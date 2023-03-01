Знищення ворожої бронемашини з ПТРК FGM-148 Javelin. ВIДЕО
Український воїн знищив ворожу бронемашину за допомогою ПТРК FGM-148 Javelin.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис пуску ракети та результат успішної атаки.
Топ коментарі
+36 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар01.03.2023 11:54 Посилання
+25 Я ОДЕССИТ
показати весь коментар01.03.2023 12:41 Посилання
+22 Толик Инкогнито #552513
показати весь коментар01.03.2023 11:56 Посилання
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Героям слава!!!
Кива учился для такой надбавки ученую степень получал.Короче там все почестные ученые разных наук
Чтобы освободить место спикера ВРУ от Разумкова - писал "кляузы" в аппарат ВРУ, что Разумков на самоизоляции по ковиду, и не назначил Стефанчука руководить ВРУ - двух высших образований хватило.
1 октября 2022 года - Стефанчук заявил всем медиа "Закон США про ленд-ліз для України набув чинності - Стефанчук"
В тексте закона нет упоминания, что закон принятый 9 мая 2022 года, заработает 1 октября 2022 года. Есть упоминание, что закон действует 2 финансовых года. Т.е. действие закона прекратится 1 октября 2023 года.
По факту лендлиза - нет, и не будет.
Но двух высших образований также хватило - чтобы "выдумать" то чего нет и объявить это медиа.
Медиа не проверили высказывание, и опубликовали "вранье" про лендлиз.
По пісні: група судячи з усього українська; стиль треш-метал (або щось подібне), тобто достатньо швидкий і важкий рок; текст українською; в тексті наявні вослови типу "їбаш русню" але точно не пригадю (нецензурні вирази присутні точно). Зміст кліпу: власне їбашення русні.
Дякую за допомогу.
Підтримую