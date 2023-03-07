Штурм вражеских позиций и захват пленных вблизи Бахмута. ВИДЕО боя
Бойцы 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады на бахмутском направлении успешно штурмовали вражескую позицию и захватили пленных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя украинские воины опубликовали в соцсетях.
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+53 MausMike
показать весь комментарий07.03.2023 14:43 Ответить Ссылка
+33 Дмитрий Selftravel
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+30 Yuriy Karnaushenko
показать весь комментарий07.03.2023 15:24 Ответить Ссылка
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взагалі вся російська нелюдська жорстокість окрім природньої схильності має ще й практичну мету, в них армія історично складається з невмотивованих рабів, яких силоміць зігнали в армію, і здача в полон не дуже погіршить їх становище (а можливо й покращить)
тобто росіяни завжди мали з цим проблему (згадаємо мільйони здавшися в полон під час Другої Світової війни)
вирішують вони цю проблему показово катуючи і вбиваючи полонених, по перше раби наочно бачать що з ними буде в полоні, по друге супротивник обурений таким відношенням до комбатантів теж починає вбивати росіян
хто від цього виграє здогадайтеся самі
Не обманюйте себе і інших, користі від того не буде, - національний склад там був, ще той ... радянський.
Розумні такі бл#дь усі..... без диванних вирішать що робити.
важко плазувати з лайном в штанах.))
ті ж, хто здався після бою вернуться, візьмуть зброю і будуть знову наших убивати.
Як би не було бажання не брати полонених їх треба брати щоб обмінювати на Захисників України!
Хоча обміни йдуть дуже повільно.... можливо вже й достатньо, то вже на місцях Захисникам вирішувати.