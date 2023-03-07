Штурм ворожих позицій та захоплення полонених поблизу Бахмуту. ВIДЕО бою
Бійці 108-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на бахмутському напрямку успішно штурмували ворожу позицію та захопили полонених.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою українські воїни опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+53 MausMike
показати весь коментар07.03.2023 14:43 Відповісти Посилання
+33 Дмитрий Selftravel
показати весь коментар07.03.2023 14:44 Відповісти Посилання
+30 Yuriy Karnaushenko
показати весь коментар07.03.2023 15:24 Відповісти Посилання
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взагалі вся російська нелюдська жорстокість окрім природньої схильності має ще й практичну мету, в них армія історично складається з невмотивованих рабів, яких силоміць зігнали в армію, і здача в полон не дуже погіршить їх становище (а можливо й покращить)
тобто росіяни завжди мали з цим проблему (згадаємо мільйони здавшися в полон під час Другої Світової війни)
вирішують вони цю проблему показово катуючи і вбиваючи полонених, по перше раби наочно бачать що з ними буде в полоні, по друге супротивник обурений таким відношенням до комбатантів теж починає вбивати росіян
хто від цього виграє здогадайтеся самі
Не обманюйте себе і інших, користі від того не буде, - національний склад там був, ще той ... радянський.
Розумні такі бл#дь усі..... без диванних вирішать що робити.
важко плазувати з лайном в штанах.))
ті ж, хто здався після бою вернуться, візьмуть зброю і будуть знову наших убивати.
Як би не було бажання не брати полонених їх треба брати щоб обмінювати на Захисників України!
Хоча обміни йдуть дуже повільно.... можливо вже й достатньо, то вже на місцях Захисникам вирішувати.