Уничтожение вражеской бронемашины из ПТРК FGM-148 Javelin. ВИДЕО

Украинский военній уничтожил вражескую бронемашину с помощью ПТРК FGM-148 Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись пуска ракеты и результат успешной атаки.

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