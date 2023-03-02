Россия заранее спланировала и финансировала пыточные в Херсоне, - CNN

Международные следователи, проводившие расследование в отношении российских преступлений в Украине, обнаружили, что российские силы придерживались очень конкретного плана на нескольких оккупированных территориях с четкими шаблонами, свидетельствующими о главном плане оккупации Украины Москвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

"Первый этап, по сути, заключается в задержании и, во многих случаях, убийстве категории людей, обозначенных как "лидеры", то есть тех, кто мог физически сопротивляться оккупации, а также тех, кто мог бы оказывать ей культурное сопротивление", - сказал Уэйн Джордаш, глава Mobile Justice Team, коллективу международных следователей.

Второй этап, по его словам, это своего рода процесс фильтрации, когда население, остающееся за пределами центров заключения, подлежит постоянному мониторингу и фильтрации, чтобы все, кого подозревают в связях с "лидерами" или причастными к организации любого типа сопротивления, также затем были идентифицированы, депортированы в Россию или удержаны в изоляторах с последующей пыткой.

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Третий этап – исчезновение постоянной идентичности. Это может включать изъятие украинской программы из школ и конфискацию предметов, которые считаются проукраинскими, например флагов или футболок в цветах страны.

Джордаш сказал, что эти методы применялись не только в Херсоне, но и в других районах, оккупированных российскими войсками, например, в Буче и Бородянке. Однако он добавил, что продолжающаяся оккупация Херсона позволила российским войскам пойти еще дальше.

Джордаш отметил, что это лишь предварительные результаты расследования, объяснив, что другие доказательства российских военных преступлений все еще обнаружаются и прорабатываются.

Он также добавил, что недавно опубликованные выводы являются полезным показателем того, что происходит на территориях, которые сейчас оккупированы Россией, или того, что произошло бы, "если бы Москве удалось полностью захватить Украину".

Кроме того, украинские и международные следователи заявили, что обнаружили финансовые связи этих изоляторов с российским государством.

"Эти центры заключения имеют финансовые связи с российским государством... Эти финансовые документы показывают, что гражданская администрация финансируется из России, а гражданская администрация финансирует центры заключения, поэтому есть очень четкие модели и очень четкие связи", - сказал Джордаш, ссылаясь на документы, обнаруженные следователями.

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Напомним, недавно СБУ задержала руководителей пыточной, которую россияне обустроили в Херсоне.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне на захваченных территориях Украины создают пыточные для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.

На освобожденной Херсонщине обнаружили семь застенков и восемь мест несвободы.