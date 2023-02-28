Знищення двох ворожих танків на вугледарському напрямку. ВIДЕО
Український безпілотник знищив два російські танки поблизу Вугледару.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж російського танка Т-80БВ хотів евакуювати підбитий танк Т-80БВМ, але оператор українського дрона підпалив обидві ворожі бронемашини.
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Уросії триває низка дивних подій. Після нічних вибухів на нафтобазі, вдень 28 лютого в Коломенському районі Підмосков'я впав безпілотник.
Зазначається, що об'єкт було помічено за кілька метрів від території газової компресорної станції - об'єкта, що належить "Газпрому". Про приналежність безпілотного літального апарату поки що немає жодної інформації.
""Публікуємо перше фото з місця краху БПЛА біля об'єкту "Газпрому" у Підмосков'ї.
За попередніми даними, під Коломною впав ударний БПЛА UJ-22 Airborne, що робить "Укрджет". Максимальна дальність польоту - 800 кілометрів. Швидкість - близько 130-140 км/год. Мінімальна висота польоту - 50 метрів. Максимум така машина може підняти близько 15-20 кілограмів. Це 30 гранат F1 або 4 постріли від РПГ-7.
Наше джерело повідомляє, що, ймовірно, дрон різко втратив висоту (можливо, скінчилося паливо), зачепився за дерева і пошкодив крило, тому й упав."
https://telegraf.com.ua/ukr/novosti-rossii/2023-02-28/5781108-ryadom-s-obektom-gazproma-pod-moskvoy-upal-bespilotnik-chto-izvestno
Важко спрогнозувати де б зупинились оті 2-3 тис. танків демілітиризованих ЗСУ. На Віслі? Рейні? дивлячись на армії Європи зразка ЗСУ довоєнних часів, після десятиліть пацифізму, без бойового досвіду. Не всі в Європі ще усвідомлюють, дехто і не зрозуміє - маштаб п_здеца який їх очікував. "Вимітайтесь, забірайте манатки на граніци 1997 г." міг бути ще далеко ненайгіршим фіналом.
Армією, що була в нього перед повномасштабним вторгненням в Україну, він легко міг забрати Естонію, Латвію, Литву, анексувати т.зв. бєларусь, остаточно приєднати лугандонії та ще можливо поцупити щось у Казахстану.
Як показує досвід Бучі, в країнах Балтії скажена руzня зробила б геноцид.
І поки НАТО, згідно з попередньою доктриною оборони, чухало б голову і готувало контрудар -- визволяти вже не було б кого.
Так ніт!
Дєдушка зі статевими ознаками бабушкі (єзда, коротше кажучи) забагала увійти в історію владичіцей марскою, і чтаби макронія била у нєйо напабєгушках!