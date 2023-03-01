Знищена колона російської бронетехніки поблизу Вугледару. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозпис, на якому зафіксована знищена колона російської бронетехніки на вугледарському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, колона була знищена українськими воїнами при спробі окупантів просунутися вперед. На записі не менше десятка ворожих бронемашин і лише дві з них змогли виїхати з поля бою.
Топ коментарі
+33 MausMike
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+32 Я ОДЕССИТ
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+22 Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар01.03.2023 10:53 Посилання
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Танкісти на броні , дві бмп розвернулись й тікати-пох#й на танкістів.
Той задимів, один кацап вискочив й тікати - пох на ти що у середині.
Редактори, правте помилку
Словник відмінків ; називний, Вугле́дар ; родовий, Вугле́дара ; давальний, Вугле́дару, Вугле́дарові ; знахідний, Вугле́дар ; орудний, Вугле́даром.