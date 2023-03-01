Окупант про бої поблизу Вугледару: "Мой танк горит. Сейчас БК начнет въ#бывать. Мины летают". ВIДЕО

Російський окупант записав відео, на якому розповів про бої поблизу Вугледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений у воронці від артснаряду, у якому ховаються чотири окупанти. Один з них, судячи з відео, тяжко поранений і втратив ногу. Три окупанти - екіпаж російського танка, який горить неподалік.

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