upHhNtsdEZujdkdRm4tcl?__cft__[0]=AZV5ts6eK1-E5A5E7Np2tCY0gKyxfYJWwyDNcj6xV2z4wbfeBUnmffphUAeLG-FrpxG_nIeCfSo8vnNuF6SdFm7JyRPcmGVTMYlEUzveXVPgOZZPsLwbYtccxhfN6tMyEm0&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·
Вибачте, друзі, але нерви в мене вже не ті.
Знаючи, що на дві з гаком години мене не вистачить, я законспектувала самий початок, та навмання тицьнула десь посередині і вирішила - зроблю, скільки зможу протриматись.
Змогла недовго. Ну скільки вже є.
Погнали.
Вступне слово.
- Найголовніше подякувати сьогодні вам, шановні представники медіа, журналісти. Я думаю це дуже важливо те, що ви зробили впродовж цього року українці наші незламні журналісти хочу їм всім подякувати велика сила потужність те, що ви привнесли для міцності нашої держави воювали збройні сили всі оборонці воювали звічайні люди всі народи України і ви і все це дійсно армія і всі ви представники наши західних друзів партнерів я хочу вам подякувати я напевно, я впевнений що ви ще не знаєте що ви зробили для нас в день перемоги я
думаю що все це відчуття обов'язково прийде, низький уклін вам за те що ви говорите про Україну, за те що весь світ знає про Україну не забуває завдяки цьому допомагає бути нам міцними і бути нам нам незламними тож лютий такий місяць, місяць і рік рік незламності я вам дійсно дуже дякую і хочу подякувати вашим колегам яких нажаль немає і вже не буде вони загинули в Україні є такі люди представники вашої важливої професії... Було би справедливо вшанувати журналістів хвилиною мовчання тих, хто є в нашій пам'яті нам
всім це важливо і їм важливо дуже дякую.
Запитання від німецького телеканалу ZDF :
- Рік тому вас всі хотіли побачити, а зараз ви подорожуєте по всьому світу. То ви якось відчуваєте себе більш у безпеці, ви менш постали як ціль для путіна?
(Я так і не змогла зв'язати відповідь найвеличшнішого із цим запитанням. Може у вас вийде)
- Зробити припущення навіть послаблення підтримки України я вважаю що єдність об'єднання світу це я це головне моє завдання, гарно це я роблю, не гарно, точно не сам не один, але тим не менш. Є момент спочатку був складний момент ми показали що так. І були жорсткі діалоги у мене з усіма як офіційно так і не офіційно. І це був такий момент, а потім, ну знаєте а потім в океані буває ранок і потім по іншому всі побачили що не просто так, що ми дійсно міцні, що ми-ми слухайте ми це питання не просто що ми десь накопичуємо зброю, вона нам потрібна щоб вижити. Ми не воюємо, ми боремося за своє життя. І потім була така стадія, а потім було складно і була втомленість почата тому що всі люди і це справедливо, справедливо для всіх, всі люди є свої внутрішні питання, виклики, проблеми, ціни, інфляційні хвилі, багато всього, енергетика те що росія робила кризис через фуд сек'юріті, через блокування моря тощо, багато різних, різних криз і люди є люди прості і є ще своя кишеня так є в серці! Підтримка України але тут так воно вот тут серце ось воно де, але ще тут кишені і своя роди́на і важливий момент донести всім що це не наша війна, ми боремось за всіх вас і ще це не ця війна викликала кризу, це росія спеціально робить кризу щоб послабити вашу підтримку і звинуватити Україну...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Соррі, не знаю як почував себе перекладач з ідіотського на німецьку, але тут мій терпець увірвався.
Це все.
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&__cft__[0]=AZV5ts6eK1-E5A5E7Np2tCY0gKyxfYJWwyDNcj6xV2z4wbfeBUnmffphUAeLG-FrpxG_nIeCfSo8vnNuF6SdFm7JyRPcmGVTMYlEUzveXVPgOZZPsLwbYtccxhfN6tMyEm0&__tn__=*NK-R #Цитаты_потерпевшего
"Я був. Я тут. Я є. Є - я! А вони не ті. Він не той. А зовсім той. А я це я. Той що не там, це не я. А я це ви. Ви заслужили на я. На мну. На мєня. Ви слухали умовину президента."
Край счастливый расцветает,
Лучезарною звездою
Друг Зеленский наш сияет.
От Днепровских волн до Понта
Дал он знаний свет горящий.
Он трудящихся любимец,
Для врагов же - меч разящий.
Всех народов украинских
Он - учитель, друг любимый,
Дал им счастье, дал им радость
Дружбы братской, нерушимой.
Киев , Малин и Бердичев
Он связал любовью чистой.
Ярко светит над страною
Гений Ермака
лучистый !!!!!!!!!!!!!!!!
поводир.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:24.02.2023
хоча якби мене спитали то довести він нас повинен до перемоги а потім зібрав манатки і за черчілем, якому британці подякували за перемогу і відправили на смітник.
Тільки дебіл лідером нації буде називати агентуру кремля яка три роки обкрадал свою армію, вбивала і саджала розвідників по тюрмах, і нічого не зробила щоб люди евакуювалися навіть з Київської області.
На нім із золота ланцюг,
Вночі і вдень там кіт учений
По ланцюгу гуля навкруг.
Ліворуч йде - пісні заводить,
Праворуч - казки гомонить,
Дива там - лісовик там бродить,
Русалка на гіллі сидить.
Там на невидимих доріжках
Сліди чудовиськ і людей,
Хатинка на курчачих ніжках
Стоїть без вікон - без дверей.
В видіннях там ліси й долини,
Порану хвиля там відхлине
На пляж піщаний і пустий
І тридцять лицарів прекрасних
Із хвиль морських виходять ясних
А з ними гетьман їх морський
Там королевич мимоходом
Змагає грізного царя,
Там в небесах перед народом
Через ліси, через моря
Чаклун несе богатиря
В темниці там царівна тужить
А сірий вовк їй вірно служить
Там ступа з Бабою Ягою
Іде-бреде сама собою
Там цар Кощей над златом чахне,
Там вже давно не Руссю пахне.
І там я був, і мед я пив,
І бачив дуб отой зелений,
Під ним сидів, і кіт учений
Своїх казок мене навчив.
ЦЕ НЕ ПРО ТЕБЕ