Активними діями військових будемо повертати безпеку у прифронтовій зоні, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 371 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні й довгий, детальний селектор з усіма, хто здійснює керівництво різними напрямками захисту держави. Кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших Сил оборони і безпеки, ми маємо на увазі й те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні. Кожен рух нашого прапора вперед означатиме убезпечення наших людей. І на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта. І на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій. Дякую всім, хто готовий допомагати нашій державі у подальших активних діях!", - сказав Зеленський.

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