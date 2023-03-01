Тіла ліквідованих окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Під час штурму однієї з ворожих позицій на Бахмутському напрямку українські воїни ліквідували трьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів, бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант про бої поблизу Вугледару: "Мой танк горит. Сейчас БК начнет въ#бывать. Мины летают". ВIДЕО