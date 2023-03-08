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Прямое попадание миной по "вагнеровцам" в Бахмуте. ВИДЕО

Бойцы 2-го мотопехотного батальона 93-й бригады попали миной по "вагнеровцам" в Бахмуте.

Видео попадания опубликовано в телеграм-канале "Бутусов плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как защитники Украины попали по "вагнеровцам", которые находились на перекрестке двух улиц.

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Бутусов Юрий (4384) Бахмут (1604) ЧВК Вагнер (1334)


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08.03.2023 14:34 Ответить
За інформацією ресурсу https://belzhd.live/military-transportation/v-belarus-pribyvayut-ocherednye-voinskie-eshelony-s-tehnikoj-i-kontingentom-vs-rf/ «Спільнота залізничників Білорусі» ., 6 березня зі станцій Московської залізниці до Білорусі прибуло 2 військові ешелони. Один із них під номером 967 був відправлений зі станції Бекасово-Сортувальна на станцію Осиповичі-I. Він перетнув кордон о 13:45 того ж дня через стик Осинівка - Червоне, а на станцію призначення прибув 7 березня.У його складі було 47 вагонів, з них:5 пасажирських вагонів із особовим складом ЗС РФ близько 250 осіб;3 критих вагони зі спорядженням;39 вагонів-платформ із військовою технікою.
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08.03.2023 14:37 Ответить
Собачка быстро побежала звать друзей на ужин,пока не остыл шашлык.
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08.03.2023 14:48 Ответить
Рядовий Гавчик доповідає про виконане завдання.
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08.03.2023 14:52 Ответить
вражаюча точність. 120?
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08.03.2023 14:55 Ответить
молодці
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08.03.2023 15:37 Ответить
Вы ****** как не садитесь, в музыканты не годитесь. С 8 марта девочки опущенные.
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08.03.2023 17:18 Ответить
Гарні коптери з теплаками вже зявились у ЗСУ.... д'Єрмак буде злий....
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09.03.2023 01:59 Ответить
 
 