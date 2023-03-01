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Уничтожена колонна российской бронетехники вблизи Угледара. ВИДЕО

В сети опубликовано видеозапись, на которой зафиксирована уничтоженная колонна российской бронетехники на угледарском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, колонна была уничтожена украинскими воинами при попытке оккупантов продвинуться вперед. На записи не менее десятка вражеских бронемашин и две из них смогли выехать с поля боя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы пленили вражеских танкистов: "Да ты денээровец?! Ох, ты гусь!". ВИДЕО

армия РФ (19578) уничтожение (7165) Угледар (132)


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Топ комментарии
+33
БМПхи чомусь передумали наступати. 🤔
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01.03.2023 10:56
+32
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01.03.2023 10:57
+22
А помітили як "рюззкіє сваіх нє брасают" ?
Танкісти на броні , дві бмп розвернулись й тікати-пох#й на танкістів.
Той задимів, один кацап вискочив й тікати - пох на ти що у середині.
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01.03.2023 10:53
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Интересно, что сейчас с этой техникой? Там как минимум куча запчастей и бк.
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01.03.2023 10:49 Ответить
Цьому відео вже тиждень. Кацапи хизувались,що все вже відтягли і частково відремонтували.
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01.03.2023 13:36 Ответить
звонили тобі...
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01.03.2023 19:03 Ответить
Верим
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02.03.2023 08:55 Ответить
Кацапи вирішили українських збирачів металобрухту зробити міліардерами, на заздрість клятій Європі.
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01.03.2023 10:50 Ответить
А помітили як "рюззкіє сваіх нє брасают" ?
Танкісти на броні , дві бмп розвернулись й тікати-пох#й на танкістів.
Той задимів, один кацап вискочив й тікати - пох на ти що у середині.
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01.03.2023 10:53 Ответить
БМПхи чомусь передумали наступати. 🤔
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01.03.2023 10:56 Ответить
"ну нахер, я сваливаю!" (тм)
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01.03.2023 11:32 Ответить
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01.03.2023 10:57 Ответить
Колона файна.
Редактори, правте помилку
Словник відмінків ; називний, Вугле́дар ; родовий, Вугле́дара ; давальний, Вугле́дару, Вугле́дарові ; знахідний, Вугле́дар ; орудний, Вугле́даром.
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01.03.2023 11:05 Ответить
Взагалі-то на питання "Кого? Чого?" буде не "Вугледара", а "Вугледару" Крім того - ти забув що в українській мові ще й сьомий відмінок є - окличний (звертальний) - "Вугледаре"! "Знавець украйонської мови"!!!
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01.03.2023 11:52 Ответить
Словник відкрий і навчись культурі
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04.03.2023 13:03 Ответить
Всі сайти пишуть Вугледара, тільки ви, неуки, не вмієте гуглити
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04.03.2023 13:05 Ответить
А "сайти" - це підручник української мови?
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04.03.2023 13:15 Ответить
Вугледар продовжує виробляти вугілля та вуглець))
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01.03.2023 11:13 Ответить
Чому такого на Чонгарі свинособакам не зробили?Ганьба нам...
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01.03.2023 11:32 Ответить
Недолуге звинувачення у останній фразі - ви ж не знаєте скільки там лежить. А хто знає - той "взагалі б Крим не здав" (не дослівно, самі здогадаєтеся) ...
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01.03.2023 18:43 Ответить
чорти в бмп вже жарять щасливчіків аж дим стовбом ))
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01.03.2023 11:36 Ответить
Те, що кацапів шкварять це добре, але від того, що це саме відео крутять по третьому разу, нажаль зашкварених БМП та ватоголових не побільшає, - це погано Кінщик, нову фільму давай, або вслєт са рюзьге карабльйом
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01.03.2023 11:46 Ответить
А давай ты туда отправишься и снимешь нам "нову фільму".
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01.03.2023 12:46 Ответить
так а зачем старые видео выкладывать в новостях ?
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01.03.2023 13:08 Ответить
павлик не пались кацап видео старое но ты зашкварился
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01.03.2023 13:09 Ответить
Наступати по абсолютно рівній місцевості, без підтримки авації та без попередньої артпідготовки це повне безумство. Але для кацапів це норма...
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01.03.2023 11:48 Ответить
Наступати в таких полях півдня просто звіздець - видно все.
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01.03.2023 12:34 Ответить
кладбище дол""ов. Во что вы превратили украинскую землю, уроды?! валите нахер!
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01.03.2023 12:40 Ответить
Не нужно им валить. Нужно их валить. Плодородность украинского чернозема они же и восстановят.
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01.03.2023 17:50 Ответить
казали богі.........
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01.03.2023 19:06 Ответить
Щось новеньке. На одному броніку замість Z, V чи О була позначка М
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01.03.2023 16:19 Ответить
Им нужно было сразу на всей технике рисовать букву "Ж", которая наиболее точно отображает смысл наступления.
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01.03.2023 17:49 Ответить
Більше нагадує якесь хаотичне броунівське двіженіє, ніж атаку
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01.03.2023 17:50 Ответить
 
 