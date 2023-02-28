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Знищення двох ворожих танків на вугледарському напрямку. ВIДЕО

Український безпілотник знищив два російські танки поблизу Вугледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж російського танка Т-80БВ хотів евакуювати підбитий танк Т-80БВМ, але оператор українського дрона підпалив обидві ворожі бронемашини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два російські танки "самознищилися" на мінах поблизу Вугледару. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17729) танк (2079) знищення (7477) Вугледар (146)


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Топ коментарі
+7
Плохой монтаж. Видно что после первого попадания водила нажал на газ. А дальше вообще непонятно. "Оскара " за операторскую работу здесь не получить,но не нам про это пи#деть. Главное,чтобы кацапы сдыхали побольше.
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28.02.2023 13:08
+6
Перший блін комом ), ну нічо - другий буде в ціль.
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28.02.2023 13:28
+6
Плохой или хороший монтаж, но таких "монтажей" - 3388 штук! Скоро будем монтировать танки Т-18, если.., без каких либо если! Удивляет другое "18+"? В яслях крпростана надо показывать, что будет с ними, если опять путь in клоаку выберут, когда повзрослеют!
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28.02.2023 13:49
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молодцы ... только странно что русня не покидает эти танки
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28.02.2023 13:01 Відповісти
Плохой монтаж. Видно что после первого попадания водила нажал на газ. А дальше вообще непонятно. "Оскара " за операторскую работу здесь не получить,но не нам про это пи#деть. Главное,чтобы кацапы сдыхали побольше.
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28.02.2023 13:08 Відповісти
Плохой или хороший монтаж, но таких "монтажей" - 3388 штук! Скоро будем монтировать танки Т-18, если.., без каких либо если! Удивляет другое "18+"? В яслях крпростана надо показывать, что будет с ними, если опять путь in клоаку выберут, когда повзрослеют!
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28.02.2023 13:49 Відповісти
Вас дивує 18+ ? https://www.youtube.com/watch?v=a0fkNdPiIL4 - подивіться кліп і всі питання щодо 18+ у вас відпадуть.
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28.02.2023 13:54 Відповісти
Вибачте, а зараз Ви мене дивуэте! До чого це? Іноді на шкільних канікулах, о 10 ранку, по телебаченню і не таке побачиш! А у 23:00, дитячі фільми...
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28.02.2023 15:16 Відповісти
Їх та вже не було,просто добили вийшовші з ладу танки.
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28.02.2023 13:13 Відповісти
Заря пылала, догорая...(С)
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28.02.2023 13:05 Відповісти
Поруч із об'єктом "Газпрому" під москвою впав безпілотник

Уросії триває низка дивних подій. Після нічних вибухів на нафтобазі, вдень 28 лютого в Коломенському районі Підмосков'я впав безпілотник.
Зазначається, що об'єкт було помічено за кілька метрів від території газової компресорної станції - об'єкта, що належить "Газпрому". Про приналежність безпілотного літального апарату поки що немає жодної інформації.
""Публікуємо перше фото з місця краху БПЛА біля об'єкту "Газпрому" у Підмосков'ї.
За попередніми даними, під Коломною впав ударний БПЛА UJ-22 Airborne, що робить "Укрджет". Максимальна дальність польоту - 800 кілометрів. Швидкість - близько 130-140 км/год. Мінімальна висота польоту - 50 метрів. Максимум така машина може підняти близько 15-20 кілограмів. Це 30 гранат F1 або 4 постріли від РПГ-7.
Наше джерело повідомляє, що, ймовірно, дрон різко втратив висоту (можливо, скінчилося паливо), зачепився за дерева і пошкодив крило, тому й упав."

https://telegraf.com.ua/ukr/novosti-rossii/2023-02-28/5781108-ryadom-s-obektom-gazproma-pod-moskvoy-upal-bespilotnik-chto-izvestno
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28.02.2023 13:21 Відповісти
Перший блін комом ), ну нічо - другий буде в ціль.
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28.02.2023 13:28 Відповісти
кацапи пишуть, що буквально десяток метрів не дотягнув до цілі. шкода.
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28.02.2023 13:38 Відповісти
Ще, касаби (кацапи по кац.) пишуть, що може нести, але не несло! Так що, питання: дотянув, чи ні?
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28.02.2023 15:40 Відповісти
Гітлеру для нападу на Совок знадобилось 3,7 тис. танків, танкеток. Для захоплення країн Бенилюксу з Францією у двічі менше машин і 2 міс. часу.

Важко спрогнозувати де б зупинились оті 2-3 тис. танків демілітиризованих ЗСУ. На Віслі? Рейні? дивлячись на армії Європи зразка ЗСУ довоєнних часів, після десятиліть пацифізму, без бойового досвіду. Не всі в Європі ще усвідомлюють, дехто і не зрозуміє - маштаб п_здеца який їх очікував. "Вимітайтесь, забірайте манатки на граніци 1997 г." міг бути ще далеко ненайгіршим фіналом.
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28.02.2023 13:37 Відповісти
того часу танк було зупинити значно складніше, не було настільки продвинутого протитанкового озброєння. це тільки в савецком кіно савецкіє діди одной гранатой "тигр" зупиняли. зараз танки звісно теж важливі, але все ж не відіграють такої вирішальної ролі, як це було під час другої світової.
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28.02.2023 13:51 Відповісти
Тоді й танки були не сьогоднішні. Значно слабші. Танк є танк.
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28.02.2023 13:55 Відповісти
Ви чули щось про противотанкові рушниці ? Так ось цими рушницями можна було підбити практично 100% німецьких танків які були в наявності вермахту станом на 1941 рік.
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28.02.2023 14:02 Відповісти
Вот только этих ружей было одно-два на роту
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28.02.2023 18:53 Відповісти
нит. Т3-Т4 подбивались только сбоку, притом что ПТРов в начале войны почти не было - совок готовился наступать на Европу, а ПТР - оружие обороны.
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01.03.2023 02:37 Відповісти
На рахунок Т 3 - якщо пробивали борт тоді пробивали і в лоб, щодо Т 4 в лоб корпуса могли пробити а в лоб вежі ні ( були модифікації з товщою бронею але вони зявилися після 41 року).
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01.03.2023 03:09 Відповісти
До речі ви знали що совкові танки (не всі ) переважали танки німців як в броні так і в озброєнні ( але в них була проблема з звязком наприклад) + в совка було 20000 танків (приблизно) - і французькі танки були ліпші за німецькі. Німці перемогли у Франції завдяки організації своїх танків в окремі танкові підрозділи - в той час як французи розмазали свої танки по піхотним підрозділам для підтримки піхоти.
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28.02.2023 14:15 Відповісти
Це була найбільша стратегічна помилка бункерного щура!
Армією, що була в нього перед повномасштабним вторгненням в Україну, він легко міг забрати Естонію, Латвію, Литву, анексувати т.зв. бєларусь, остаточно приєднати лугандонії та ще можливо поцупити щось у Казахстану.

Як показує досвід Бучі, в країнах Балтії скажена руzня зробила б геноцид.
І поки НАТО, згідно з попередньою доктриною оборони, чухало б голову і готувало контрудар -- визволяти вже не було б кого.

Так ніт!
Дєдушка зі статевими ознаками бабушкі (єзда, коротше кажучи) забагала увійти в історію владичіцей марскою, і чтаби макронія била у нєйо напабєгушках!
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28.02.2023 15:19 Відповісти
Вторая армия мира, отрицательно наступает
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28.02.2023 18:51 Відповісти
 
 