БПЛА атакует вражескую бронемашину и группу пехотинцев. ВИДЕО
Оператор боевого дрона 103-й бригады теробороны совершил успешную атаку на российскую бронемашину и группу пехотинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного сброса боеприпаса опубликована в соцсетях.
"Ганяли оккупантов по полю, как тараканов! Первые дни весны оказались совсем не теплыми для российских захватчиков-неудачников, попавших на глаза аэроразведчикам одного из батальонов 103-й бригады. Двумя точными сбросами операторы БПЛА разогнали эту бродячую банду в разные стороны, но четверо из них не скоро вернутся в строй, чтобы снова грабить и убивать украинцев! В очередной раз предостерегаем незваных гостей: вам не укрыться от наказания. Убирайтесь с украинской земли!" - пишет автор публикации в комментарии.
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А як збираєтесь, то самі завчасно запаковуйтесь в пакети!
А у водія чудова реакція, тому друга спроба не дала очікуваного результату. Нажаль.