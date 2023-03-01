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"Олухи дольше ехали, чем воевали": Воины батальона "Сармат" сдерживают ежедневные штурмы россиян в Угледаре. ВИДЕО

Воины батальона "Сармат" 56-й ОМПБр рассказали о боях в Угледаре, штурмах россиян и пленных оккупантах.

Об этом говорится в репортаже Ирины Сампан, опубликованном на YouTube-канале "Бутусов Плюс", передает Цензор.НЕТ.

По словам военных, в городе остаются некоторые жители.

"Мы за первые две недели около 50 человек взяли в плен. Эти олухи дольше ехали, чем воевали", - говорит один из защитников.

Информацию о пребывании Угледара в "кольце" воины отрицают.

Другой военный рассказывает, что россияне около 5 раз в день пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами.

Читайте также: Крупнейшая танковая битва в войне: За три недели боев под Угледаром ВСУ уничтожили по меньшей мере 130 танков и БТРов армии РФ, - NYT

Автор: 

Донбасс (26956) 56 отдельная мотопехотная бригада (53) ВСУ (6670) Сампан Ирина (36) Угледар (132)


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Топ комментарии
+41
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01.03.2023 17:03
+26
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01.03.2023 17:05
+14
"Сармат", такий позивний взяв собі Герой Росії Дмітрій Рогозін.
Дмітрій "Сармат" Рогозін.
Взяв, зрозуміло, чому. Сармат - найновіша ракета Росії
Приїхав на фронт весь обвішаний автоматами, пістолетами, ножами, раціями, імпортною зброєю та імпортною військовою амуніцією. Порахували, що на ньому висить від 10 до 15 тис. доларів.
А спіймали цього підсвинка не на передовій і навіть не на тиловому штабі, Спіймали його там, куди його тягне вічно голодне черево - у ресторані. Спіймали та нейтралізували. І немає більше Дмітрія "Сармат" Рогозіна, а є Діма Вжопуранений
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01.03.2023 17:10
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Телепень - це телевізійний журналіст або ведучий з низьким IQ.
)))
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01.03.2023 16:56 Ответить
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01.03.2023 17:05 Ответить
Не скрізь, не скрізь. Я з задоволенням дивлюсь на 5 каналі " Машина часу".
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01.03.2023 17:16 Ответить
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01.03.2023 17:03 Ответить
"Сармат", такий позивний взяв собі Герой Росії Дмітрій Рогозін.
Дмітрій "Сармат" Рогозін.
Взяв, зрозуміло, чому. Сармат - найновіша ракета Росії
Приїхав на фронт весь обвішаний автоматами, пістолетами, ножами, раціями, імпортною зброєю та імпортною військовою амуніцією. Порахували, що на ньому висить від 10 до 15 тис. доларів.
А спіймали цього підсвинка не на передовій і навіть не на тиловому штабі, Спіймали його там, куди його тягне вічно голодне черево - у ресторані. Спіймали та нейтралізували. І немає більше Дмітрія "Сармат" Рогозіна, а є Діма Вжопуранений
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01.03.2023 17:10 Ответить
Діма Сармак.
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01.03.2023 17:18 Ответить
Просто Дима Срака.
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02.03.2023 02:33 Ответить
Тут теж був Проффесор вінком придавлений, яйцем контужений і подався за паребрік.
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01.03.2023 17:20 Ответить
жаль моссад тут не поработал...(((
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01.03.2023 17:44 Ответить
Тільки Рогозін взяв собі позивний "Космос"))
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01.03.2023 20:05 Ответить
І ви праві і я правий.
Спочатку він називав себе "Космос", а потім "Сармат"
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"Бывший гендиректор Роскосмоса ранее использовал позывной "Космос"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сменил свой позывной на "Сармат".

В своем Telegram-канале в пятницу он опубликовал фото с комбатом (позывной "Бойкот") отдельного штурмового батальона "Сомали". На форме Рогозина присутствует нашивка "Сармат".

Ранее Рогозин сообщил ТАСС, что находился в ДНР в течение недели и посетил несколько добровольческих частей Донбасса. По его словам, целью его поездки было сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса. Он опубликовал фотографию, где на его обмундировании можно увидеть позывной "Космос". Тогда Рогозин уточнил, что в настоящий момент этот позывной изменен"
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01.03.2023 20:45 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.03.2023 17:30 Ответить
Хай Бог береже наших захисників!
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01.03.2023 17:40 Ответить
Ставим лайки в ютубе.
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01.03.2023 18:23 Ответить
 
 