Спецназовцы СБУ уничтожили дроном российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". ВИДЕО

Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины с помощью FPV-дрона сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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