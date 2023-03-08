Пряме влучання міною по "вагнерівцях" у Бахмуті. ВIДЕО

Бійці 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади влучили міною по "вагнерівцях" у Бахмуті.

Відео влучання опубліковане в телеграм-каналі "Бутусов плюс", повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як захисники України поцілили по "вагнерівцях", які перебували на перехресті двох вулиць.

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