Бойовий дрон знищує ворожу БМП-1. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив ворожий БМП-1.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що боєприпас падає точнісінько у відкритий люк ворожої бронемашини.

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