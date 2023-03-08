РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12518 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 930 22

Боевой дрон уничтожает вражескую БМП-1. ВИДЕО

Оператор украинского дрона уничтожил вражеский БМП-1.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что боеприпас падает прямо в открытый люк вражеской бронемашины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Атака беспилотников на российскую пехоту в Водяном Донецкой области. ВИДЕО

уничтожение (7245) БМП (404)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Чудово так бахнуло від маленькоі пікарди
показать весь комментарий
08.03.2023 15:32 Ответить
+5
жаль без кацапни
показать весь комментарий
08.03.2023 15:27 Ответить
+5
Nieprawdopodobne.
A rusy nie potrafią wymyślić obrony na taki atak.
показать весь комментарий
08.03.2023 15:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жаль без кацапни
показать весь комментарий
08.03.2023 15:27 Ответить
Почему без?
показать весь комментарий
08.03.2023 15:29 Ответить
кацапи люки повідкривали, провітрювали від онуч....а тут нежданчик з неба.
показать весь комментарий
08.03.2023 16:10 Ответить
Nieprawdopodobne.
A rusy nie potrafią wymyślić obrony na taki atak.
показать весь комментарий
08.03.2023 15:29 Ответить
Чемпіонат триває.
показать весь комментарий
08.03.2023 15:30 Ответить
Чудово так бахнуло від маленькоі пікарди
показать весь комментарий
08.03.2023 15:32 Ответить
Звичайно, хочеться показати те, що знищене і це добре, але після цих відео кацапи проведуть інструктаж і будуть закривати люки.
показать весь комментарий
08.03.2023 15:38 Ответить
і будуть дихати газами від пострілів
показать весь комментарий
08.03.2023 15:52 Ответить
ну коли кацапи драпали з підбитої Бехи то останнє про що думали це люки, доречі якщо їх не відкривати і наїхати на міну то шанси вижити у екіпажу мінімальні.
Чи Ви думаєте то кацапи в тилу так провітрюють ******** ?
показать весь комментарий
08.03.2023 18:46 Ответить
Ну, віртуози, бл@дь, молодці
показать весь комментарий
08.03.2023 15:41 Ответить
Шо-та видео с дронов все меньше и меньше, видимо эти китайские глушилки эффективны.
показать весь комментарий
08.03.2023 15:44 Ответить
за день наших дронів збивають біля 5-10..є розповіді в ютюбі
показать весь комментарий
08.03.2023 15:47 Ответить
Менше? Те що тут їх публікують мало не значить що їх менше.

І взагалі треба просто на дрони більше скидатись щоб в кожної вогневої групи був свій погонщик дронів.
показать весь комментарий
08.03.2023 16:03 Ответить
віртуоз
показать весь комментарий
08.03.2023 15:45 Ответить
Т.Березовець казав, що спеціально начиняють орки вибухівкою з білим прапором,і пускають на ряди українських захистників.
показать весь комментарий
08.03.2023 15:46 Ответить
начиняють ковбасу?
показать весь комментарий
08.03.2023 16:12 Ответить
Что-то я бмп3 уже давно не видел. Ну БМП 2 кое где светятся. То БМП 1 у 2 армии мира это прогресс.
показать весь комментарий
08.03.2023 16:11 Ответить
ага во время боя и все люки открыты
показать весь комментарий
08.03.2023 17:18 Ответить
Та у них тих бмп дохреніща. По одному на добу. Десь так намутити, шоб колону з хаймерсів. Бо тими гранатками це буде довго. А шо робить? Терпіння пілотам.
показать весь комментарий
08.03.2023 17:42 Ответить
Я надеюсь что в бмп варвары были.
показать весь комментарий
08.03.2023 19:51 Ответить
 
 