"Телепні довше їхали, ніж воювали": Воїни батальйону "Сармат" стримують щоденні штурми росіян у Вугледарі. ВIДЕО
Воїни батальйону "Сармат" 56-ї ОМПБр розповіли про бої у Вугледарі, штурми росіянами та полонених окупантів.
Про це йдеться у репортажі Ірини Сампан, опублікованому на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", передає Цензор.НЕТ.
За словами військових, у місті ще залишаються деякі жителі.
"Ми за перші два тижні близько 50 осіб взяли в полон. Ці телепні довше їхали, ніж воювали", - каже один із захисників.
Інформацію про перебування Вугледару у "кільці" воїни заперечують.
Інший військових розповідає, що росіяни близько 5 разів на день намагаються штурмувати позиції ЗСУ малими групами.
Топ коментарі
+41 Прощай немытая раССея
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Дмітрій "Сармат" Рогозін.
Взяв, зрозуміло, чому. Сармат - найновіша ракета Росії
Приїхав на фронт весь обвішаний автоматами, пістолетами, ножами, раціями, імпортною зброєю та імпортною військовою амуніцією. Порахували, що на ньому висить від 10 до 15 тис. доларів.
А спіймали цього підсвинка не на передовій і навіть не на тиловому штабі, Спіймали його там, куди його тягне вічно голодне черево - у ресторані. Спіймали та нейтралізували. І немає більше Дмітрія "Сармат" Рогозіна, а є Діма Вжопуранений
Спочатку він називав себе "Космос", а потім "Сармат"
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"Бывший гендиректор Роскосмоса ранее использовал позывной "Космос"
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сменил свой позывной на "Сармат".
В своем Telegram-канале в пятницу он опубликовал фото с комбатом (позывной "Бойкот") отдельного штурмового батальона "Сомали". На форме Рогозина присутствует нашивка "Сармат".
Ранее Рогозин сообщил ТАСС, что находился в ДНР в течение недели и посетил несколько добровольческих частей Донбасса. По его словам, целью его поездки было сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса. Он опубликовал фотографию, где на его обмундировании можно увидеть позывной "Космос". Тогда Рогозин уточнил, что в настоящий момент этот позывной изменен"