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Ворог обстріляв із артилерії Херсон, поранено жінку, - ОВА. ВIДЕО

Сьогодні, 3 березня, у Херсоні уламок ворожого снаряду травмував працівницю одного з підприємств міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

Як зазначається, 48-річна жінка була на робочому місці, коли почався артобстріл. Почувши вибухи, вона хотіла вибігти з будівлі, щоб спуститися у підвал, але не встигла - дістала поранення ноги. Постраждалу шпиталізували.

Пресцентр ОВА також опублікував відео наслідків ворожого обстрілу. 

У відео керівник підприємства показує численні сліди від уламків боєприпасів на стінах та дверях, а також кров на підлозі кабінету.

Читайте: Минулої доби ворог 65 разів обстріляв Херсонщину з важкої артилерії та "Градів", - ОВА

Автор: 

обстріл (29006) Херсон (3418)


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Херсон не в зоні бойових дій....
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03.03.2023 14:09 Відповісти
 
 