Тела ликвидированных оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО
При штурме одной из вражеских позиций на бахмутском направлении украинские воины ликвидировали трех оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатленные тела оккупантов бойцы опубликовали в соцсетях.
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youtube.com/watch?v=2MeQ1IfnT14
Працюй, роби краще свій дім, своє місто, свою країну.
Чого поперся у чужу країну?
Тепер лежи як собака дохлий, ні своїм, ні чужим не потрібний
Двічі вони тримали свою незалежність і свою державу в руках - у 1948 та 2000-му році.
У 48-му вони отримували цю державу за рішенням ООН, 2000-го її їм віддавав супер-лівий ізраїльський прем'єр Егуд Барак.
І двічі це закінчувалося однотипно - кривавою війною. Тому що спрацьовувала психологія дикуна-нахлібника - сильний ніколи і нічого не віддає, якщо вони нам віддають, то вони слабкі, а якщо вони слабкі, то навіщо нам брати частину, якщо ми можемо взяти все
- А тут я зібрав усе найкраще: створив "землю обітованну", де "земля тектиме молоком і медом", будуть дозрівать виноград з фініками і пастися незліченні стада тварин І поселю там свій самий боговибраний народ, який буде мене вічно славить
Архангели кажуть:
- Всемогутній! А чи не занадто багато щастя для одного народу?
- Не швидіть! Ви ще не знаєте, ЯКИХ я їм сусідів підібрав!
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, а потом и по всей Украине , для удовлетворения своего "вяличия"?...
Просто эти мертвяки по жизни стали мертвяками по определению
лежит вОнюшка
воняет страшно
сгниет вОнюшка
земля прекрасный.
хайку, однако ))
точно, з першого прото-кацапа, бастарда, напiв-половця та засновника сраного проекту анти-Русь- рассєя в Залiссi андрєйкi багалюбскага. тьфу.
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Все, первый «Леопард» захвачен в Бахмуте, вместе с экипажем. Новенький, целехонький, с полным БК и документацией. Этот факт подтвердил замсекретаря Донецкого отделения «Единой России» Алексей Муратов (а какие у нас основания не верить этому достойному человеку): «Насколько мне известно, экипаж захваченного танка - польские наемники.😂 Польша вообще проявляет максимальную агрессию и занимает даже более антирусскую позицию, чем другие страны коллективного Запада», - сказал Муратов.
..
Posted by Makc - 11 сентября 2013 г
https://maxblogs.ru/articles/tanki-gryazi-ne-boyatsya
https://www.drive2.ru/b/803872?page=0
последнее фото
http://prikol.bigmir.net/view/66774
А скільки їх тут на цьому Телеграм каналі.
Не помогли и автоматы.
Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты! (с)
был рюзьге петя да и издох ))
Каплин Пётр Васильевич
03.06.1979 г.р.
с.Ербогачён, Иркутская область
ЧВК "Вагнер"
Погиб
Слава Воїнам України, нащадкам славних Бандерівців !