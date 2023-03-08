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Новини Відео Війна
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Пряме влучання міною по "вагнерівцях" у Бахмуті. ВIДЕО

Бійці 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади влучили міною по "вагнерівцях" у Бахмуті.

Відео влучання опубліковане в телеграм-каналі "Бутусов плюс", повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як захисники України поцілили по "вагнерівцях", які перебували на перехресті двох вулиць.

Читайте: Під Бахмутом ліквідовані до 30 тисяч "вагнерівців", тобто приблизно кожен третій, - inews

Автор: 

Бутусов Юрій (3616) Бахмут (1562) ПВК Вагнер (1542)


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08.03.2023 14:34 Відповісти
За інформацією ресурсу https://belzhd.live/military-transportation/v-belarus-pribyvayut-ocherednye-voinskie-eshelony-s-tehnikoj-i-kontingentom-vs-rf/ «Спільнота залізничників Білорусі» ., 6 березня зі станцій Московської залізниці до Білорусі прибуло 2 військові ешелони. Один із них під номером 967 був відправлений зі станції Бекасово-Сортувальна на станцію Осиповичі-I. Він перетнув кордон о 13:45 того ж дня через стик Осинівка - Червоне, а на станцію призначення прибув 7 березня.У його складі було 47 вагонів, з них:5 пасажирських вагонів із особовим складом ЗС РФ близько 250 осіб;3 критих вагони зі спорядженням;39 вагонів-платформ із військовою технікою.
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08.03.2023 14:37 Відповісти
Собачка быстро побежала звать друзей на ужин,пока не остыл шашлык.
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08.03.2023 14:48 Відповісти
Рядовий Гавчик доповідає про виконане завдання.
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08.03.2023 14:52 Відповісти
вражаюча точність. 120?
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08.03.2023 14:55 Відповісти
молодці
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08.03.2023 15:37 Відповісти
Вы ****** как не садитесь, в музыканты не годитесь. С 8 марта девочки опущенные.
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08.03.2023 17:18 Відповісти
Гарні коптери з теплаками вже зявились у ЗСУ.... д'Єрмак буде злий....
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09.03.2023 01:59 Відповісти
 
 