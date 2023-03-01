Уничтожена колонна российской бронетехники вблизи Угледара. ВИДЕО

В сети опубликовано видеозапись, на которой зафиксирована уничтоженная колонна российской бронетехники на угледарском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, колонна была уничтожена украинскими воинами при попытке оккупантов продвинуться вперед. На записи не менее десятка вражеских бронемашин и две из них смогли выехать с поля боя.

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