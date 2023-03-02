Росія заздалегідь спланувала та фінансувала катівні в Херсоні, - CNN

Міжнародні слідчі, що проводили розслідування, щодо російських злочинів в Україні виявили, що російські сили дотримувалися дуже конкретного плану на кількох окупованих територіях з чіткими шаблонами, які свідчать про головний план окупації України Москвою.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє CNN.

"Перший етап, по суті, полягає у затриманні та, у багатьох випадках, убивстві категорії людей, позначених як "лідери", тобто тих, хто міг фізично чинити опір окупації, а також тих, хто міг би чинити їй культурний опір", - сказав Вейн Джордаш, голова Mobile Justice Team, колективу міжнародних слідчих.

Другий етап, за його словами, це свого роду процес фільтрації, коли населення, яке залишається за межами центрів ув’язнення, підлягає постійному моніторингу та фільтрації, щоб усі, кого підозрюють у зв’язках з "лідерами" або причетними до організації будь-якого типу опору, також потім були ідентифіковані, депортовані до Росії чи утримані в ізоляторах, з подальшим катуванням.

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Третій етап — зникнення постійної ідентичності. Це може включати вилучення української програми зі шкіл і конфіскацію предметів, які вважаються проукраїнськими, наприклад прапорів або футболок у кольорах країни.

Джордаш сказав, що ці методи застосовувалися не лише в Херсоні, а й в інших районах, окупованих російськими військами, наприклад у Бучі та Бородянці. Однак, він додав, що тривала окупація Херсона дозволила російським військам піти ще далі.

Джордаш зазначив, що це лише попередні результати розслідування, пояснивши, що інші докази російських воєнних злочинів все ще виявляються та опрацьовуються.

Він також додав, що нещодавно опубліковані висновки є корисним показником того, що відбувається на територіях, які зараз окуповані Росією, або того, що сталося б, "якби Москві вдалося повністю захопити Україну".

Крім того, українські та міжнародні слідчі заявили, що виявили фінансові зв'язки цих ізоляторів з російською державою.

"Ці центри ув’язнення мають фінансові зв’язки з російською державою... Ці фінансові документи показують, що цивільна адміністрація фінансується з Росії, а цивільна адміністрація фінансує центри ув’язнення, тому є дуже чіткі моделі та дуже чіткі зв’язки", - сказав Джордаш, посилаючись на документи, виявлені слідчими.

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Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала очільників катівні, яку росіяни облаштували в Херсоні.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни на захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Такі камери виявили у звільненому Херсоні.

На звільненій Херсонщині виявили сім катівень та вісім місць несвободи.