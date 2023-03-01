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"Телепні довше їхали, ніж воювали": Воїни батальйону "Сармат" стримують щоденні штурми росіян у Вугледарі. ВIДЕО

Воїни батальйону "Сармат" 56-ї ОМПБр розповіли про бої у Вугледарі, штурми росіянами та полонених окупантів.

Про це йдеться у репортажі Ірини Сампан, опублікованому на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", передає Цензор.НЕТ.

За словами військових, у місті ще залишаються деякі жителі.

"Ми за перші два тижні близько 50 осіб взяли в полон. Ці телепні довше їхали, ніж воювали", - каже один із захисників.

Інформацію про перебування Вугледару у "кільці" воїни заперечують.

Інший військових розповідає, що росіяни близько 5 разів на день намагаються штурмувати позиції ЗСУ малими групами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільша танкова битва у війні: За три тижні боїв під Вугледаром ЗСУ знищили щонайменше 130 танків та БТРів армії РФ, - NYT

Автор: 

Донбас (22356) 56 окрема мотопіхотна бригада (53) ЗСУ (7642) Сампан Ірина (36) Вугледар (146)


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Топ коментарі
+41
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01.03.2023 17:03
+26
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01.03.2023 17:05
+14
"Сармат", такий позивний взяв собі Герой Росії Дмітрій Рогозін.
Дмітрій "Сармат" Рогозін.
Взяв, зрозуміло, чому. Сармат - найновіша ракета Росії
Приїхав на фронт весь обвішаний автоматами, пістолетами, ножами, раціями, імпортною зброєю та імпортною військовою амуніцією. Порахували, що на ньому висить від 10 до 15 тис. доларів.
А спіймали цього підсвинка не на передовій і навіть не на тиловому штабі, Спіймали його там, куди його тягне вічно голодне черево - у ресторані. Спіймали та нейтралізували. І немає більше Дмітрія "Сармат" Рогозіна, а є Діма Вжопуранений
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01.03.2023 17:10
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Телепень - це телевізійний журналіст або ведучий з низьким IQ.
)))
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01.03.2023 16:56 Відповісти
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01.03.2023 17:05 Відповісти
Не скрізь, не скрізь. Я з задоволенням дивлюсь на 5 каналі " Машина часу".
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01.03.2023 17:16 Відповісти
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01.03.2023 17:03 Відповісти
"Сармат", такий позивний взяв собі Герой Росії Дмітрій Рогозін.
Дмітрій "Сармат" Рогозін.
Взяв, зрозуміло, чому. Сармат - найновіша ракета Росії
Приїхав на фронт весь обвішаний автоматами, пістолетами, ножами, раціями, імпортною зброєю та імпортною військовою амуніцією. Порахували, що на ньому висить від 10 до 15 тис. доларів.
А спіймали цього підсвинка не на передовій і навіть не на тиловому штабі, Спіймали його там, куди його тягне вічно голодне черево - у ресторані. Спіймали та нейтралізували. І немає більше Дмітрія "Сармат" Рогозіна, а є Діма Вжопуранений
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01.03.2023 17:10 Відповісти
Діма Сармак.
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01.03.2023 17:18 Відповісти
Просто Дима Срака.
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02.03.2023 02:33 Відповісти
Тут теж був Проффесор вінком придавлений, яйцем контужений і подався за паребрік.
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01.03.2023 17:20 Відповісти
жаль моссад тут не поработал...(((
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01.03.2023 17:44 Відповісти
Тільки Рогозін взяв собі позивний "Космос"))
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01.03.2023 20:05 Відповісти
І ви праві і я правий.
Спочатку він називав себе "Космос", а потім "Сармат"
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"Бывший гендиректор Роскосмоса ранее использовал позывной "Космос"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сменил свой позывной на "Сармат".

В своем Telegram-канале в пятницу он опубликовал фото с комбатом (позывной "Бойкот") отдельного штурмового батальона "Сомали". На форме Рогозина присутствует нашивка "Сармат".

Ранее Рогозин сообщил ТАСС, что находился в ДНР в течение недели и посетил несколько добровольческих частей Донбасса. По его словам, целью его поездки было сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса. Он опубликовал фотографию, где на его обмундировании можно увидеть позывной "Космос". Тогда Рогозин уточнил, что в настоящий момент этот позывной изменен"
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01.03.2023 20:45 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.03.2023 17:30 Відповісти
Хай Бог береже наших захисників!
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01.03.2023 17:40 Відповісти
Ставим лайки в ютубе.
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01.03.2023 18:23 Відповісти
 
 