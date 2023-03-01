Тіла ліквідованих окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Під час штурму однієї з ворожих позицій на Бахмутському напрямку українські воїни ліквідували трьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів, бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+63 arye z.
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+49 Serhiy Talatynnik
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+31 Я ОДЕССИТ
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youtube.com/watch?v=2MeQ1IfnT14
Працюй, роби краще свій дім, своє місто, свою країну.
Чого поперся у чужу країну?
Тепер лежи як собака дохлий, ні своїм, ні чужим не потрібний
Двічі вони тримали свою незалежність і свою державу в руках - у 1948 та 2000-му році.
У 48-му вони отримували цю державу за рішенням ООН, 2000-го її їм віддавав супер-лівий ізраїльський прем'єр Егуд Барак.
І двічі це закінчувалося однотипно - кривавою війною. Тому що спрацьовувала психологія дикуна-нахлібника - сильний ніколи і нічого не віддає, якщо вони нам віддають, то вони слабкі, а якщо вони слабкі, то навіщо нам брати частину, якщо ми можемо взяти все
- А тут я зібрав усе найкраще: створив "землю обітованну", де "земля тектиме молоком і медом", будуть дозрівать виноград з фініками і пастися незліченні стада тварин І поселю там свій самий боговибраний народ, який буде мене вічно славить
Архангели кажуть:
- Всемогутній! А чи не занадто багато щастя для одного народу?
- Не швидіть! Ви ще не знаєте, ЯКИХ я їм сусідів підібрав!
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, а потом и по всей Украине , для удовлетворения своего "вяличия"?...
Просто эти мертвяки по жизни стали мертвяками по определению
лежит вОнюшка
воняет страшно
сгниет вОнюшка
земля прекрасный.
хайку, однако ))
точно, з першого прото-кацапа, бастарда, напiв-половця та засновника сраного проекту анти-Русь- рассєя в Залiссi андрєйкi багалюбскага. тьфу.
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Все, первый «Леопард» захвачен в Бахмуте, вместе с экипажем. Новенький, целехонький, с полным БК и документацией. Этот факт подтвердил замсекретаря Донецкого отделения «Единой России» Алексей Муратов (а какие у нас основания не верить этому достойному человеку): «Насколько мне известно, экипаж захваченного танка - польские наемники.😂 Польша вообще проявляет максимальную агрессию и занимает даже более антирусскую позицию, чем другие страны коллективного Запада», - сказал Муратов.
..
Posted by Makc - 11 сентября 2013 г
https://maxblogs.ru/articles/tanki-gryazi-ne-boyatsya
https://www.drive2.ru/b/803872?page=0
последнее фото
http://prikol.bigmir.net/view/66774
А скільки їх тут на цьому Телеграм каналі.
Не помогли и автоматы.
Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты! (с)
был рюзьге петя да и издох ))
Каплин Пётр Васильевич
03.06.1979 г.р.
с.Ербогачён, Иркутская область
ЧВК "Вагнер"
Погиб
Слава Воїнам України, нащадкам славних Бандерівців !