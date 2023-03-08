Боевой дрон уничтожает вражескую БМП-1. ВИДЕО

Оператор украинского дрона уничтожил вражеский БМП-1.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что боеприпас падает прямо в открытый люк вражеской бронемашины.

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