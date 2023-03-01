Уничтожена колонна российской бронетехники вблизи Угледара. ВИДЕО
В сети опубликовано видеозапись, на которой зафиксирована уничтоженная колонна российской бронетехники на угледарском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, колонна была уничтожена украинскими воинами при попытке оккупантов продвинуться вперед. На записи не менее десятка вражеских бронемашин и две из них смогли выехать с поля боя.
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Танкісти на броні , дві бмп розвернулись й тікати-пох#й на танкістів.
Той задимів, один кацап вискочив й тікати - пох на ти що у середині.
Редактори, правте помилку
Словник відмінків ; називний, Вугле́дар ; родовий, Вугле́дара ; давальний, Вугле́дару, Вугле́дарові ; знахідний, Вугле́дар ; орудний, Вугле́даром.