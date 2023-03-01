Крупнейшая танковая битва в войне: За три недели боев под Угледаром ВСУ уничтожили по меньшей мере 130 танков и БТРов армии РФ, - NYT

Украинские защитники в течение трех недель боев под Угледаром в Донецкой области уничтожили более сотни единиц тяжелой техники российских оккупантов.

Об этом идет речь в материале New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По словам украинских чиновников, трехнедельные бои под Угледаром являются крупнейшим танковым сражением между Украиной и Россией.

В материале отмечается, что россияне пытались наступать колоннами, в то же время украинские защитники вели огонь издалека или из тайников.

"Когда все закончилось, Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ту же ошибку, которая стоила Москве сотен танков в начале войны", - пишет издание.

"Подорвавшиеся на минах, пораженные артиллерией или уничтоженные противотанковыми ракетами, обугленные корпуса российской бронетехники теперь усеяли поля по всему Угледару, согласно записям из украинских беспилотников. Украинские военные заявили, что Россия потеряла в бою по меньшей мере 130 танков и БТР", - добавляют авторы материала.

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Один из украинских сержантов заявил: "Мы изучили дороги, которыми они пользовались, потом спрятались и ждали, чтобы стрелять из засады".

По данным NYT, ущерб россиянам нанесло отсутствие опыта.

"Многие из их самых элитных подразделений были разгромлены после предыдущих боев. Их заменили новопризванными солдатами, не обученными украинской тактике засад на колонны. Одним из признаков того, что России не хватает опытных командиров танков, является то, что украинские солдаты заявили, что они захватили медика, который управлял танком", - пишет издание.

Российские Telegram-каналы пишут, что "родственники погибших настроены чуть ли не на убийство и кровную месть генералу", - руководившему штурмами под Угледаром.

NYT отмечает, что примерно через три недели танкового боя повторные штурмы российской бронетехники провалились.

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"В одном случае украинское командование вызвало удар управляемыми ракетами HIMARS; они обычно используются по стационарным целям, таким как склады боеприпасов или казармы, но также оказались эффективными против стационарной танковой колонны. Украинцы также стреляли из американских гаубиц M777 и французских "Caesar", другого западного оружия, например "Javelin", - говорится в материале. Журналисты отмечают, что засады были характерной тактикой Украины против российских бронетанковых колонн с первых дней войны.

"Работая из бункера в Угледаре, лейтенант Баяк на видео из беспилотника заметил первую колонну из около 15 приближавшихся танков и БТР.

"Мы были готовы", – сказал он. "Мы знали, что что-то подобное произойдет".

Противотанковые группы в посадках, вооруженные американскими ракетами Javelin с инфракрасной наводкой и украинскими Стугна-П с лазерной наводкой, активировали вооружение. Дальше были готовы артиллерийские батареи. Грунтовая дорога была чиста от мин, но все поля вокруг были усеяны ими, чтобы побудить россиян двигаться вперед только по дороге и не дать танкам развернуться, как только ловушка закроется", - рассказывают авторы.

Наиболее уязвимой колонна танков, по словам лейтенанта Баяка, становится после того, как начинается стрельба и водители в панике пытаются развернуться - выезжая на заминированную обочину. Взорванные транспортные средства тогда становятся помехой, замедляя или останавливая колонну. В этот момент украинская артиллерия открывает огонь, подбивая новые единицы бронетехники и уничтожая вылезших из машин оккупантов. По словам лейтенанта, возникает хаос и взрывы.