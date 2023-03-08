Атака безпілотників на російську піхоту у Водяному Донецької області. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис кількох атак бойових дронів на російську піхоту в селі Водяне на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, українські воїни завдали різноманітних ушкоджень щонайменше 9 окупантам.
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