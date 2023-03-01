Активними діями військових будемо повертати безпеку у прифронтовій зоні, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 371 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні й довгий, детальний селектор з усіма, хто здійснює керівництво різними напрямками захисту держави. Кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших Сил оборони і безпеки, ми маємо на увазі й те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні. Кожен рух нашого прапора вперед означатиме убезпечення наших людей. І на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта. І на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій. Дякую всім, хто готовий допомагати нашій державі у подальших активних діях!", - сказав Зеленський.
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Прогрес! Не "Я", а "МИ"... Хоча й тут збрехав, як завжди. Трансформатори, генератори постачалися з-за кордону. Та ще й з деякими "складнощами" при перетині кордону (на початку). При тому, що майже все робили приватні компанії... Єдине, чого не знаю, то: компенсувала держава витрати цім компаніям на відновлення мереж чи ні... Знаючи дєрьмаківців, впевнений, що ні... Але оплату за електрику підвищимо!
Чи то мені здається, чи то я щось плутаю, але ж одним з пунктів "передвиборчої програми" голобородьки було не підвищення комунальних платежів! Скільки разів їх вже "не підвищували", хто пам'ятає?
https://texty.org.ua/articles/109073/kolorovi-chornyla-i-vidstup-za-linijkoyu-yak-dopotopni-zvitnist-ta-oblik-shkodyat-***********-armiyi/
Коли ж думати будуть!!!