Знищена колона російської бронетехніки поблизу Вугледару. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозпис, на якому зафіксована знищена колона російської бронетехніки на вугледарському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, колона була знищена українськими воїнами при спробі окупантів просунутися вперед. На записі не менше десятка ворожих бронемашин і лише дві з них змогли виїхати з поля бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці полонили ворожих танкістів: "Так ти денеерівець?! Ох, ти гусь!". ВIДЕО