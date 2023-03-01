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Тела ликвидированных оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

При штурме одной из вражеских позиций на бахмутском направлении украинские воины ликвидировали трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатленные тела оккупантов бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите: Провел заседание Ставки. Самая тяжелая ситуация – под Бахмутом. Россия вообще не считает людей, - Зеленский. ВИДЕО

армия РФ (19578) уничтожение (7165) Бахмут (1604)


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Топ комментарии
+63
Живи в себе вдома, будуй будинок, люби свою сім'ю, рости своїх дітей.
Працюй, роби краще свій дім, своє місто, свою країну.
Чого поперся у чужу країну?
Тепер лежи як собака дохлий, ні своїм, ні чужим не потрібний
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01.03.2023 12:53
+49
А мог бы где-то блевотиной захлебнутся в Барнауле в промке.
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01.03.2023 12:54
+31
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01.03.2023 13:04
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Рашн дрім кам тру - лежать Ваньки-дураки як на печі і нічого не роблять
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01.03.2023 12:50 Ответить
Осторожно, жёсткие кадры
youtube.com/watch?v=2MeQ1IfnT14
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01.03.2023 14:20 Ответить
Отличное видео. Пришли и сдрхли !
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01.03.2023 14:47 Ответить
Этот канал какой то кацапки …
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01.03.2023 15:22 Ответить
Брати галичани.
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01.03.2023 12:52 Ответить
Живи в себе вдома, будуй будинок, люби свою сім'ю, рости своїх дітей.
Працюй, роби краще свій дім, своє місто, свою країну.
Чого поперся у чужу країну?
Тепер лежи як собака дохлий, ні своїм, ні чужим не потрібний
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01.03.2023 12:53 Ответить
+++++
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01.03.2023 15:09 Ответить
Знаєш - я колись до істерики довів одного "захисника палестинців" Коли він в черговий раз почав розпинаться про те що "Евреи нас лишили Родины!" я його спитав: "А с каких это пор территория Иудеи стала "Родиной" арабов? Евреи там живут несколько тысячелетий А арабы пришли в 5 веке нашей эры С Аравийского полуострова И почему "евреи"? Ведь это ваши старейшины продали этим евреям землю! А когда увидели как евреи делают из пустыни "лялю" то обиделись и решили отобрать то что сами же продали! Это как если-бы я тебе продал старый битый грузовик а ты его отремонтировал и стал на нём деньги зарабатывать И я "обиделся" и стал требовать вернуть его обратно! В Палестину уже столько денег вбухали что впору стать вторым "Тайванем" А вы деньги все на войну просрали!" Ох його й "ковбасило" Правда - я нічого не зрозумів - бо він перейшов на їхню "палестинську" мову
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01.03.2023 17:52 Ответить
Психологія палестинців одним рядком - Війна не як засіб досягнення мети, а як сама мета.
Двічі вони тримали свою незалежність і свою державу в руках - у 1948 та 2000-му році.
У 48-му вони отримували цю державу за рішенням ООН, 2000-го її їм віддавав супер-лівий ізраїльський прем'єр Егуд Барак.
І двічі це закінчувалося однотипно - кривавою війною. Тому що спрацьовувала психологія дикуна-нахлібника - сильний ніколи і нічого не віддає, якщо вони нам віддають, то вони слабкі, а якщо вони слабкі, то навіщо нам брати частину, якщо ми можемо взяти все
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01.03.2023 18:01 Ответить
Сидить Господь, створивши світ, і ділиться своїми здобутками перед архангелами:
- А тут я зібрав усе найкраще: створив "землю обітованну", де "земля тектиме молоком і медом", будуть дозрівать виноград з фініками і пастися незліченні стада тварин І поселю там свій самий боговибраний народ, який буде мене вічно славить
Архангели кажуть:
- Всемогутній! А чи не занадто багато щастя для одного народу?
- Не швидіть! Ви ще не знаєте, ЯКИХ я їм сусідів підібрав!

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01.03.2023 18:34 Ответить
А мог бы где-то блевотиной захлебнутся в Барнауле в промке.
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01.03.2023 12:54 Ответить
Лежить кацап в бою усталий.
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01.03.2023 12:54 Ответить
- Во время строительства пирамид египетских мастеров кормили хлебом и пивом. Интересно, сколько хлеба и пива надо , чтобы египтяне сейчас новую пирамиду построили?
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, а потом и по всей Украине , для удовлетворения своего "вяличия"?...
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01.03.2023 19:32 Ответить
Хароший срусскій льог перепочити перед пабєданостим браском на Вашингтон і Берлін
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01.03.2023 12:54 Ответить
они мертвые или притворяются?
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01.03.2023 12:55 Ответить
Они мертвые от рождения, непонятно зачем приходят в этот мир и непонятно зачем мучают себя и других.
Просто эти мертвяки по жизни стали мертвяками по определению
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01.03.2023 12:59 Ответить
Дохлі. Мруть люди, а кацап може тільки здохнути
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01.03.2023 13:02 Ответить
они дохленькие или притворяются?
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01.03.2023 13:05 Ответить
Дохльєнькіє, дохльєнькіє...
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01.03.2023 13:19 Ответить
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01.03.2023 13:02 Ответить
.

лежит вОнюшка
воняет страшно
сгниет вОнюшка
земля прекрасный.

хайку, однако ))
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01.03.2023 13:04 Ответить
#Можемповторить же!
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01.03.2023 13:37 Ответить
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01.03.2023 13:04 Ответить
Тому шо кацапсяче
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01.03.2023 13:24 Ответить
Що шукали, те і знайшли. Зате рідня матиме білу Ладу.
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01.03.2023 13:09 Ответить
Моксель-московити воюють з Україною ще з 1169 року,майже 850 років!І чим більше ЗСУ їх вб'є, тим краще буде Україні і світу.Світ це розуміє,тому нам допомагає знищити останню імперію зла!
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01.03.2023 13:11 Ответить
.

точно, з першого прото-кацапа, бастарда, напiв-половця та засновника сраного проекту анти-Русь- рассєя в Залiссi андрєйкi багалюбскага. тьфу.

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01.03.2023 14:53 Ответить
Але є ньюанс - кацапська тряпка "встановлена " на Леопард , який втонув 5 років тому на німецькому полігоні . 😂

https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Все, первый «Леопард» захвачен в Бахмуте, вместе с экипажем. Новенький, целехонький, с полным БК и документацией. Этот факт подтвердил замсекретаря Донецкого отделения «Единой России» Алексей Муратов (а какие у нас основания не верить этому достойному человеку): «Насколько мне известно, экипаж захваченного танка - польские наемники.😂 Польша вообще проявляет максимальную агрессию и занимает даже более антирусскую позицию, чем другие страны коллективного Запада», - сказал Муратов.
..
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01.03.2023 13:15 Ответить
тут даже не надо быть профи что бы увидеть что кацапская тряпка пририсованая картинка
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01.03.2023 13:26 Ответить
Танки грязи не боятся.
Posted by Makc - 11 сентября 2013 г
https://maxblogs.ru/articles/tanki-gryazi-ne-boyatsya

https://www.drive2.ru/b/803872?page=0
последнее фото

http://prikol.bigmir.net/view/66774
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01.03.2023 14:32 Ответить
Оригинальное фото - десятилетней давности, и без флага..
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01.03.2023 15:58 Ответить
https://t.me/poisk_in_ua/15160 https://t.me/poisk_in_ua/15160

А скільки їх тут на цьому Телеграм каналі.
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01.03.2023 13:25 Ответить
нужна правильная подпись - утилизирован...!
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01.03.2023 14:26 Ответить
Без племя, имени и даты...
Не помогли и автоматы.

Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты! (с)
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01.03.2023 13:41 Ответить
таких вОнюшек пол-паРаши...

был рюзьге петя да и издох ))

Каплин Пётр Васильевич
03.06.1979 г.р.
с.Ербогачён, Иркутская область
ЧВК "Вагнер"

Погиб
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01.03.2023 14:28 Ответить
Ось ця морда і є кацапський"православний славьянін"
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01.03.2023 15:52 Ответить
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01.03.2023 19:25 Ответить
Вот такие и приходят на нашу землю защищать "рузькеязег".
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02.03.2023 00:06 Ответить
zas4eshat6 73% prihodjt !
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05.03.2023 03:59 Ответить
чісто руська морда виліте *****
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01.03.2023 20:36 Ответить
Зброя й боєкомплект в кацапських підарастів не конфіскується? прийдуть кацапгниди за трупами й зброю заберуть.
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01.03.2023 14:23 Ответить
Это приманка.
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02.03.2023 00:07 Ответить
хороший окоп - по-колено)))))
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01.03.2023 16:11 Ответить
тоже такую детальку подметил,блиндажище.
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01.03.2023 19:48 Ответить
Наші западенці, чую наш западенський діалект
Слава Воїнам України, нащадкам славних Бандерівців !
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01.03.2023 19:54 Ответить
 
 