"Телепні довше їхали, ніж воювали": Воїни батальйону "Сармат" стримують щоденні штурми росіян у Вугледарі. ВIДЕО

Воїни батальйону "Сармат" 56-ї ОМПБр розповіли про бої у Вугледарі, штурми росіянами та полонених окупантів.

Про це йдеться у репортажі Ірини Сампан, опублікованому на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", передає Цензор.НЕТ.

За словами військових, у місті ще залишаються деякі жителі.

"Ми за перші два тижні близько 50 осіб взяли в полон. Ці телепні довше їхали, ніж воювали", - каже один із захисників.

Інформацію про перебування Вугледару у "кільці" воїни заперечують.

Інший військових розповідає, що росіяни близько 5 разів на день намагаються штурмувати позиції ЗСУ малими групами.

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