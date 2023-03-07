Штурм вражеских позиций и захват пленных вблизи Бахмута. ВИДЕО боя

Бойцы 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады на бахмутском направлении успешно штурмовали вражескую позицию и захватили пленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя украинские воины опубликовали в соцсетях.

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