Бойовий дрон знищує ворожу БМП-1. ВIДЕО
Оператор українського дрона знищив ворожий БМП-1.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що боєприпас падає точнісінько у відкритий люк ворожої бронемашини.
Топ коментарі
+6 Стас Петров #423214
показати весь коментар08.03.2023 15:32 Відповісти Посилання
+5 Сергей Олейник #493313
показати весь коментар08.03.2023 15:27 Відповісти Посилання
+5 Princ Stocki #552319
показати весь коментар08.03.2023 15:29 Відповісти Посилання
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A rusy nie potrafią wymyślić obrony na taki atak.
Чи Ви думаєте то кацапи в тилу так провітрюють ******** ?
І взагалі треба просто на дрони більше скидатись щоб в кожної вогневої групи був свій погонщик дронів.