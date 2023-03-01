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Новини Відео Війна
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Активними діями військових будемо повертати безпеку у прифронтовій зоні, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 371 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні й довгий, детальний селектор з усіма, хто здійснює керівництво різними напрямками захисту держави. Кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших Сил оборони і безпеки, ми маємо на увазі й те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні. Кожен рух нашого прапора вперед означатиме убезпечення наших людей. І на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта. І на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій. Дякую всім, хто готовий допомагати нашій державі у подальших активних діях!", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Провів засідання Ставки. Найтяжча ситуація - під Бахмутом. Росія взагалі не рахує людей, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24222)


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Топ коментарі
+22
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01.03.2023 22:16
+19
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01.03.2023 22:44
+17
Що ти там будеш повертати? Шашлики, дєвятаємая? Сиди в бункері і не тявкай, Віслюк.
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01.03.2023 22:13
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з Бахмуту почнеш?
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01.03.2023 22:04 Відповісти
"Душою я з вами, в Бахмуті, а тілом тут в Римі, в Італії." - з любов'ю, колишній радник ОП, Арестович.
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01.03.2023 22:22 Відповісти
Таки втік!!!!
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01.03.2023 22:35 Відповісти
Ще один слуга народу.
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01.03.2023 22:42 Відповісти
связний між ермаком і патркшевим
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02.03.2023 08:59 Відповісти
А гранатомєт в дупі - заховав на чорний день!
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01.03.2023 23:27 Відповісти
Вигляд неначе у шкідливого кота
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01.03.2023 22:11 Відповісти
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01.03.2023 22:44 Відповісти
Перелякана мавпа.
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02.03.2023 00:13 Відповісти
Що ти там будеш повертати? Шашлики, дєвятаємая? Сиди в бункері і не тявкай, Віслюк.
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01.03.2023 22:13 Відповісти
хто не будь... будь ласка, попросить цьюого... *********** Зелненского .... щоб воно засирало медіа простір.
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01.03.2023 22:35 Відповісти
в іншому місці.
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01.03.2023 22:38 Відповісти
Це що, активніше будеш розміновувати?
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01.03.2023 22:15 Відповісти
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01.03.2023 22:16 Відповісти
Та Віслюк - мразота із мразот. Згадати тільки його квартальні витівки про Україну і українців.
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01.03.2023 22:20 Відповісти
Десятки тисяч загиблих, мільйони біженців, зруйновані міста. Зебіли! Ви вже на прикалувались, чи знову зробите разом всю країну?
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01.03.2023 22:45 Відповісти
так він і безвіз зробив і пцу тепер його заслуга і воююе він з 14 року..
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02.03.2023 10:23 Відповісти
Вилами по воді - може через місяць -- підіиде шось сериозне - земля підсохне ...
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01.03.2023 22:19 Відповісти
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01.03.2023 22:22 Відповісти
Клована в списку немає Десь поміж першим і другим. Велике крадівництво це вам не мелочь по карманам тырить
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01.03.2023 22:30 Відповісти
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01.03.2023 22:33 Відповісти
А скільки податків цей кватал сплатив? Вони соромно відмовчуються...
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01.03.2023 22:37 Відповісти
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01.03.2023 22:39 Відповісти
"Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом" Джерело:

Прогрес! Не "Я", а "МИ"... Хоча й тут збрехав, як завжди. Трансформатори, генератори постачалися з-за кордону. Та ще й з деякими "складнощами" при перетині кордону (на початку). При тому, що майже все робили приватні компанії... Єдине, чого не знаю, то: компенсувала держава витрати цім компаніям на відновлення мереж чи ні... Знаючи дєрьмаківців, впевнений, що ні... Але оплату за електрику підвищимо!
Чи то мені здається, чи то я щось плутаю, але ж одним з пунктів "передвиборчої програми" голобородьки було не підвищення комунальних платежів! Скільки разів їх вже "не підвищували", хто пам'ятає?
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01.03.2023 22:27 Відповісти
Вова сьогодні скаже ми, завтра Я. Для нього слова не мають жодного значення і потрібно до його слів ставитись відповідно- жодного значення!
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01.03.2023 22:35 Відповісти
правільним путем ідете товаріщ зеленскій.. ми говорім ленін подразумеваем партія...коли кажуть зеленській треба розуміти що без його участі нічого не крадеться в украіні. частка його е скрізь.дурні так і не поняли його слова.. ми сделалі вас.це він привів путіна в украіну..коли крав на дорогах замість того щоб будувати оборону.. це він своіми обкуреними речами дав понять ***** що у нас презідент закумарений. і недалекій..
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02.03.2023 10:32 Відповісти
Герой, что там. Помню год назад Зеленский, прикрываясь Ермаком (или наоборот) отстреливался от псковских десантников, высадившихся на Банковой и лично деоккупировал Киев.
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01.03.2023 22:35 Відповісти
ЗЄ - ублюдок, який майже угробив Україну перед вторгненням в однозначно угробить після війни.
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01.03.2023 22:37 Відповісти
"Я ледве стримую себе у присвоєнні собі Героя України" - сказав Зеленський даючи інтерв'ю своєму суфлеру
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01.03.2023 22:43 Відповісти
https://texty.org.ua/articles/109065/sho-maye-zrobyty-komanduvannya-zsu-shob-rizko-skorotyty-kilkist-zahyblyh/?src=main

https://texty.org.ua/articles/109073/kolorovi-chornyla-i-vidstup-za-linijkoyu-yak-dopotopni-zvitnist-ta-oblik-shkodyat-***********-armiyi/

Коли ж думати будуть!!!
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01.03.2023 23:24 Відповісти
Брехливий клоун.
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02.03.2023 00:14 Відповісти
А шо ж найвеличнишый верховный монобильшости ЗЕгнид не комментирует скандал с Безуглой (в народе Безумная)? Весь ютуб аж кипит от обсуждения этого скандала и многие делают ставки на итог - посадят Безумную или в лес уйдёт, как Трухин
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02.03.2023 00:50 Відповісти
І після цієї заяви стаття вижче про обстріл прикордоння з 152 і мінометів
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02.03.2023 05:22 Відповісти
мальчіш кібальчіш сидить в засаді
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02.03.2023 09:00 Відповісти
 
 