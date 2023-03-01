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Тіла ліквідованих окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Під час штурму однієї з ворожих позицій на Бахмутському напрямку українські воїни ліквідували трьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів, бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант про бої поблизу Вугледару: "Мой танк горит. Сейчас БК начнет въ#бывать. Мины летают". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+63
Живи в себе вдома, будуй будинок, люби свою сім'ю, рости своїх дітей.
Працюй, роби краще свій дім, своє місто, свою країну.
Чого поперся у чужу країну?
Тепер лежи як собака дохлий, ні своїм, ні чужим не потрібний
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01.03.2023 12:53
+49
А мог бы где-то блевотиной захлебнутся в Барнауле в промке.
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01.03.2023 12:54
+31
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01.03.2023 13:04
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Рашн дрім кам тру - лежать Ваньки-дураки як на печі і нічого не роблять
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01.03.2023 12:50 Відповісти
Осторожно, жёсткие кадры
youtube.com/watch?v=2MeQ1IfnT14
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01.03.2023 14:20 Відповісти
Отличное видео. Пришли и сдрхли !
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01.03.2023 14:47 Відповісти
Этот канал какой то кацапки …
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01.03.2023 15:22 Відповісти
Брати галичани.
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01.03.2023 12:52 Відповісти
Живи в себе вдома, будуй будинок, люби свою сім'ю, рости своїх дітей.
Працюй, роби краще свій дім, своє місто, свою країну.
Чого поперся у чужу країну?
Тепер лежи як собака дохлий, ні своїм, ні чужим не потрібний
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01.03.2023 12:53 Відповісти
+++++
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01.03.2023 15:09 Відповісти
Знаєш - я колись до істерики довів одного "захисника палестинців" Коли він в черговий раз почав розпинаться про те що "Евреи нас лишили Родины!" я його спитав: "А с каких это пор территория Иудеи стала "Родиной" арабов? Евреи там живут несколько тысячелетий А арабы пришли в 5 веке нашей эры С Аравийского полуострова И почему "евреи"? Ведь это ваши старейшины продали этим евреям землю! А когда увидели как евреи делают из пустыни "лялю" то обиделись и решили отобрать то что сами же продали! Это как если-бы я тебе продал старый битый грузовик а ты его отремонтировал и стал на нём деньги зарабатывать И я "обиделся" и стал требовать вернуть его обратно! В Палестину уже столько денег вбухали что впору стать вторым "Тайванем" А вы деньги все на войну просрали!" Ох його й "ковбасило" Правда - я нічого не зрозумів - бо він перейшов на їхню "палестинську" мову
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01.03.2023 17:52 Відповісти
Психологія палестинців одним рядком - Війна не як засіб досягнення мети, а як сама мета.
Двічі вони тримали свою незалежність і свою державу в руках - у 1948 та 2000-му році.
У 48-му вони отримували цю державу за рішенням ООН, 2000-го її їм віддавав супер-лівий ізраїльський прем'єр Егуд Барак.
І двічі це закінчувалося однотипно - кривавою війною. Тому що спрацьовувала психологія дикуна-нахлібника - сильний ніколи і нічого не віддає, якщо вони нам віддають, то вони слабкі, а якщо вони слабкі, то навіщо нам брати частину, якщо ми можемо взяти все
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01.03.2023 18:01 Відповісти
Сидить Господь, створивши світ, і ділиться своїми здобутками перед архангелами:
- А тут я зібрав усе найкраще: створив "землю обітованну", де "земля тектиме молоком і медом", будуть дозрівать виноград з фініками і пастися незліченні стада тварин І поселю там свій самий боговибраний народ, який буде мене вічно славить
Архангели кажуть:
- Всемогутній! А чи не занадто багато щастя для одного народу?
- Не швидіть! Ви ще не знаєте, ЯКИХ я їм сусідів підібрав!

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01.03.2023 18:34 Відповісти
А мог бы где-то блевотиной захлебнутся в Барнауле в промке.
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01.03.2023 12:54 Відповісти
Лежить кацап в бою усталий.
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01.03.2023 12:54 Відповісти
- Во время строительства пирамид египетских мастеров кормили хлебом и пивом. Интересно, сколько хлеба и пива надо , чтобы египтяне сейчас новую пирамиду построили?
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, а потом и по всей Украине , для удовлетворения своего "вяличия"?...
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01.03.2023 19:32 Відповісти
Хароший срусскій льог перепочити перед пабєданостим браском на Вашингтон і Берлін
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01.03.2023 12:54 Відповісти
они мертвые или притворяются?
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01.03.2023 12:55 Відповісти
Они мертвые от рождения, непонятно зачем приходят в этот мир и непонятно зачем мучают себя и других.
Просто эти мертвяки по жизни стали мертвяками по определению
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01.03.2023 12:59 Відповісти
Дохлі. Мруть люди, а кацап може тільки здохнути
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01.03.2023 13:02 Відповісти
они дохленькие или притворяются?
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01.03.2023 13:05 Відповісти
Дохльєнькіє, дохльєнькіє...
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01.03.2023 13:19 Відповісти
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01.03.2023 13:02 Відповісти
.

лежит вОнюшка
воняет страшно
сгниет вОнюшка
земля прекрасный.

хайку, однако ))
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01.03.2023 13:04 Відповісти
#Можемповторить же!
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01.03.2023 13:37 Відповісти
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01.03.2023 13:04 Відповісти
Тому шо кацапсяче
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01.03.2023 13:24 Відповісти
Що шукали, те і знайшли. Зате рідня матиме білу Ладу.
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01.03.2023 13:09 Відповісти
Моксель-московити воюють з Україною ще з 1169 року,майже 850 років!І чим більше ЗСУ їх вб'є, тим краще буде Україні і світу.Світ це розуміє,тому нам допомагає знищити останню імперію зла!
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01.03.2023 13:11 Відповісти
.

точно, з першого прото-кацапа, бастарда, напiв-половця та засновника сраного проекту анти-Русь- рассєя в Залiссi андрєйкi багалюбскага. тьфу.

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01.03.2023 14:53 Відповісти
Але є ньюанс - кацапська тряпка "встановлена " на Леопард , який втонув 5 років тому на німецькому полігоні . 😂

https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Все, первый «Леопард» захвачен в Бахмуте, вместе с экипажем. Новенький, целехонький, с полным БК и документацией. Этот факт подтвердил замсекретаря Донецкого отделения «Единой России» Алексей Муратов (а какие у нас основания не верить этому достойному человеку): «Насколько мне известно, экипаж захваченного танка - польские наемники.😂 Польша вообще проявляет максимальную агрессию и занимает даже более антирусскую позицию, чем другие страны коллективного Запада», - сказал Муратов.
..
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01.03.2023 13:15 Відповісти
тут даже не надо быть профи что бы увидеть что кацапская тряпка пририсованая картинка
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01.03.2023 13:26 Відповісти
Танки грязи не боятся.
Posted by Makc - 11 сентября 2013 г
https://maxblogs.ru/articles/tanki-gryazi-ne-boyatsya

https://www.drive2.ru/b/803872?page=0
последнее фото

http://prikol.bigmir.net/view/66774
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01.03.2023 14:32 Відповісти
Оригинальное фото - десятилетней давности, и без флага..
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01.03.2023 15:58 Відповісти
https://t.me/poisk_in_ua/15160 https://t.me/poisk_in_ua/15160

А скільки їх тут на цьому Телеграм каналі.
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01.03.2023 13:25 Відповісти
нужна правильная подпись - утилизирован...!
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01.03.2023 14:26 Відповісти
Без племя, имени и даты...
Не помогли и автоматы.

Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты! (с)
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01.03.2023 13:41 Відповісти
таких вОнюшек пол-паРаши...

был рюзьге петя да и издох ))

Каплин Пётр Васильевич
03.06.1979 г.р.
с.Ербогачён, Иркутская область
ЧВК "Вагнер"

Погиб
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01.03.2023 14:28 Відповісти
Ось ця морда і є кацапський"православний славьянін"
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01.03.2023 15:52 Відповісти
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01.03.2023 19:25 Відповісти
Вот такие и приходят на нашу землю защищать "рузькеязег".
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02.03.2023 00:06 Відповісти
zas4eshat6 73% prihodjt !
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05.03.2023 03:59 Відповісти
чісто руська морда виліте *****
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01.03.2023 20:36 Відповісти
Зброя й боєкомплект в кацапських підарастів не конфіскується? прийдуть кацапгниди за трупами й зброю заберуть.
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01.03.2023 14:23 Відповісти
Это приманка.
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02.03.2023 00:07 Відповісти
хороший окоп - по-колено)))))
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01.03.2023 16:11 Відповісти
тоже такую детальку подметил,блиндажище.
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01.03.2023 19:48 Відповісти
Наші западенці, чую наш западенський діалект
Слава Воїнам України, нащадкам славних Бандерівців !
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01.03.2023 19:54 Відповісти
 
 