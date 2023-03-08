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Бойовий дрон знищує ворожу БМП-1. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив ворожий БМП-1.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що боєприпас падає точнісінько у відкритий люк ворожої бронемашини.

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Автор: 

знищення (7558) БМП (414)


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Топ коментарі
+6
Чудово так бахнуло від маленькоі пікарди
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08.03.2023 15:32 Відповісти
+5
жаль без кацапни
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08.03.2023 15:27 Відповісти
+5
Nieprawdopodobne.
A rusy nie potrafią wymyślić obrony na taki atak.
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08.03.2023 15:29 Відповісти
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жаль без кацапни
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08.03.2023 15:27 Відповісти
Почему без?
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08.03.2023 15:29 Відповісти
кацапи люки повідкривали, провітрювали від онуч....а тут нежданчик з неба.
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08.03.2023 16:10 Відповісти
Nieprawdopodobne.
A rusy nie potrafią wymyślić obrony na taki atak.
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08.03.2023 15:29 Відповісти
Чемпіонат триває.
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08.03.2023 15:30 Відповісти
Чудово так бахнуло від маленькоі пікарди
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08.03.2023 15:32 Відповісти
Звичайно, хочеться показати те, що знищене і це добре, але після цих відео кацапи проведуть інструктаж і будуть закривати люки.
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08.03.2023 15:38 Відповісти
і будуть дихати газами від пострілів
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08.03.2023 15:52 Відповісти
ну коли кацапи драпали з підбитої Бехи то останнє про що думали це люки, доречі якщо їх не відкривати і наїхати на міну то шанси вижити у екіпажу мінімальні.
Чи Ви думаєте то кацапи в тилу так провітрюють ******** ?
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08.03.2023 18:46 Відповісти
Ну, віртуози, бл@дь, молодці
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08.03.2023 15:41 Відповісти
Шо-та видео с дронов все меньше и меньше, видимо эти китайские глушилки эффективны.
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08.03.2023 15:44 Відповісти
за день наших дронів збивають біля 5-10..є розповіді в ютюбі
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08.03.2023 15:47 Відповісти
Менше? Те що тут їх публікують мало не значить що їх менше.

І взагалі треба просто на дрони більше скидатись щоб в кожної вогневої групи був свій погонщик дронів.
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08.03.2023 16:03 Відповісти
віртуоз
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08.03.2023 15:45 Відповісти
Т.Березовець казав, що спеціально начиняють орки вибухівкою з білим прапором,і пускають на ряди українських захистників.
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08.03.2023 15:46 Відповісти
начиняють ковбасу?
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08.03.2023 16:12 Відповісти
Что-то я бмп3 уже давно не видел. Ну БМП 2 кое где светятся. То БМП 1 у 2 армии мира это прогресс.
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08.03.2023 16:11 Відповісти
ага во время боя и все люки открыты
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08.03.2023 17:18 Відповісти
Та у них тих бмп дохреніща. По одному на добу. Десь так намутити, шоб колону з хаймерсів. Бо тими гранатками це буде довго. А шо робить? Терпіння пілотам.
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08.03.2023 17:42 Відповісти
Я надеюсь что в бмп варвары были.
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08.03.2023 19:51 Відповісти
 
 