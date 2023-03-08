БПЛА атакує ворожу бронемашину і групу піхотинців. ВIДЕО

Оператор бойового дрона 103-ї бригади тероборони здійснив успішну атаку на російську бронемашину та групу піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного скидання боєприпасу опублікований у соцмережах.

"Ганяли окупантів по полю, як тарганів! Перші дні весни виявилися зовсім не теплими для російських зайд, яким не пощастило потрапити на очі аеророзвідкам одного з батальйонів 103-ої бригади. Двома влучними скидами оператори БпЛА розігнали цю бродячу банду в різні сторони, але четверо з них не скоро повернуться в стрій, щоб знову грабувати і вбивати українців! Вчергове застерігаємо непроханих гостей: вам не сховатись від покарання. Забирайтесь з української землі!" - пише автор публікації у коментарі.

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