Боевой дрон уничтожает вражескую БМП-1. ВИДЕО
Оператор украинского дрона уничтожил вражеский БМП-1.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что боеприпас падает прямо в открытый люк вражеской бронемашины.
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+6 Стас Петров #423214
показать весь комментарий08.03.2023 15:32 Ответить Ссылка
+5 Сергей Олейник #493313
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+5 Princ Stocki #552319
показать весь комментарий08.03.2023 15:29 Ответить Ссылка
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A rusy nie potrafią wymyślić obrony na taki atak.
Чи Ви думаєте то кацапи в тилу так провітрюють ******** ?
І взагалі треба просто на дрони більше скидатись щоб в кожної вогневої групи був свій погонщик дронів.