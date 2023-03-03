Враг обстрелял из артиллерии Херсон, ранена женщина, - ОВА. ВИДЕО
Сегодня, 3 марта, в Херсоне обломок вражеского снаряда травмировал работницу одного из предприятий города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, 48-летняя женщина была на рабочем месте, когда начался артобстрел. Услышав взрывы, она хотела выбежать из здания, чтобы спуститься в подвал, но не успела – получила ранение ноги. Пострадавшую госпитализировали.
Прессцентр ОВА также опубликовал видео последствий вражеских обстрелов.
В видео руководитель предприятия показывает многочисленные следы от обломков боеприпасов на стенах и дверях, кровь на полу кабинета.
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Ирина Александра
показать весь комментарий03.03.2023 14:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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