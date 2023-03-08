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Новости Видео Война
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Атака беспилотников на российскую пехоту в Водяном Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись нескольких атак боевых дронов на российскую пехоту в селе Водяное Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, украинские военные нанесли различные повреждения по меньшей мере 9 оккупантам.

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Донецкая область (9984) боевые действия (4311) Бутусов Юрий (4384)


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Топ комментарии
+17
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08.03.2023 15:23 Ответить
+8
все цедобре. Але треба Кремль, Останкіно, Кубінку...
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08.03.2023 15:26 Ответить
+7
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08.03.2023 15:23 Ответить
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08.03.2023 15:23 Ответить
Дурня
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08.03.2023 15:44 Ответить
Только никто цветы на их могилы нести не будет - они сами прорастут в плодородной украинской земле, удобренной трупами сотен тысяч захватчиков за всю историю Украины.
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08.03.2023 19:17 Ответить
будяки хіба-що проростуть на кацотрупаках
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08.03.2023 21:16 Ответить
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08.03.2023 15:23 Ответить
все цедобре. Але треба Кремль, Останкіно, Кубінку...
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08.03.2023 15:26 Ответить
Сподіваюсь ти це настрочив по дорозі на Кремль?
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08.03.2023 22:25 Ответить
Як роз#уярений той даунбас - суки, самі накликали війну
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08.03.2023 15:44 Ответить
А их предупреждали: не голосуйте за тупого зэка, не открывайте ящик Пандоры.
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08.03.2023 19:18 Ответить
А вони не за "зека" голосували! Не було-б "зека" - знайшовся-б інший - "близький по духу" Бо вони голосували за "Какая разница? Лишь-бы колбаса была по 2,20...!"
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09.03.2023 05:39 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS MGM-140 ATACMS по останкино як вони понас так и ми !
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09.03.2023 06:15 Ответить
 
 