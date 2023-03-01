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Новости Видео Война
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Активными действиями военных будем возвращать безопасность в прифронтовой зоне, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 371-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня и длинный, подробный селектор со всеми, кто осуществляет руководство разными направлениями защиты государства. Каждое фронтовое направление держим под контролем. Когда мы готовим активные действия наших военных, всех наших Сил обороны и безопасности, мы подразумеваем и то, что такие активные действия будут постепенно возвращать безопасность тем, кто сейчас в прифронтовой зоне. Каждое движение нашего флага вперед будет означать безопасность наших людей. И на тех территориях, которые будут освобождаться от оккупанта. И на тех территориях, которые будут становиться более глубоким тылом. И на тех территориях приграничья, которым поражение оккупанта принесет наконец покой. Благодарю всех, кто готов помогать нашему государству в дальнейших активных действиях!" - сказал Зеленский.

Смотрите также: Провел заседание Ставки. Самая тяжелая ситуация – под Бахмутом. Россия вообще не считает людей, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20742)


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Топ комментарии
+22
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01.03.2023 22:16
+19
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01.03.2023 22:44
+17
Що ти там будеш повертати? Шашлики, дєвятаємая? Сиди в бункері і не тявкай, Віслюк.
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01.03.2023 22:13
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з Бахмуту почнеш?
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01.03.2023 22:04 Ответить
"Душою я з вами, в Бахмуті, а тілом тут в Римі, в Італії." - з любов'ю, колишній радник ОП, Арестович.
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01.03.2023 22:22 Ответить
Таки втік!!!!
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01.03.2023 22:35 Ответить
Ще один слуга народу.
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01.03.2023 22:42 Ответить
связний між ермаком і патркшевим
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02.03.2023 08:59 Ответить
А гранатомєт в дупі - заховав на чорний день!
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01.03.2023 23:27 Ответить
Вигляд неначе у шкідливого кота
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01.03.2023 22:11 Ответить
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01.03.2023 22:44 Ответить
Перелякана мавпа.
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02.03.2023 00:13 Ответить
Що ти там будеш повертати? Шашлики, дєвятаємая? Сиди в бункері і не тявкай, Віслюк.
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01.03.2023 22:13 Ответить
хто не будь... будь ласка, попросить цьюого... *********** Зелненского .... щоб воно засирало медіа простір.
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01.03.2023 22:35 Ответить
в іншому місці.
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01.03.2023 22:38 Ответить
Це що, активніше будеш розміновувати?
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01.03.2023 22:15 Ответить
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01.03.2023 22:16 Ответить
Та Віслюк - мразота із мразот. Згадати тільки його квартальні витівки про Україну і українців.
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01.03.2023 22:20 Ответить
Десятки тисяч загиблих, мільйони біженців, зруйновані міста. Зебіли! Ви вже на прикалувались, чи знову зробите разом всю країну?
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01.03.2023 22:45 Ответить
так він і безвіз зробив і пцу тепер його заслуга і воююе він з 14 року..
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02.03.2023 10:23 Ответить
Вилами по воді - може через місяць -- підіиде шось сериозне - земля підсохне ...
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01.03.2023 22:19 Ответить
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01.03.2023 22:22 Ответить
Клована в списку немає Десь поміж першим і другим. Велике крадівництво це вам не мелочь по карманам тырить
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01.03.2023 22:30 Ответить
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01.03.2023 22:33 Ответить
А скільки податків цей кватал сплатив? Вони соромно відмовчуються...
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01.03.2023 22:37 Ответить
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01.03.2023 22:39 Ответить
"Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом" Джерело:

Прогрес! Не "Я", а "МИ"... Хоча й тут збрехав, як завжди. Трансформатори, генератори постачалися з-за кордону. Та ще й з деякими "складнощами" при перетині кордону (на початку). При тому, що майже все робили приватні компанії... Єдине, чого не знаю, то: компенсувала держава витрати цім компаніям на відновлення мереж чи ні... Знаючи дєрьмаківців, впевнений, що ні... Але оплату за електрику підвищимо!
Чи то мені здається, чи то я щось плутаю, але ж одним з пунктів "передвиборчої програми" голобородьки було не підвищення комунальних платежів! Скільки разів їх вже "не підвищували", хто пам'ятає?
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01.03.2023 22:27 Ответить
Вова сьогодні скаже ми, завтра Я. Для нього слова не мають жодного значення і потрібно до його слів ставитись відповідно- жодного значення!
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01.03.2023 22:35 Ответить
правільним путем ідете товаріщ зеленскій.. ми говорім ленін подразумеваем партія...коли кажуть зеленській треба розуміти що без його участі нічого не крадеться в украіні. частка його е скрізь.дурні так і не поняли його слова.. ми сделалі вас.це він привів путіна в украіну..коли крав на дорогах замість того щоб будувати оборону.. це він своіми обкуреними речами дав понять ***** що у нас презідент закумарений. і недалекій..
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02.03.2023 10:32 Ответить
Герой, что там. Помню год назад Зеленский, прикрываясь Ермаком (или наоборот) отстреливался от псковских десантников, высадившихся на Банковой и лично деоккупировал Киев.
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01.03.2023 22:35 Ответить
ЗЄ - ублюдок, який майже угробив Україну перед вторгненням в однозначно угробить після війни.
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01.03.2023 22:37 Ответить
"Я ледве стримую себе у присвоєнні собі Героя України" - сказав Зеленський даючи інтерв'ю своєму суфлеру
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01.03.2023 22:43 Ответить
https://texty.org.ua/articles/109065/sho-maye-zrobyty-komanduvannya-zsu-shob-rizko-skorotyty-kilkist-zahyblyh/?src=main

https://texty.org.ua/articles/109073/kolorovi-chornyla-i-vidstup-za-linijkoyu-yak-dopotopni-zvitnist-ta-oblik-shkodyat-***********-armiyi/

Коли ж думати будуть!!!
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01.03.2023 23:24 Ответить
Брехливий клоун.
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02.03.2023 00:14 Ответить
А шо ж найвеличнишый верховный монобильшости ЗЕгнид не комментирует скандал с Безуглой (в народе Безумная)? Весь ютуб аж кипит от обсуждения этого скандала и многие делают ставки на итог - посадят Безумную или в лес уйдёт, как Трухин
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02.03.2023 00:50 Ответить
І після цієї заяви стаття вижче про обстріл прикордоння з 152 і мінометів
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02.03.2023 05:22 Ответить
мальчіш кібальчіш сидить в засаді
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02.03.2023 09:00 Ответить
 
 