УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6425 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
28 186 11

Атака безпілотників на російську піхоту у Водяному Донецької області. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис кількох атак бойових дронів на російську піхоту в селі Водяне на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, українські воїни завдали різноманітних ушкоджень щонайменше 9 окупантам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання міною по "вагнерівцях" у Бахмуті. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8799) бойові дії (4066) Бутусов Юрій (3616)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
08.03.2023 15:23 Відповісти
+8
все цедобре. Але треба Кремль, Останкіно, Кубінку...
показати весь коментар
08.03.2023 15:26 Відповісти
+7
показати весь коментар
08.03.2023 15:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.03.2023 15:23 Відповісти
Дурня
показати весь коментар
08.03.2023 15:44 Відповісти
Только никто цветы на их могилы нести не будет - они сами прорастут в плодородной украинской земле, удобренной трупами сотен тысяч захватчиков за всю историю Украины.
показати весь коментар
08.03.2023 19:17 Відповісти
будяки хіба-що проростуть на кацотрупаках
показати весь коментар
08.03.2023 21:16 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2023 15:23 Відповісти
все цедобре. Але треба Кремль, Останкіно, Кубінку...
показати весь коментар
08.03.2023 15:26 Відповісти
Сподіваюсь ти це настрочив по дорозі на Кремль?
показати весь коментар
08.03.2023 22:25 Відповісти
Як роз#уярений той даунбас - суки, самі накликали війну
показати весь коментар
08.03.2023 15:44 Відповісти
А их предупреждали: не голосуйте за тупого зэка, не открывайте ящик Пандоры.
показати весь коментар
08.03.2023 19:18 Відповісти
А вони не за "зека" голосували! Не було-б "зека" - знайшовся-б інший - "близький по духу" Бо вони голосували за "Какая разница? Лишь-бы колбаса была по 2,20...!"
показати весь коментар
09.03.2023 05:39 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS MGM-140 ATACMS по останкино як вони понас так и ми !
показати весь коментар
09.03.2023 06:15 Відповісти
 
 