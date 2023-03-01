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Новини Відео Війна
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Знищена колона російської бронетехніки поблизу Вугледару. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозпис, на якому зафіксована знищена колона російської бронетехніки на вугледарському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, колона була знищена українськими воїнами при спробі окупантів просунутися вперед. На записі не менше десятка ворожих бронемашин і лише дві з них змогли виїхати з поля бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці полонили ворожих танкістів: "Так ти денеерівець?! Ох, ти гусь!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) Вугледар (146)


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Топ коментарі
+33
БМПхи чомусь передумали наступати. 🤔
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01.03.2023 10:56
+32
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01.03.2023 10:57
+22
А помітили як "рюззкіє сваіх нє брасают" ?
Танкісти на броні , дві бмп розвернулись й тікати-пох#й на танкістів.
Той задимів, один кацап вискочив й тікати - пох на ти що у середині.
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01.03.2023 10:53
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Интересно, что сейчас с этой техникой? Там как минимум куча запчастей и бк.
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01.03.2023 10:49 Відповісти
Цьому відео вже тиждень. Кацапи хизувались,що все вже відтягли і частково відремонтували.
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01.03.2023 13:36 Відповісти
звонили тобі...
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01.03.2023 19:03 Відповісти
Верим
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02.03.2023 08:55 Відповісти
Кацапи вирішили українських збирачів металобрухту зробити міліардерами, на заздрість клятій Європі.
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01.03.2023 10:50 Відповісти
А помітили як "рюззкіє сваіх нє брасают" ?
Танкісти на броні , дві бмп розвернулись й тікати-пох#й на танкістів.
Той задимів, один кацап вискочив й тікати - пох на ти що у середині.
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01.03.2023 10:53 Відповісти
БМПхи чомусь передумали наступати. 🤔
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01.03.2023 10:56 Відповісти
"ну нахер, я сваливаю!" (тм)
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01.03.2023 11:32 Відповісти
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01.03.2023 10:57 Відповісти
Колона файна.
Редактори, правте помилку
Словник відмінків ; називний, Вугле́дар ; родовий, Вугле́дара ; давальний, Вугле́дару, Вугле́дарові ; знахідний, Вугле́дар ; орудний, Вугле́даром.
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01.03.2023 11:05 Відповісти
Взагалі-то на питання "Кого? Чого?" буде не "Вугледара", а "Вугледару" Крім того - ти забув що в українській мові ще й сьомий відмінок є - окличний (звертальний) - "Вугледаре"! "Знавець украйонської мови"!!!
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01.03.2023 11:52 Відповісти
Словник відкрий і навчись культурі
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04.03.2023 13:03 Відповісти
Всі сайти пишуть Вугледара, тільки ви, неуки, не вмієте гуглити
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04.03.2023 13:05 Відповісти
А "сайти" - це підручник української мови?
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04.03.2023 13:15 Відповісти
Вугледар продовжує виробляти вугілля та вуглець))
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01.03.2023 11:13 Відповісти
Чому такого на Чонгарі свинособакам не зробили?Ганьба нам...
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01.03.2023 11:32 Відповісти
Недолуге звинувачення у останній фразі - ви ж не знаєте скільки там лежить. А хто знає - той "взагалі б Крим не здав" (не дослівно, самі здогадаєтеся) ...
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01.03.2023 18:43 Відповісти
чорти в бмп вже жарять щасливчіків аж дим стовбом ))
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01.03.2023 11:36 Відповісти
Те, що кацапів шкварять це добре, але від того, що це саме відео крутять по третьому разу, нажаль зашкварених БМП та ватоголових не побільшає, - це погано Кінщик, нову фільму давай, або вслєт са рюзьге карабльйом
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01.03.2023 11:46 Відповісти
А давай ты туда отправишься и снимешь нам "нову фільму".
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01.03.2023 12:46 Відповісти
так а зачем старые видео выкладывать в новостях ?
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01.03.2023 13:08 Відповісти
павлик не пались кацап видео старое но ты зашкварился
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01.03.2023 13:09 Відповісти
Наступати по абсолютно рівній місцевості, без підтримки авації та без попередньої артпідготовки це повне безумство. Але для кацапів це норма...
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01.03.2023 11:48 Відповісти
Наступати в таких полях півдня просто звіздець - видно все.
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01.03.2023 12:34 Відповісти
кладбище дол""ов. Во что вы превратили украинскую землю, уроды?! валите нахер!
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01.03.2023 12:40 Відповісти
Не нужно им валить. Нужно их валить. Плодородность украинского чернозема они же и восстановят.
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01.03.2023 17:50 Відповісти
казали богі.........
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01.03.2023 19:06 Відповісти
Щось новеньке. На одному броніку замість Z, V чи О була позначка М
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01.03.2023 16:19 Відповісти
Им нужно было сразу на всей технике рисовать букву "Ж", которая наиболее точно отображает смысл наступления.
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01.03.2023 17:49 Відповісти
Більше нагадує якесь хаотичне броунівське двіженіє, ніж атаку
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01.03.2023 17:50 Відповісти
 
 