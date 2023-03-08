Спецназовцы СБУ уничтожили дроном российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". ВИДЕО
Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины с помощью FPV-дрона сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
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+39 Алекс Скела
показать весь комментарий08.03.2023 18:52 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий08.03.2023 18:53 Ответить Ссылка
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https://www.youtube.com/watch?v=yGHBHJbQLbU&t=59s
А будет ещё лето, ссуки.
Джавелины и не только присутствуют в разумных количествах. Рашисты не жалуются на нехватку. )))
надіюсь таки знищили. гадаю потім це місце захочуть обслідувати розвідувальною пташкою і фотки ще з*являться.