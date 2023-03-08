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БПЛА атакує ворожу бронемашину і групу піхотинців. ВIДЕО

Оператор бойового дрона 103-ї бригади тероборони здійснив успішну атаку на російську бронемашину та групу піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного скидання боєприпасу опублікований у соцмережах

"Ганяли окупантів по полю, як тарганів! Перші дні весни виявилися зовсім не теплими для російських зайд, яким не пощастило потрапити на очі аеророзвідкам одного з батальйонів 103-ої бригади. Двома влучними скидами оператори БпЛА розігнали цю бродячу банду в різні сторони, але четверо з них не скоро повернуться в стрій, щоб знову грабувати і вбивати українців! Вчергове застерігаємо непроханих гостей: вам не сховатись від покарання. Забирайтесь з української землі!" - пише автор публікації у коментарі.

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Автор: 

знищення (7558) дрони (4900)


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Топ коментарі
+23
Упевненого так повзуть і, головне, паплану - як дєді атпалзалі 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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08.03.2023 17:06 Відповісти
+20
росияне - своих не бросают. На видео конечно же не свои, поэтому можно бросить.
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08.03.2023 16:56 Відповісти
+10
хутину в бункер пора уже запускать комариков.
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08.03.2023 16:55 Відповісти
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хутину в бункер пора уже запускать комариков.
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08.03.2023 16:55 Відповісти
росияне - своих не бросают. На видео конечно же не свои, поэтому можно бросить.
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08.03.2023 16:56 Відповісти
Упевненого так повзуть і, головне, паплану - як дєді атпалзалі 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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08.03.2023 17:06 Відповісти
Туда би ще 10 таких дронIв, но то не часi....
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08.03.2023 17:20 Відповісти
https://youtu.be/msj4xjqvRMg ...

Ракетный комплекс Гром-2 працює по Крыму 💪👍🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱
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08.03.2023 17:24 Відповісти
кацапи, в атаку.... по пластунськи.... по снігу.
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08.03.2023 18:55 Відповісти
Лірично...
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08.03.2023 19:07 Відповісти
Більше одного не збиратись!

А як збираєтесь, то самі завчасно запаковуйтесь в пакети!
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08.03.2023 19:22 Відповісти
Повзуть як справжні хробаки. Кросіво.
А у водія чудова реакція, тому друга спроба не дала очікуваного результату. Нажаль.
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08.03.2023 19:24 Відповісти
А быстро стартуют на размокшей пашне.
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08.03.2023 19:44 Відповісти
Повзучі гади, в повному розумінні цього слова.
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08.03.2023 23:21 Відповісти
Кацапи повзуть, бо думали що то артилерія, а то кара небесна .
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09.03.2023 10:01 Відповісти
 
 