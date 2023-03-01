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Уничтожение вражеской бронемашины из ПТРК FGM-148 Javelin. ВИДЕО

Украинский военній уничтожил вражескую бронемашину с помощью ПТРК FGM-148 Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись пуска ракеты и результат успешной атаки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Две вражеские бронемашины с пехотой подрываются на противотанковых минах. ВИДЕО беспилотника

армия РФ (19578) оружие (10248) уничтожение (7165) Javelin (169)


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Топ комментарии
+36
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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01.03.2023 11:54
+25
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01.03.2023 12:41
+22
Ці емоції, супер, нехай Господь Бог вас оберігає, Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.03.2023 11:56
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Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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01.03.2023 11:54 Ответить
Гарнесанько
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01.03.2023 11:54 Ответить
Ці емоції, супер, нехай Господь Бог вас оберігає, Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.03.2023 11:56 Ответить
а тим часом Почти все депутаты Верховной Рады получили стопроцентную надбавку к своему должностному окладу за январь 2023 года за "интенсивность труда".
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01.03.2023 11:58 Ответить
варіативні виплати - за почесне звання, за вчений ступінь Джерело: https://biz.censor.net/n3402915

Кива учился для такой надбавки ученую степень получал.Короче там все почестные ученые разных наук
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01.03.2023 12:05 Ответить
Например Стефанчук - написано, что два высших образования.

Чтобы освободить место спикера ВРУ от Разумкова - писал "кляузы" в аппарат ВРУ, что Разумков на самоизоляции по ковиду, и не назначил Стефанчука руководить ВРУ - двух высших образований хватило.

1 октября 2022 года - Стефанчук заявил всем медиа "Закон США про ленд-ліз для України набув чинності - Стефанчук"

В тексте закона нет упоминания, что закон принятый 9 мая 2022 года, заработает 1 октября 2022 года. Есть упоминание, что закон действует 2 финансовых года. Т.е. действие закона прекратится 1 октября 2023 года.

По факту лендлиза - нет, и не будет.

Но двух высших образований также хватило - чтобы "выдумать" то чего нет и объявить это медиа.

Медиа не проверили высказывание, и опубликовали "вранье" про лендлиз.
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01.03.2023 14:05 Ответить
Вони ж так наполегливо працювали на фронті "анал табу !
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01.03.2023 12:06 Ответить
Молодці,заслужили! ...Підіть виберіть їх ще раз!Це ж найкращі представники від наріду. Хто небудь замислювався як виглядає т.з. "українська політична кухня" зі сторони? Ну наприклад зі сторони західних партнерів?
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01.03.2023 12:24 Ответить
нннна **** !!!!!
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01.03.2023 12:03 Ответить
Десь у березні минулого року хтось із шановних дописувачів дав ютубівське посилання на чудову пісеньку. У вирі подій я не запамятав ні назву ні виконавця. Спроби пізніше самостійно знайти цю пісню нічого не дали. Підозрюю, що ютуб забанив і пісеньку і виконавця. Був би вельми вдячним за будь-які координати.
По пісні: група судячи з усього українська; стиль треш-метал (або щось подібне), тобто достатньо швидкий і важкий рок; текст українською; в тексті наявні вослови типу "їбаш русню" але точно не пригадю (нецензурні вирази присутні точно). Зміст кліпу: власне їбашення русні.
Дякую за допомогу.
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01.03.2023 12:13 Ответить
Можливо - https://www.youtube.com/watch?v=wEVlULK22AM ця ?
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01.03.2023 12:21 Ответить
Йес!!! Воно! Дякую
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01.03.2023 14:08 Ответить
Класс!!! Уже и подставочку себе придумали (это ж не из комплекта , да?), Все для удобства экстерминации кацапни ))
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01.03.2023 12:20 Ответить
А, или это лазерный дальномер?)
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01.03.2023 12:21 Ответить
Можливо то станок однієї з модифікацій "Скіфа"
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01.03.2023 12:43 Ответить
Схоже на трофейну триногу від ПТРК Корнет.
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01.03.2023 13:02 Ответить
Ну во первых, это просто красиво!
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01.03.2023 12:22 Ответить
Це дуже гарно дякувати допомзі США і відважності наших ЗСУ. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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01.03.2023 12:25 Ответить
И уже никто и никуда не едет,а вдоль дороги мертвые танкисты с косами стоят и тишина..
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01.03.2023 12:26 Ответить
ВР це гнійник
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01.03.2023 12:30 Ответить
2 лютого 1987 року. Походу москалив п...здячат уже и в прошлом.
Підтримую
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01.03.2023 12:35 Ответить
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01.03.2023 12:41 Ответить
yakyi zhe klasnyi Javalin... tak daleko, vystrylyv i vidbig i tochno v cil'... dyakuu USA!
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01.03.2023 13:04 Ответить
******** dewajs
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01.03.2023 15:14 Ответить
В США возобновят производство стингеров .
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01.03.2023 16:33 Ответить
У цьго фотографа серйозна птичка вилетіла. Кацапам не до посмішок.
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01.03.2023 20:02 Ответить
 
 