"Олухи дольше ехали, чем воевали": Воины батальона "Сармат" сдерживают ежедневные штурмы россиян в Угледаре. ВИДЕО
Воины батальона "Сармат" 56-й ОМПБр рассказали о боях в Угледаре, штурмах россиян и пленных оккупантах.
Об этом говорится в репортаже Ирины Сампан, опубликованном на YouTube-канале "Бутусов Плюс", передает Цензор.НЕТ.
По словам военных, в городе остаются некоторые жители.
"Мы за первые две недели около 50 человек взяли в плен. Эти олухи дольше ехали, чем воевали", - говорит один из защитников.
Информацию о пребывании Угледара в "кольце" воины отрицают.
Другой военный рассказывает, что россияне около 5 раз в день пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами.
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Дмітрій "Сармат" Рогозін.
Взяв, зрозуміло, чому. Сармат - найновіша ракета Росії
Приїхав на фронт весь обвішаний автоматами, пістолетами, ножами, раціями, імпортною зброєю та імпортною військовою амуніцією. Порахували, що на ньому висить від 10 до 15 тис. доларів.
А спіймали цього підсвинка не на передовій і навіть не на тиловому штабі, Спіймали його там, куди його тягне вічно голодне черево - у ресторані. Спіймали та нейтралізували. І немає більше Дмітрія "Сармат" Рогозіна, а є Діма Вжопуранений
Спочатку він називав себе "Космос", а потім "Сармат"
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"Бывший гендиректор Роскосмоса ранее использовал позывной "Космос"
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сменил свой позывной на "Сармат".
В своем Telegram-канале в пятницу он опубликовал фото с комбатом (позывной "Бойкот") отдельного штурмового батальона "Сомали". На форме Рогозина присутствует нашивка "Сармат".
Ранее Рогозин сообщил ТАСС, что находился в ДНР в течение недели и посетил несколько добровольческих частей Донбасса. По его словам, целью его поездки было сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса. Он опубликовал фотографию, где на его обмундировании можно увидеть позывной "Космос". Тогда Рогозин уточнил, что в настоящий момент этот позывной изменен"