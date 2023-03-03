Ворог обстріляв із артилерії Херсон, поранено жінку, - ОВА. ВIДЕО

Сьогодні, 3 березня, у Херсоні уламок ворожого снаряду травмував працівницю одного з підприємств міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, 48-річна жінка була на робочому місці, коли почався артобстріл. Почувши вибухи, вона хотіла вибігти з будівлі, щоб спуститися у підвал, але не встигла - дістала поранення ноги. Постраждалу шпиталізували.

Пресцентр ОВА також опублікував відео наслідків ворожого обстрілу.

У відео керівник підприємства показує численні сліди від уламків боєприпасів на стінах та дверях, а також кров на підлозі кабінету.

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