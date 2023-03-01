Уничтожение вражеской бронемашины из ПТРК FGM-148 Javelin. ВИДЕО
Украинский военній уничтожил вражескую бронемашину с помощью ПТРК FGM-148 Javelin.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись пуска ракеты и результат успешной атаки.
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+36 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий01.03.2023 11:54 Ссылка
+25 Я ОДЕССИТ
показать весь комментарий01.03.2023 12:41 Ссылка
+22 Толик Инкогнито #552513
показать весь комментарий01.03.2023 11:56 Ссылка
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Героям слава!!!
Кива учился для такой надбавки ученую степень получал.Короче там все почестные ученые разных наук
Чтобы освободить место спикера ВРУ от Разумкова - писал "кляузы" в аппарат ВРУ, что Разумков на самоизоляции по ковиду, и не назначил Стефанчука руководить ВРУ - двух высших образований хватило.
1 октября 2022 года - Стефанчук заявил всем медиа "Закон США про ленд-ліз для України набув чинності - Стефанчук"
В тексте закона нет упоминания, что закон принятый 9 мая 2022 года, заработает 1 октября 2022 года. Есть упоминание, что закон действует 2 финансовых года. Т.е. действие закона прекратится 1 октября 2023 года.
По факту лендлиза - нет, и не будет.
Но двух высших образований также хватило - чтобы "выдумать" то чего нет и объявить это медиа.
Медиа не проверили высказывание, и опубликовали "вранье" про лендлиз.
По пісні: група судячи з усього українська; стиль треш-метал (або щось подібне), тобто достатньо швидкий і важкий рок; текст українською; в тексті наявні вослови типу "їбаш русню" але точно не пригадю (нецензурні вирази присутні точно). Зміст кліпу: власне їбашення русні.
Дякую за допомогу.
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