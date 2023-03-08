Прямое попадание миной по "вагнеровцам" в Бахмуте. ВИДЕО

Бойцы 2-го мотопехотного батальона 93-й бригады попали миной по "вагнеровцам" в Бахмуте.

Видео попадания опубликовано в телеграм-канале "Бутусов плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как защитники Украины попали по "вагнеровцам", которые находились на перекрестке двух улиц.

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