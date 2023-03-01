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Окупант про бої поблизу Вугледару: "Мой танк горит. Сейчас БК начнет въ#бывать. Мины летают". ВIДЕО

Російський окупант записав відео, на якому розповів про бої поблизу Вугледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений у воронці від артснаряду, у якому ховаються чотири окупанти. Один з них, судячи з відео, тяжко поранений і втратив ногу. Три окупанти - екіпаж російського танка, який горить неподалік.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення двох ворожих танків на вугледарському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) Вугледар (146)


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Топ коментарі
+83
во долбо..б.., лежат в воронке, братушка без ноги, скорее всього даст дуба, танк горить, а слава раиси...
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01.03.2023 09:34
+57
Вы там давите - мина к вам уже летит.
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01.03.2023 09:32
+56
Ну от , слава расіі - нормально , а Слава Україні - нацистське гасло . !
Кацапи , ви ідіоти . !!!
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01.03.2023 09:36
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Вы там давите - мина к вам уже летит.
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01.03.2023 09:32 Відповісти
Велкам ту хелл, пі...раси.
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01.03.2023 09:40 Відповісти
дрон з вогом
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01.03.2023 10:22 Відповісти
во долбо..б.., лежат в воронке, братушка без ноги, скорее всього даст дуба, танк горить, а слава раиси...
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01.03.2023 09:34 Відповісти
Здесь пи*дец, но мы давим...
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01.03.2023 09:42 Відповісти
Цікаво, що вони там давять ? Підливу із дупі ?
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01.03.2023 11:45 Відповісти
Слава ладі калині.
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01.03.2023 10:33 Відповісти
Лапоть комусь зуб давав.
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01.03.2023 09:34 Відповісти
Не. то ему дома за пиз.лявость в зуб давали.
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01.03.2023 15:16 Відповісти
Ну от , слава расіі - нормально , а Слава Україні - нацистське гасло . !
Кацапи , ви ідіоти . !!!
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01.03.2023 09:36 Відповісти
Так почитайте гимн рф: "славься отечество", "славься страна"...
Но это другое....
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01.03.2023 11:34 Відповісти
руский националист - патриот(поцреот) своей страны
украинский националист - фашист
и никак иначе у этих зверонелюдей, ходящих на двух лапах
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01.03.2023 21:37 Відповісти
Гарно лежать, один так зовсім хороший.
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01.03.2023 09:36 Відповісти
На ******** - біи в Криму - все в диму - нічого не видно .
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01.03.2023 09:36 Відповісти
Так, давлять яму виритуснарядом. Давіть-давіть. А слабо було потушити танк, витягнути боєкомплект? Сцикуни. Заховалися подалі і чекають темноти, щоб під її покровом сдрисьнути до своїх, до орди.
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01.03.2023 09:37 Відповісти
именно эти чумардосы давят ужика в воронке
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01.03.2023 09:40 Відповісти
Та який там "чекають"? Ще "хорохоряться" але вже мабуть і надію втрачать починають - бачачи як дві доби вже лежить безногий От тільки щось бреше - сказав що поранений з ними вже дві доби а він "перебинтував" його І "танк горит - минут через десять б/к рваться будет" Він що - вже дві доби горить? Коротше кажучи - "монтаж з брехнею"
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01.03.2023 09:42 Відповісти
****** шо дышит. Раненый в воронке окочурился бы в первую же ночь от переохлаждения.
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01.03.2023 13:35 Відповісти
От і я про це саме Танк (по статистиці) горить не більше півгодини Це при відсутності б/к (а він там є!) З б/к його "життя" - кілька хвилин Якщо вони з собою безногого двоє діб тягали - чому не викликали медиків? Чому самі не вивезли вночі? Та й не вижив-би він без кваліфікованої допомоги двідоби при такому пораненні! Якщо тільки що вилізли з бою - то там не геройськими гаслами кидаються а зв"язуються з командуванням і просять виручку! Ну - нічого! Кацапське бидло "схаває"! Це ж на них розраховано!
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01.03.2023 13:43 Відповісти
ІПСО ніхто не відміняв
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01.03.2023 14:03 Відповісти
Отож. Цього Іпса на початку було відсотків 20. А тепер по подібних "телеграмах" це лише ІПСО
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02.03.2023 01:32 Відповісти
Напрасно старушка ждет сына кацапа домой
Ей скажут, она зарыдает(С)

Это стааарая песня. На кацапии радуются. когда их родственники дохнут в Украине, есть шанс этим нищебродам получить белую ладу-калину.
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01.03.2023 09:37 Відповісти
через день будем наблюдать видосик с дрона как этот "екипаж машины боевой)))" будут с дрона кошмарить,а ванюшка сраку буряту тушить.
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01.03.2023 09:38 Відповісти
Чотири трупа лади біля танка такий в москаликів кінець
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01.03.2023 09:39 Відповісти
раненое чмо уже 2 дня, наверняка уже дохлый. туберкулёзник который кашлял тоже на исходи. но если реально до этого они ночевали где то, попытка поспать ночью в том окопе где этот мусор на видео, не гарантирует что они проснутся. А если бы это чмо попало в плен, то ему нужно вспомнить славу россии - мучительными травмами.
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01.03.2023 09:39 Відповісти
Навіть Українське гасло вже вкрали мерзотні кацапи.... "слава засрашці" каже а у полон потрапляють то "ой нас заставілі, ми нє хатєлі то всьо путєн" брехлива мразота!
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01.03.2023 09:40 Відповісти
у свинособак майже все вкрадене...
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01.03.2023 10:57 Відповісти
Давят удавов вялых в воронке)
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01.03.2023 09:40 Відповісти
ruzki kurwy
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01.03.2023 09:45 Відповісти
Не можна залишати після війни і натяку на щось рускоє !!! А рускоязичнікам рекомендую 1000 разів передивитися це відео - у вас немає ні гідності , ні совісті , ні співчуття до загиблих та знедолених Українців . Вже рік , як почалася найстрашніша навала в історії людства - а ці продовжують писати коментарі на язікє найогидніших істот на Землі !
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01.03.2023 09:47 Відповісти
Саня,с окопа пишешь? Если нет,можеш приехать сюда под Бахмут и сказать в лицо нашим бойцам.
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01.03.2023 10:14 Відповісти
Я пишу з дивану - недавно гіпси з ніг зняли . А ще , думаю , що ми не знайомі і я набагато за тебе старший .
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01.03.2023 16:30 Відповісти
Ще хочу додати . Дитяче питання : чому ти захищаєш мову тих , хто вбиває Українців ?
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01.03.2023 16:37 Відповісти
Я вам тоже рекомендую 1001 раз посмотреть вот это видео:


а потом поехать к этим ребятам и научить их между собой также говорить по-украински. И потом расскажите нам об ваших успехах. Добро?
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01.03.2023 10:44 Відповісти
А я й кажу - не з відео розмовляю , а казав тим , що в моїй палаті лежали . І знаєш , ВСІ вони зі мною погоджувалися ! А ще один в мене дома , на реабілітації після госпіталя - теж вже не спорить . Такі от "успєхі". Я особисто до 2014 , до 53 років спілкувався російською - перейшов на нашу рідну Українську без проблем . Тому й не розумію таких упоротих . Та ще й агресивно налаштованих . А може провокаторів ?!
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01.03.2023 16:22 Відповісти
Олександр, а я ще старший за тебе і що з того? У тебе легко вийшло перейти на українську, а в мене дуже важко і якось не дуже. Але зневажать патріотів України за то що вони ще не змогли перейти на українську це повна дурня. Якщо б за Україну бились тільки україномовні, то ми б вже програли. Це повинен розуміти кожен громадянин України. Якщо він цього не розуміє, то це може привести до дуже поганих наслідків. Не з того кінця потрібно починати. На сьогодні мова важлива, але не головне. Цю помилку вже робили українці 300 років тому, думаючи, що головне це православ'я і не зберегли державу. А потім 100 років томудуже бажали збудувати одразу ідеальну справедливу державу. І знов втратили все. Досить. Головне для нас сьогодні це наша українська держава. Це колись моя мати мені дуже хворій дитині, казала - «ти тільки вьіжьіви, а я из тебе человека зделаю». Так і зараз, нам по перше як державі потрібно вижити. А нормальну гідну країну ми з неї зробимо.
Я в цьому не сумніваюся.
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02.03.2023 05:49 Відповісти
І дої.алися ви , совки , лише за те , що я написав , що не хочу в моїй країні бачити і чути рускій мір ! Ви мене звинувачуєте в тому , що я не рахуюсь з Воїнами ? Ти мене знаєш , кацапе ? Одне втішає : вас , таких дебілів , тільки двоє ! І ніхто вас не підтримав ! Тому тільки одне : від-є-біть-ся , совкодрочери !
p.S. - Вночі орки знову вбили Українців ракетою , а наших Воїнів вбивають щоденно , а такі "захисники", як ти вимагаєте "рускій язік"!
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02.03.2023 07:08 Відповісти
Ты посмотри какой продуманный хитрожопый лаптеногий, записывает видео слава роиси не просто так, как минимум чтобы пропаганда раструбила и ему героя дали
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01.03.2023 09:48 Відповісти
Лєжат мальчонкі, лєжат в воронкє...
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01.03.2023 09:49 Відповісти
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01.03.2023 09:52 Відповісти
Стоп! Я видел такой же коллаж, только на фото страва вместа мужа уже висела шуба! Шубу уже забрали назад? Лихо!
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01.03.2023 10:34 Відповісти
Пєшу тябє із гарящево танка, к-хє, к-хє, о прілєтєло слава раісє.
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01.03.2023 09:54 Відповісти
Овва гумус відео знімає........
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01.03.2023 09:54 Відповісти
А чого ще "гойда" не кричить?
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01.03.2023 09:57 Відповісти
на Шарикова дуже схож. потужне росийське днк!
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01.03.2023 09:57 Відповісти
"Мы давим", давите так и дальше, двое в той воронке здохнут, а танчик вам новый из рашки подвезут, модель 1934 года.
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01.03.2023 09:58 Відповісти
Читаю блог Бутусова, що означає дати наказ Тримайтесь, що відчуває командир як командир контролює і як захисники тримаються і залишаються живими навіть там де вільно ходить смерть. Слава ЗСУ.
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01.03.2023 09:58 Відповісти
душевно так лежат, по домашнему. Вообще не хотел ногу отдавать...
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01.03.2023 10:01 Відповісти
Непохоже чтобы их силой на войну тащили. Еще раз убеждаюсь, это совершенно а*уевший народ.
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01.03.2023 10:01 Відповісти
"Слава сосии базара нет" тупые кацапские долбоебы, ***** как же хочется у@#ть когда слышишь этот чмошный говор москальский, сдохните
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01.03.2023 10:06 Відповісти
Хто такий цей Слава і чому у нього така ******* хвамілія Рассіі?
Італіець?
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01.03.2023 10:09 Відповісти
Оружия нет, броников нет, а на позитиве. Не ноют, что им не хватает мавиков и тепловизионных прицелов последнего поколения. Поэтому и "давят".
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01.03.2023 10:16 Відповісти
А ти думаєш що танкісти у танку сидять у бронежилетах і касках? І з автоматами в руках? Та там не до зброї після попадання снаряду чи підриву на міні - вилітають з танка кулею - у чому сидять!
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01.03.2023 16:56 Відповісти
Якщо жонушка сьогодні покаже це відос місцевій владі, то може відразу отримати пачку пельменів.
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01.03.2023 10:20 Відповісти
А андрюха по ходу не знает что его спасли, он уже концерт кобзона слушает.
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01.03.2023 10:23 Відповісти
Слава розії, ох ви ущербні і що ви там цікаво давите у ямі?
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01.03.2023 10:25 Відповісти
******* кацапское.
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01.03.2023 10:35 Відповісти
И эта чурка узкоглазая: слава расеи. И у этого дибила это родина??? Попугаи повторялы , это когда пол-мира говорит СЛАВА УКРАИНЕ , то эти недоразвитые рашо-неандертальцы : слава расеи начали
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01.03.2023 21:45 Відповісти
Сдохни ублюдок
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01.03.2023 10:44 Відповісти
.

особливо огиднi всi цi малi народи паРашi, свинособаки iх чурками називають, вважають за другий-третiй гатунок, а вони воюють нiбито за рюзьге мiр. тьфу.
таких калiчити в першу чергу, перебивати їм руки-ноги, щоб вони вже тiльки, як хробаки, пересувались та не повертались пiсля полону знову вбивати в Україну .

насправдi вся ця сволота повзе вбивати українцiв за рЖублi, за грошi, якi вони в своїх замкадних єпенях нiколи не зароблять.
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01.03.2023 10:56 Відповісти
Беззубое недобитое чмо в говнище под обстрелом, прос-равшее танк и готовящееся в удобрение, скулит о какой-то славе своей недостраны! Это все, что нужно знать об орках!
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01.03.2023 11:02 Відповісти
Два дня с турникетом, эвакуации нет... там похоже и нога отсохла... слава идиотам)))
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01.03.2023 11:05 Відповісти
Надеюсь его специальный репортаж снимал еще и дрон с подвесом.
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01.03.2023 11:08 Відповісти
Чомусь в мене є дуже обргунтовані підозри, що вас, "слава расіі" вже у цому світі не існує. То світ і стане кращим без ТАКИХ вас, тварюки.
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01.03.2023 11:13 Відповісти
ги! ги! Ну хай собі горить
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01.03.2023 11:18 Відповісти
Зараз би в Мальдівах відпочивав, але ні - вибрав шлях довбойоба
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01.03.2023 11:27 Відповісти
Пи*да росії!
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01.03.2023 11:32 Відповісти
КТ круглый идиот.Его танк сожгли,мины вокруг летают, член экипажа присмерти,..а он рассиюшку все славит...
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01.03.2023 11:43 Відповісти
"снимаю вам из горящего танка. мы давим, вот два дня назад андрухе ногу отдавили,...."
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01.03.2023 11:46 Відповісти
Андрюха лежит "2 дня раненый" и это у@бище хочет сказать,что Андрюха живой? Кацапы просто не перестают дно копать🤦😆
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01.03.2023 11:58 Відповісти
Вот прям просится шеврончик с бурундуками, "Слабоумие и Овага" а не слава соссии, вот он настоящий русский во всей красе, отвага это следствие слабоумия, его обязательный аттрибут..... андрюхе спасенному "здоровья", особенно ноге ,еще часик поваляется в яме со жгутом и будет как зайка из айболита:
И доктор пришил ему ножки,
И заинька прыгает снова.
А с ним и зайчиха-мать
Тоже пошла танцевать,
И смеётся она и кричит:
"Ну, спасибо тебе. Айболит!"
Бурят пол легкого выкашлял и туда-же слава соссии ! Базара нет ,слава...... Давуны давят именно благодаря слабоумию, чутка больше извилин и все, он уже не давит, а торчит в очереди на проход границы с Грузией или Казахстаном, лишь бы свалить, желание давить прямо пропорционально степени слабоумия.... Что не говори ******** и его своре очень повезло с количеством безмозглых давунов, ни у ленина ничего не вышло бы ,ни у путина, если бы количество *********** на душу населения не зашкаливало как в рашке..... Многовековое беспробудное пьянство сделало эту страну идеальной лабораторией для проведения експериментов кровавыми маньяками типа ленина/сталина/путина.... Думаете столь низкое количество нобелевских лауреатов случайно? Или это заговор против вЯликой раиси? Нет тут никаких случайностей, рождение гениев или просто умных людей в этой помойке вот это главная случайность, потому их исчезающе мало, основной генофонд страны как раз и состоит из слабоумных ********* сидящих в разрывах, плюются собственными легкими и орут слава росии, нормальность это случайность..... Господи! Там ничего уже не исправить.... ЖГИ.......
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01.03.2023 12:07 Відповісти
а коли попадають в полон, то "незнав /нехотів" ... а наші долбойоби, їм святвечір організовують
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01.03.2023 12:12 Відповісти
в общем, таки в утиль, необучаемые.
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01.03.2023 12:41 Відповісти
забыли сказать, типа, лонг лив зе куин танцуй и радуйся, Хйло. - диды вроде как за Сталина помирали, а тут ... все просрали.
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01.03.2023 12:45 Відповісти
Надеюсь, эти персонажи в яме не оставят потомства. О, Дарвин, как же ты был прав.
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01.03.2023 12:47 Відповісти
Не чіпайте Андрюху, вiн пiдгадує час,
щоб стати ювiлейним 150-тисячним хорошим руським.🙄
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01.03.2023 13:01 Відповісти
На видео Мадяра через 3, 2, 1...
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01.03.2023 13:17 Відповісти
Та це ж Гарік ********!!!😂
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01.03.2023 13:46 Відповісти
Хорошо умирает кацап, правильно, мучительно и долго - имеет время подумать напоследок.
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01.03.2023 14:42 Відповісти
давят они)))) бутылку жопой. Танк ******* и давит)))
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01.03.2023 16:14 Відповісти
слава рабсии, фу млять, блювота. ******* понты гоняет перед смертью, желаем видеть побольше таких пабедных видосиков за пять минут до смерти. Горите в аду фашисты рабсейские.
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01.03.2023 16:16 Відповісти
Прожил до седых волос, но таких дебилов и шизофреников, как путлеровские zомбари, не видел.
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01.03.2023 19:55 Відповісти
Чмо без зубов, рядом полудохлый сослуживец в яме валяется - "слава россии"... Зомби.
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02.03.2023 01:00 Відповісти
 
 