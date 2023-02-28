Знищення двох ворожих танків на вугледарському напрямку. ВIДЕО

Український безпілотник знищив два російські танки поблизу Вугледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпаж російського танка Т-80БВ хотів евакуювати підбитий танк Т-80БВМ, але оператор українського дрона підпалив обидві ворожі бронемашини.

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