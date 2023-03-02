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Росія заздалегідь спланувала та фінансувала катівні в Херсоні, - CNN

вовчанськ,катівня

Міжнародні слідчі, що проводили розслідування, щодо російських злочинів в Україні виявили, що російські сили дотримувалися дуже конкретного плану на кількох окупованих територіях з чіткими шаблонами, які свідчать про головний план окупації України Москвою.

Як інформує Цензор.НЕТ  про це повідомляє CNN.

"Перший етап, по суті, полягає у затриманні та, у багатьох випадках, убивстві категорії людей, позначених як "лідери", тобто тих, хто міг фізично чинити опір окупації, а також тих, хто міг би чинити їй культурний опір", - сказав Вейн Джордаш, голова Mobile Justice Team, колективу міжнародних слідчих.

Другий етап, за його словами, це свого роду процес фільтрації, коли населення, яке залишається за межами центрів ув’язнення, підлягає постійному моніторингу та фільтрації, щоб усі, кого підозрюють у зв’язках з "лідерами" або причетними до організації будь-якого типу опору, також потім були ідентифіковані, депортовані до Росії чи утримані в ізоляторах, з подальшим катуванням.

Також читайте: Путін не відмовився від планів захопити всю Україну, хоч і мовчить про це, - ISW

Третій етап — зникнення постійної ідентичності. Це може включати вилучення української програми зі шкіл і конфіскацію предметів, які вважаються проукраїнськими, наприклад прапорів або футболок у кольорах країни.

Джордаш сказав, що ці методи застосовувалися не лише в Херсоні, а й в інших районах, окупованих російськими військами, наприклад у Бучі та Бородянці. Однак, він додав, що тривала окупація Херсона дозволила російським військам піти ще далі.

Джордаш зазначив, що це лише попередні результати розслідування, пояснивши, що інші докази російських воєнних злочинів все ще виявляються та опрацьовуються.

Він також додав, що нещодавно опубліковані висновки є корисним показником того, що відбувається на територіях, які зараз окуповані Росією, або того, що сталося б, "якби Москві вдалося повністю захопити Україну".

Крім того, українські та міжнародні слідчі заявили, що виявили фінансові зв'язки цих ізоляторів з російською державою.

"Ці центри ув’язнення мають фінансові зв’язки з російською державою... Ці фінансові документи показують, що цивільна адміністрація фінансується з Росії, а цивільна адміністрація фінансує центри ув’язнення, тому є дуже чіткі моделі та дуже чіткі зв’язки", - сказав Джордаш, посилаючись на документи, виявлені слідчими.

Читайте: На деокупованій території Харківщини виявили 21 катівню

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала очільників катівні, яку росіяни облаштували в Херсоні.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни на захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Такі камери виявили у звільненому Херсоні.

На звільненій Херсонщині виявили сім катівень та вісім місць несвободи.

Автор: 

план (170) катування (607) росія (65883) Херсон (3418)


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Топ коментарі
+7
Ось як мишебрати прийшли своїх одноплемінників захищати, туди де дзявкають кацапською приїжджає кацапський танк та влаштовуються катівні.
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02.03.2023 22:47
+7
списки на убийство украинцев активных, это конечно в голове не укладывается в 21 веке
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02.03.2023 22:48
+6
...заздалегідь спланувала та фінансувала катівні в Херсоні ...
Тобто вони заздалегідь знали що їм здадуть ці території.
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02.03.2023 23:36
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Ось як мишебрати прийшли своїх одноплемінників захищати, туди де дзявкають кацапською приїжджає кацапський танк та влаштовуються катівні.
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02.03.2023 22:47 Відповісти
Зараз окупована переважно сільська Херсонщина, де кацапської відсили відсотків 5-10.
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02.03.2023 22:53 Відповісти
А раніше яка була окупована теріторія? Часом не зкацаплені міста?
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02.03.2023 22:58 Відповісти
От з найбільш зкацапленого міста - рашисти втекли, парадокс, а на Каховщині, Горностаївка, Іванівський р-н де навіть чверть віку назад 90% україномовні були, кацапізмом і не смерділо - підараси сидять.
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02.03.2023 23:09 Відповісти
Ой, знайома пісенька про москворотів більших патріотів та зрадників українців, тільки за статистикою насправді більшість зрадників та любителів мишебратів якраз москвороти. З міста вони втекли і чого б то? Може тому, що їх знищували. Також постав собі питання: звідки там взявся кацапізм, мабудь, з иншої галактики прилетів.
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02.03.2023 23:26 Відповісти
У тебе клепка в голові є? Не розумію куди дивляться модератори.
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02.03.2023 22:58 Відповісти
А що таке? Щось не влаштовує?
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02.03.2023 23:02 Відповісти
Так не влаштовує, з першого повідомлення хіба не зрозуміло
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02.03.2023 23:11 Відповісти
Якщо щось не влаштовує, то це твої проблеми, гуляй далі. Чи може тебе зацепило, що братушек твоїх образив?
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02.03.2023 23:31 Відповісти
Мене завжди такі довбні чіпляють. А моїх братиків достатньо полягло вже, щоб такі утирки могли коменти строчити. Зрозуміло
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02.03.2023 23:36 Відповісти
«Зрозуміло ?»
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02.03.2023 23:37 Відповісти
Саме через таких якарізничних недоумків поляже ще більше. Якщо навіть війна не вставила мізки, то вже ніщо не поможе, з малороса українця не зробити.
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02.03.2023 23:42 Відповісти
Ти істота, що дозволяє собі розказувати про «какая разніца» в темі про катівні. Не вважаю тебе навіть людиною, не те що Українцем. П
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02.03.2023 23:50 Відповісти
Мені начхати, що там вважає таке чувидло як ти, бо це ж таку істоту як ти щось не влаштовує в словах, що там де цапське дзявкання, туди приходять цапські війська.
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03.03.2023 00:08 Відповісти
Дякуй, в тому числі, тим людям, що катівні пройшли, що ти кацапа тільки по телевізору бачив. Потолоч
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03.03.2023 00:16 Відповісти
Потолоч у тебе в трусах, їбанат, шуруй нах.
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03.03.2023 00:24 Відповісти
списки на убийство украинцев активных, это конечно в голове не укладывается в 21 веке
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02.03.2023 22:48 Відповісти
портнов відкритим тексом після обрання зеленського казав про списки "порохоботів" та їх знищення. це ті ж самі списки
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02.03.2023 22:58 Відповісти
В першу чергу знищували АТОшників.
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02.03.2023 23:07 Відповісти
звісно. для портнова всі патріоти-порохоботи
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02.03.2023 23:20 Відповісти
А « СЛУГА « 🤢😈 василевская -Смаглюк заявляла , что Портнов супер молодец помогает им наводить порядок в Украине !» СПАСИБО « ОМАНСКИМ ЗЕЛЕНСКИМ ДЕРЬМАКОВСКИМ « ТРОЯНСКИМ ШАКАЛАМ, мрази БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ ЛИЧНО Бернсом , вывезли за две недели своих , а людей призывали не смотреть ВВЕРХ
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02.03.2023 23:45 Відповісти
увас, увас гнид )
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03.03.2023 00:36 Відповісти
Яке ж воно кінчене.
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03.03.2023 00:52 Відповісти
"Прихована чеснота нічим від загальновідомої бездарності не відрізняється" писали римляни. То ж сприймають тебе таким яким ти світу сам себе являєш - тобто прокацапленим манкуртом.
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02.03.2023 23:18 Відповісти
уявляй что хочешь, но когда дойдет дело до предоставления пруфов, готовь все части тела...
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02.03.2023 23:20 Відповісти
Будь ласка опиши в дрібницях.
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02.03.2023 23:21 Відповісти
тобі треба, ти і пиши, пісатєль )
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02.03.2023 23:23 Відповісти
То "готовіть всє часті тєла" вже не потрібно?
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02.03.2023 23:38 Відповісти
готуй, згодиться коли будеш пруфи писать...
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02.03.2023 23:41 Відповісти
Кацап навіть коли користується гугл-перекладачем ментально лишається збоченцем... Лікуватись марно. Тому в секс-шоп. Сподіваюсь китайці вже забезпечили вас силіконовими "частямі тєла украінцєв"...
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03.03.2023 00:16 Відповісти
я легко можу запросити пруфи ща я коцап, і ти обісрешся, звичною "частію тєла"
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03.03.2023 00:24 Відповісти
Ти вже все всім сам довів. Твоя "тілесна фантазія" безумовно свідчить про твій дрімучий кацапізм. То ж
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03.03.2023 00:34 Відповісти
тепер твоя черга доводити що я коцап. вперед, чи ти гнида...
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03.03.2023 00:35 Відповісти
давай пруфи що я коцап, або не смерди
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03.03.2023 00:38 Відповісти
А що там доводити? Ти ж на кацапській говориш, то хто ти? Кацап чи може якийсь зулус?
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03.03.2023 13:52 Відповісти
еще одно доказательство в копилку доказательств по геноциду украинцев.
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02.03.2023 23:12 Відповісти
" В убийстве категории людей, обозначенных как "лидеры", то есть тех, кто мог физически сопротивляться оккупации, а также тех, кто мог бы оказывать ей культурное сопротивление"
Зеленский не только физически сопротивлялся на Банковой, отстреливаясь от псковских десантников, но еще сопротивлялся могучей культурой эээ.... ну не украинской культурой а что вообще у него за культура? Отбивался бы Сватами и поручиком Ржевским?
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02.03.2023 23:25 Відповісти
...заздалегідь спланувала та фінансувала катівні в Херсоні ...
Тобто вони заздалегідь знали що їм здадуть ці території.
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02.03.2023 23:36 Відповісти
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03.03.2023 00:20 Відповісти
и после "истребить" при зеленой власти он норм себя чувствует...
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03.03.2023 00:56 Відповісти
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03.03.2023 00:59 Відповісти
Вау яке відкриття!
А там з часом і про списки геноциду, які робив Портнов, нарешті заговорять. Це до речі той Портнов якого влада без проблем випустила з України через пару місяців після повномасштабного вторгнення.

Но як казав один кадр якого я дуже зневажаю - для нього і влади напад рф був неочікуваним! Він правда ще багато маразму говорив типу що мінські це було тоді погано та інше, напевне вболівав за рф і хотів щоб вона перемогла ще в 2014 коли в України армії не було, а армія рф була якщо не більше то на рівні 2022 року. Ну або воно просто ТУПЕ і не розуміє різниці між тоді і тепер, що тоді мінськ спас нас бо ми були на багато порядків слабші за рф, а зараз мінськ нам вже не треба бо ми більш менш хоч і погано но встигли підготуватись і чудом та героїзмом перемогли рф, тому тепер мінськ може бути вигідним лиш рф. Але я так розумію для ТУПОГО це заскладно, ну або воно лицемірить.
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03.03.2023 00:25 Відповісти
Это как в 30 годы когда нквд под предлогом борьбы с национализмом посадило и убило миллионы людей нежелающих жить в стойле империи.Путлер как выходец с гебе повторяет те же репрессии.
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03.03.2023 06:09 Відповісти
До речі, списки всіх активних проукраїнських громадян, активістів, журналістів, волонтерів і АТО-шників команда фашиста портнова почала формувати з травня 2019-го, коли клоун Ze прийшов дов лади. Не забувайте, що любий друг портнова - татаров, зараз є не тільки в одній команді із пріZeдентом, він є тим хто знищує правоохоронну і антикорупційну вертикаль в країні
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03.03.2023 06:38 Відповісти
 
 