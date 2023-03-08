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БПЛА атакует вражескую бронемашину и группу пехотинцев. ВИДЕО

Оператор боевого дрона 103-й бригады теробороны совершил успешную атаку на российскую бронемашину и группу пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного сброса боеприпаса опубликована в соцсетях.

"Ганяли оккупантов по полю, как тараканов! Первые дни весны оказались совсем не теплыми для российских захватчиков-неудачников, попавших на глаза аэроразведчикам одного из батальонов 103-й бригады. Двумя точными сбросами операторы БПЛА разогнали эту бродячую банду в разные стороны, но четверо из них не скоро вернутся в строй, чтобы снова грабить и убивать украинцев! В очередной раз предостерегаем незваных гостей: вам не укрыться от наказания. Убирайтесь с украинской земли!" - пишет автор публикации в комментарии.

Д

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Автор: 

уничтожение (7265) дроны (4116)


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Топ комментарии
+23
Упевненого так повзуть і, головне, паплану - як дєді атпалзалі 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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08.03.2023 17:06 Ответить
+20
росияне - своих не бросают. На видео конечно же не свои, поэтому можно бросить.
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08.03.2023 16:56 Ответить
+10
хутину в бункер пора уже запускать комариков.
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08.03.2023 16:55 Ответить
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хутину в бункер пора уже запускать комариков.
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08.03.2023 16:55 Ответить
росияне - своих не бросают. На видео конечно же не свои, поэтому можно бросить.
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08.03.2023 16:56 Ответить
Упевненого так повзуть і, головне, паплану - як дєді атпалзалі 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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08.03.2023 17:06 Ответить
Туда би ще 10 таких дронIв, но то не часi....
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08.03.2023 17:20 Ответить
https://youtu.be/msj4xjqvRMg ...

Ракетный комплекс Гром-2 працює по Крыму 💪👍🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱
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08.03.2023 17:24 Ответить
кацапи, в атаку.... по пластунськи.... по снігу.
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08.03.2023 18:55 Ответить
Лірично...
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08.03.2023 19:07 Ответить
Більше одного не збиратись!

А як збираєтесь, то самі завчасно запаковуйтесь в пакети!
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08.03.2023 19:22 Ответить
Повзуть як справжні хробаки. Кросіво.
А у водія чудова реакція, тому друга спроба не дала очікуваного результату. Нажаль.
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08.03.2023 19:24 Ответить
А быстро стартуют на размокшей пашне.
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08.03.2023 19:44 Ответить
Повзучі гади, в повному розумінні цього слова.
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08.03.2023 23:21 Ответить
Кацапи повзуть, бо думали що то артилерія, а то кара небесна .
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09.03.2023 10:01 Ответить
 
 