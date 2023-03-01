Активными действиями военных будем возвращать безопасность в прифронтовой зоне, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 371-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня и длинный, подробный селектор со всеми, кто осуществляет руководство разными направлениями защиты государства. Каждое фронтовое направление держим под контролем. Когда мы готовим активные действия наших военных, всех наших Сил обороны и безопасности, мы подразумеваем и то, что такие активные действия будут постепенно возвращать безопасность тем, кто сейчас в прифронтовой зоне. Каждое движение нашего флага вперед будет означать безопасность наших людей. И на тех территориях, которые будут освобождаться от оккупанта. И на тех территориях, которые будут становиться более глубоким тылом. И на тех территориях приграничья, которым поражение оккупанта принесет наконец покой. Благодарю всех, кто готов помогать нашему государству в дальнейших активных действиях!" - сказал Зеленский.

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