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Новости Война
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Россия заранее спланировала и финансировала пыточные в Херсоне, - CNN

вовчанськ,катівня

Международные следователи, проводившие расследование в отношении российских преступлений в Украине, обнаружили, что российские силы придерживались очень конкретного плана на нескольких оккупированных территориях с четкими шаблонами, свидетельствующими о главном плане оккупации Украины Москвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

"Первый этап, по сути, заключается в задержании и, во многих случаях, убийстве категории людей, обозначенных как "лидеры", то есть тех, кто мог физически сопротивляться оккупации, а также тех, кто мог бы оказывать ей культурное сопротивление", - сказал Уэйн Джордаш, глава Mobile Justice Team, коллективу международных следователей.

Второй этап, по его словам, это своего рода процесс фильтрации, когда население, остающееся за пределами центров заключения, подлежит постоянному мониторингу и фильтрации, чтобы все, кого подозревают в связях с "лидерами" или причастными к организации любого типа сопротивления, также затем были идентифицированы, депортированы в Россию или удержаны в изоляторах с последующей пыткой.

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Третий этап – исчезновение постоянной идентичности. Это может включать изъятие украинской программы из школ и конфискацию предметов, которые считаются проукраинскими, например флагов или футболок в цветах страны.

Джордаш сказал, что эти методы применялись не только в Херсоне, но и в других районах, оккупированных российскими войсками, например, в Буче и Бородянке. Однако он добавил, что продолжающаяся оккупация Херсона позволила российским войскам пойти еще дальше.

Джордаш отметил, что это лишь предварительные результаты расследования, объяснив, что другие доказательства российских военных преступлений все еще обнаружаются и прорабатываются.

Он также добавил, что недавно опубликованные выводы являются полезным показателем того, что происходит на территориях, которые сейчас оккупированы Россией, или того, что произошло бы, "если бы Москве удалось полностью захватить Украину".

Кроме того, украинские и международные следователи заявили, что обнаружили финансовые связи этих изоляторов с российским государством.

"Эти центры заключения имеют финансовые связи с российским государством... Эти финансовые документы показывают, что гражданская администрация финансируется из России, а гражданская администрация финансирует центры заключения, поэтому есть очень четкие модели и очень четкие связи", - сказал Джордаш, ссылаясь на документы, обнаруженные следователями.

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Напомним, недавно СБУ задержала руководителей пыточной, которую россияне обустроили в Херсоне.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне на захваченных территориях Украины создают пыточные для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.

На освобожденной Херсонщине обнаружили семь застенков и восемь мест несвободы.

Автор: 

план (189) пытки (841) россия (96018) Херсон (2868)


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Топ комментарии
+7
Ось як мишебрати прийшли своїх одноплемінників захищати, туди де дзявкають кацапською приїжджає кацапський танк та влаштовуються катівні.
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02.03.2023 22:47
+7
списки на убийство украинцев активных, это конечно в голове не укладывается в 21 веке
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02.03.2023 22:48
+6
...заздалегідь спланувала та фінансувала катівні в Херсоні ...
Тобто вони заздалегідь знали що їм здадуть ці території.
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02.03.2023 23:36
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Ось як мишебрати прийшли своїх одноплемінників захищати, туди де дзявкають кацапською приїжджає кацапський танк та влаштовуються катівні.
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02.03.2023 22:47 Ответить
Зараз окупована переважно сільська Херсонщина, де кацапської відсили відсотків 5-10.
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02.03.2023 22:53 Ответить
А раніше яка була окупована теріторія? Часом не зкацаплені міста?
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02.03.2023 22:58 Ответить
От з найбільш зкацапленого міста - рашисти втекли, парадокс, а на Каховщині, Горностаївка, Іванівський р-н де навіть чверть віку назад 90% україномовні були, кацапізмом і не смерділо - підараси сидять.
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02.03.2023 23:09 Ответить
Ой, знайома пісенька про москворотів більших патріотів та зрадників українців, тільки за статистикою насправді більшість зрадників та любителів мишебратів якраз москвороти. З міста вони втекли і чого б то? Може тому, що їх знищували. Також постав собі питання: звідки там взявся кацапізм, мабудь, з иншої галактики прилетів.
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02.03.2023 23:26 Ответить
У тебе клепка в голові є? Не розумію куди дивляться модератори.
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02.03.2023 22:58 Ответить
А що таке? Щось не влаштовує?
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02.03.2023 23:02 Ответить
Так не влаштовує, з першого повідомлення хіба не зрозуміло
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02.03.2023 23:11 Ответить
Якщо щось не влаштовує, то це твої проблеми, гуляй далі. Чи може тебе зацепило, що братушек твоїх образив?
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02.03.2023 23:31 Ответить
Мене завжди такі довбні чіпляють. А моїх братиків достатньо полягло вже, щоб такі утирки могли коменти строчити. Зрозуміло
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02.03.2023 23:36 Ответить
«Зрозуміло ?»
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02.03.2023 23:37 Ответить
Саме через таких якарізничних недоумків поляже ще більше. Якщо навіть війна не вставила мізки, то вже ніщо не поможе, з малороса українця не зробити.
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02.03.2023 23:42 Ответить
Ти істота, що дозволяє собі розказувати про «какая разніца» в темі про катівні. Не вважаю тебе навіть людиною, не те що Українцем. П
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02.03.2023 23:50 Ответить
Мені начхати, що там вважає таке чувидло як ти, бо це ж таку істоту як ти щось не влаштовує в словах, що там де цапське дзявкання, туди приходять цапські війська.
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03.03.2023 00:08 Ответить
Дякуй, в тому числі, тим людям, що катівні пройшли, що ти кацапа тільки по телевізору бачив. Потолоч
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03.03.2023 00:16 Ответить
Потолоч у тебе в трусах, їбанат, шуруй нах.
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03.03.2023 00:24 Ответить
списки на убийство украинцев активных, это конечно в голове не укладывается в 21 веке
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02.03.2023 22:48 Ответить
портнов відкритим тексом після обрання зеленського казав про списки "порохоботів" та їх знищення. це ті ж самі списки
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02.03.2023 22:58 Ответить
В першу чергу знищували АТОшників.
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02.03.2023 23:07 Ответить
звісно. для портнова всі патріоти-порохоботи
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02.03.2023 23:20 Ответить
А « СЛУГА « 🤢😈 василевская -Смаглюк заявляла , что Портнов супер молодец помогает им наводить порядок в Украине !» СПАСИБО « ОМАНСКИМ ЗЕЛЕНСКИМ ДЕРЬМАКОВСКИМ « ТРОЯНСКИМ ШАКАЛАМ, мрази БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ ЛИЧНО Бернсом , вывезли за две недели своих , а людей призывали не смотреть ВВЕРХ
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02.03.2023 23:45 Ответить
увас, увас гнид )
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03.03.2023 00:36 Ответить
Яке ж воно кінчене.
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03.03.2023 00:52 Ответить
"Прихована чеснота нічим від загальновідомої бездарності не відрізняється" писали римляни. То ж сприймають тебе таким яким ти світу сам себе являєш - тобто прокацапленим манкуртом.
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02.03.2023 23:18 Ответить
уявляй что хочешь, но когда дойдет дело до предоставления пруфов, готовь все части тела...
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02.03.2023 23:20 Ответить
Будь ласка опиши в дрібницях.
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02.03.2023 23:21 Ответить
тобі треба, ти і пиши, пісатєль )
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02.03.2023 23:23 Ответить
То "готовіть всє часті тєла" вже не потрібно?
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02.03.2023 23:38 Ответить
готуй, згодиться коли будеш пруфи писать...
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02.03.2023 23:41 Ответить
Кацап навіть коли користується гугл-перекладачем ментально лишається збоченцем... Лікуватись марно. Тому в секс-шоп. Сподіваюсь китайці вже забезпечили вас силіконовими "частямі тєла украінцєв"...
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03.03.2023 00:16 Ответить
я легко можу запросити пруфи ща я коцап, і ти обісрешся, звичною "частію тєла"
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03.03.2023 00:24 Ответить
Ти вже все всім сам довів. Твоя "тілесна фантазія" безумовно свідчить про твій дрімучий кацапізм. То ж
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03.03.2023 00:34 Ответить
тепер твоя черга доводити що я коцап. вперед, чи ти гнида...
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03.03.2023 00:35 Ответить
давай пруфи що я коцап, або не смерди
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03.03.2023 00:38 Ответить
А що там доводити? Ти ж на кацапській говориш, то хто ти? Кацап чи може якийсь зулус?
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03.03.2023 13:52 Ответить
еще одно доказательство в копилку доказательств по геноциду украинцев.
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02.03.2023 23:12 Ответить
" В убийстве категории людей, обозначенных как "лидеры", то есть тех, кто мог физически сопротивляться оккупации, а также тех, кто мог бы оказывать ей культурное сопротивление"
Зеленский не только физически сопротивлялся на Банковой, отстреливаясь от псковских десантников, но еще сопротивлялся могучей культурой эээ.... ну не украинской культурой а что вообще у него за культура? Отбивался бы Сватами и поручиком Ржевским?
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02.03.2023 23:25 Ответить
...заздалегідь спланувала та фінансувала катівні в Херсоні ...
Тобто вони заздалегідь знали що їм здадуть ці території.
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02.03.2023 23:36 Ответить
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03.03.2023 00:20 Ответить
и после "истребить" при зеленой власти он норм себя чувствует...
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03.03.2023 00:56 Ответить
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03.03.2023 00:59 Ответить
Вау яке відкриття!
А там з часом і про списки геноциду, які робив Портнов, нарешті заговорять. Це до речі той Портнов якого влада без проблем випустила з України через пару місяців після повномасштабного вторгнення.

Но як казав один кадр якого я дуже зневажаю - для нього і влади напад рф був неочікуваним! Він правда ще багато маразму говорив типу що мінські це було тоді погано та інше, напевне вболівав за рф і хотів щоб вона перемогла ще в 2014 коли в України армії не було, а армія рф була якщо не більше то на рівні 2022 року. Ну або воно просто ТУПЕ і не розуміє різниці між тоді і тепер, що тоді мінськ спас нас бо ми були на багато порядків слабші за рф, а зараз мінськ нам вже не треба бо ми більш менш хоч і погано но встигли підготуватись і чудом та героїзмом перемогли рф, тому тепер мінськ може бути вигідним лиш рф. Але я так розумію для ТУПОГО це заскладно, ну або воно лицемірить.
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03.03.2023 00:25 Ответить
Это как в 30 годы когда нквд под предлогом борьбы с национализмом посадило и убило миллионы людей нежелающих жить в стойле империи.Путлер как выходец с гебе повторяет те же репрессии.
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03.03.2023 06:09 Ответить
До речі, списки всіх активних проукраїнських громадян, активістів, журналістів, волонтерів і АТО-шників команда фашиста портнова почала формувати з травня 2019-го, коли клоун Ze прийшов дов лади. Не забувайте, що любий друг портнова - татаров, зараз є не тільки в одній команді із пріZeдентом, він є тим хто знищує правоохоронну і антикорупційну вертикаль в країні
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03.03.2023 06:38 Ответить
 
 