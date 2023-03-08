БПЛА атакує ворожу бронемашину і групу піхотинців. ВIДЕО
Оператор бойового дрона 103-ї бригади тероборони здійснив успішну атаку на російську бронемашину та групу піхотинців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного скидання боєприпасу опублікований у соцмережах.
"Ганяли окупантів по полю, як тарганів! Перші дні весни виявилися зовсім не теплими для російських зайд, яким не пощастило потрапити на очі аеророзвідкам одного з батальйонів 103-ої бригади. Двома влучними скидами оператори БпЛА розігнали цю бродячу банду в різні сторони, але четверо з них не скоро повернуться в стрій, щоб знову грабувати і вбивати українців! Вчергове застерігаємо непроханих гостей: вам не сховатись від покарання. Забирайтесь з української землі!" - пише автор публікації у коментарі.
Топ коментарі
+23 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар08.03.2023 17:06 Відповісти Посилання
+20 Псамметих II
показати весь коментар08.03.2023 16:56 Відповісти Посилання
+10 alexandr shamov
показати весь коментар08.03.2023 16:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ракетный комплекс Гром-2 працює по Крыму 💪👍🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱
А як збираєтесь, то самі завчасно запаковуйтесь в пакети!
А у водія чудова реакція, тому друга спроба не дала очікуваного результату. Нажаль.