Ворог обстріляв із артилерії Херсон, поранено жінку, - ОВА. ВIДЕО
Сьогодні, 3 березня, у Херсоні уламок ворожого снаряду травмував працівницю одного з підприємств міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, 48-річна жінка була на робочому місці, коли почався артобстріл. Почувши вибухи, вона хотіла вибігти з будівлі, щоб спуститися у підвал, але не встигла - дістала поранення ноги. Постраждалу шпиталізували.
Пресцентр ОВА також опублікував відео наслідків ворожого обстрілу.
У відео керівник підприємства показує численні сліди від уламків боєприпасів на стінах та дверях, а також кров на підлозі кабінету.
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Ирина Александра
показати весь коментар03.03.2023 14:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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