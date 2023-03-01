"Олухи дольше ехали, чем воевали": Воины батальона "Сармат" сдерживают ежедневные штурмы россиян в Угледаре. ВИДЕО

Воины батальона "Сармат" 56-й ОМПБр рассказали о боях в Угледаре, штурмах россиян и пленных оккупантах.

Об этом говорится в репортаже Ирины Сампан, опубликованном на YouTube-канале "Бутусов Плюс", передает Цензор.НЕТ.

По словам военных, в городе остаются некоторые жители.

"Мы за первые две недели около 50 человек взяли в плен. Эти олухи дольше ехали, чем воевали", - говорит один из защитников.

Информацию о пребывании Угледара в "кольце" воины отрицают.

Другой военный рассказывает, что россияне около 5 раз в день пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами.

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