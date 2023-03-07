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Новини Відео Війна
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Штурм ворожих позицій та захоплення полонених поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою

Бійці 108-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на бахмутському напрямку успішно штурмували ворожу позицію та захопили полонених.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою українські воїни опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" нищать російських окупантів під час штурму. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4066) полонені (2296) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211)


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Топ коментарі
+53
Тим бомжам пощастило потрапити в полон до вчорашнього відео.
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07.03.2023 14:43 Відповісти
+33
Да,после вчерашнего видео с нашим пленным-берите больше этих утырков.У государства на каждого припасено уже 10тыс на содержание.Сделаем рай для кацапов,а свои переселенцы и пострадавшие пусть бомжуют..
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07.03.2023 14:44 Відповісти
+30
А наших полонених на тебе виміняємо?
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07.03.2023 15:24 Відповісти
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Дуже файно!
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07.03.2023 14:40 Відповісти
Тим бомжам пощастило потрапити в полон до вчорашнього відео.
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07.03.2023 14:43 Відповісти
Впевнено "працюють" !!!!
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07.03.2023 14:44 Відповісти
Да,после вчерашнего видео с нашим пленным-берите больше этих утырков.У государства на каждого припасено уже 10тыс на содержание.Сделаем рай для кацапов,а свои переселенцы и пострадавшие пусть бомжуют..
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07.03.2023 14:44 Відповісти
А наших полонених на тебе виміняємо?
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07.03.2023 15:24 Відповісти
крім того якщо їх вбивати вони не будуть здаватись в полон

взагалі вся російська нелюдська жорстокість окрім природньої схильності має ще й практичну мету, в них армія історично складається з невмотивованих рабів, яких силоміць зігнали в армію, і здача в полон не дуже погіршить їх становище (а можливо й покращить)

тобто росіяни завжди мали з цим проблему (згадаємо мільйони здавшися в полон під час Другої Світової війни)

вирішують вони цю проблему показово катуючи і вбиваючи полонених, по перше раби наочно бачать що з ними буде в полоні, по друге супротивник обурений таким відношенням до комбатантів теж починає вбивати росіян

хто від цього виграє здогадайтеся самі
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07.03.2023 16:24 Відповісти
тобто росіяни завжди мали з цим проблему (згадаємо мільйони здавшися в полон під час Другої Світової війни)

Не обманюйте себе і інших, користі від того не буде, - національний склад там був, ще той ... радянський.
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07.03.2023 21:06 Відповісти
От аби щось "умне" ляпнуть, та вказівки роздавать "бєрітє побольше" з глибоким сарказмом.
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07.03.2023 21:38 Відповісти
Для чого їх брати в полон ? Гранату в бліндаж і все гарно а то я маю платити податки щоб цю мерзоту утримувати. Вони наших хлопців не жаліють.Око за око ,зуб за зуб.Файний кацап -той що смердить та черви його жерут.
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07.03.2023 14:49 Відповісти
Змагання на нелюдськість з москалями не виграєш - не варто й починати. Тому, залишаємось людьми і беремо в полон на обмінний фонд.
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07.03.2023 15:30 Відповісти
Деякі хробаки здаватися не захотіли. Ладу вирішили родичам подарувати. Навряд чи.
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07.03.2023 14:52 Відповісти
В кацапії вже замість шуб колорадським самицям шкарпетки дарують та валянки зношені.
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07.03.2023 15:13 Відповісти
Інфляція
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07.03.2023 16:36 Відповісти
Смердючі кацапи
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07.03.2023 14:56 Відповісти
Свіжа партія дармоїдів, за мої податки, будуть жерти, відпочивати та інтерв'ю Золкіну давати.
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07.03.2023 14:57 Відповісти
Заставте їх казати "Слава Україні". Якщо не скажуть, то розстрілюйте зблизька.
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07.03.2023 15:00 Відповісти
Зачьотна робота!
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07.03.2023 15:03 Відповісти
Кацапів в полон не брати! Досить гратися в толерантність!!!
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07.03.2023 15:05 Відповісти
А полонених на тебе міняти своїх ЗСУ ?
Розумні такі бл#дь усі..... без диванних вирішать що робити.
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07.03.2023 15:09 Відповісти
Треба показово з десяток посадити на кіл,як це робили наші пращури та ,,викласти,, процес весь в нет,за те,що вони зробили.
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07.03.2023 15:24 Відповісти
А азовців потім як вертати до країни?
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07.03.2023 16:44 Відповісти
А ви зверніть увагу на ширму якою прикриває уряд обмін. "Азовці" - це не є полк Азов, а всі інші підрозділи що були на Азовсталі. Дійсні азовці в полоні, а якщо когось і обмінюють, то таких які вже присмерті, або інвалідів, щоби ними не панькатись.
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07.03.2023 18:14 Відповісти
якась каша у Вас у голові ...
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07.03.2023 21:08 Відповісти
а что кроме азовцев в плену больше никого нет? почему ты выделяешь тольо их*
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07.03.2023 18:48 Відповісти
Ще одне.... або провокатор або тупе як виборці Зе.
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07.03.2023 16:49 Відповісти
Ти навчись писати без помилок спочатку,гострий!Саме зесвинота така така не освічена та тупа!
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07.03.2023 18:52 Відповісти
Ти можеш навчитися писати без помилок але бути тупим. Аргумент не зараховано.
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07.03.2023 23:58 Відповісти
вОнюшки обосрамшись.)

важко плазувати з лайном в штанах.))
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07.03.2023 15:06 Відповісти
А де там Золкін із своїм телефоном "мамє позвоніть"?
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07.03.2023 15:08 Відповісти
А це тут до чого?
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07.03.2023 15:13 Відповісти
потому что твой золкин ватный ублюдок - пытается на камеру показать что кацапы бедные несчастные случайно пошли убивать украинцев
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07.03.2023 18:46 Відповісти
якщо москаль сам прийшов у полон чи здався перед боєм то це цінний кадр на обмін.

ті ж, хто здався після бою вернуться, візьмуть зброю і будуть знову наших убивати.
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07.03.2023 15:11 Відповісти
Гарна робота.
Як би не було бажання не брати полонених їх треба брати щоб обмінювати на Захисників України!
Хоча обміни йдуть дуже повільно.... можливо вже й достатньо, то вже на місцях Захисникам вирішувати.
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07.03.2023 15:12 Відповісти
Когда земразота перестанет уничтожать ЗСУ по приказу ***** в этой дыре,вместо освобождения стратегически важных областей.....
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07.03.2023 15:33 Відповісти
Суки как в плен попадают сразу хвосты поджимают а наших расстреливают.
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07.03.2023 15:36 Відповісти
повезло кацапським гнидам....
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07.03.2023 16:03 Відповісти
Десять секунд на роздуми щоб здатися, а далі вогонь на знищення! Профі.
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07.03.2023 16:12 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.03.2023 16:16 Відповісти
... а від дерев у посадці одні дрючки лишилися. Як на кадрах документального кіна про Першу Світову. Дійсно пекло. Дай, Боже, удачі нашим хлопцям.
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07.03.2023 16:20 Відповісти
Про який полон ви говорите? Орки стріляють в українських воїнів. Хочуть їх вбити, а коли вже безвихід, то здаються в полон. Ви що? Вони повинні бути там же і знищені. Це не та ситуація, що орки зразу перестали стріляти та вивішили білу шмату капітуляції. В Штатах, якщо кримінал зробить хоча один постріл в сторону поліцейського то з цього кримінала зроблять решето (ніхто навіть не думає щоби поранити злочинця, щои взяти живим). Так це мирний час. А тут війна. Своєю "толерантністю" (а в моєму розумінні ідіотизом) Україна не виграє цієї важкої війни.
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07.03.2023 16:22 Відповісти
Уговорили. А наших пленных на Вас обменяем.
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07.03.2023 16:53 Відповісти
Так українські ЗМІ беруть в полон тисячами орків. Я думаю обмінний фонд вже переовнений. Ну, якщо купите мені квиток з Нью Йорку до Київа, то прилечу обов'язково на обмін.
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07.03.2023 18:08 Відповісти
Я лучше эти деньги на ЗСУ задоначу, чем на Вас. А вы там за океаном свою работу делайте.
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07.03.2023 18:39 Відповісти
Дай Боже, але щось я відчуваю, що ні квитка мені не бачити, ні ЗСУ тих грошей не бачити. Все це просто слова.
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07.03.2023 18:50 Відповісти
Теперь крондштатские троли косят под "щірих українців" из США или других, дружественных Украине стран, которым не безоазлична судьба родины, но они за "правду" и "все видят из-за границы", как те, кто в Украине "ничего не делают, мало врагов убивают и только клянчат денег у этих самих "щірих українців" в изгнании". Расчет на то, что мы побоимся послать троля вслед за руZZким военным кораблем и он безспрепятственно будет москальскую пропаганду продвигать под видом "сердечной озабоченности багатого спосора из-за океана".
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07.03.2023 19:08 Відповісти
Поэтому Вы призываете украинцев нарушать Женевскую конвенцию и обычаи ведения войны? Олух диванный это Вы. Надо сначала думать, а потом, стучать по клавишам. И да деньги чужие считать - признак типичного ватника.
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07.03.2023 23:13 Відповісти
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07.03.2023 18:50 Відповісти
я так понял, там кто-то *****@ся???
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07.03.2023 18:36 Відповісти
Після вчорашнього,яб їх в полон вже не брав!
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07.03.2023 18:50 Відповісти
до чого ця дебільна музика?
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07.03.2023 20:41 Відповісти
Сумніви гризуть....Ті хто про податки свої, про на кіл посадить-то московити чи телепні?
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07.03.2023 21:46 Відповісти
 
 