Пряме влучання міною по "вагнерівцях" у Бахмуті. ВIДЕО
Бійці 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади влучили міною по "вагнерівцях" у Бахмуті.
Відео влучання опубліковане в телеграм-каналі "Бутусов плюс", повідомляє Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, як захисники України поцілили по "вагнерівцях", які перебували на перехресті двох вулиць.
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