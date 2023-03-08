Атака беспилотников на российскую пехоту в Водяном Донецкой области. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись нескольких атак боевых дронов на российскую пехоту в селе Водяное Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, украинские военные нанесли различные повреждения по меньшей мере 9 оккупантам.
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