Атака беспилотников на российскую пехоту в Водяном Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись нескольких атак боевых дронов на российскую пехоту в селе Водяное Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, украинские военные нанесли различные повреждения по меньшей мере 9 оккупантам.

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