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Спецназовцы СБУ уничтожили дроном российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". ВИДЕО

Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины с помощью FPV-дрона сожгли российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" прямо в момент ее залпа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Смотрите также: Гвардейцы из Шостки уничтожили БПЛА российских оккупантов. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3767) СБУ (20049) огнемет (23)


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Топ комментарии
+39
Сонцепук...
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08.03.2023 18:52 Ответить
+38
Иногда буква Z бывает полезна
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08.03.2023 18:56 Ответить
+27
Well done..
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08.03.2023 18:53 Ответить
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Сонцепук...
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08.03.2023 18:52 Ответить
Прямо в Zадницу, класс! )
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08.03.2023 20:30 Ответить
Well done..
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08.03.2023 18:53 Ответить
Иногда буква Z бывает полезна
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08.03.2023 18:56 Ответить
Сонцепьок спекся и, кажись, уже не первый
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08.03.2023 19:24 Ответить
Вино ж іще і сонця доброго нема, а кацапня Солнцепьоками балується. Тоді ясе правильно - нє балуй!
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08.03.2023 19:01 Ответить
Писав уже вчора - товариш десь на просторах Інтернет вичепив "скигління" кацапа з передової - їм "гуманітарку прислали: прострочений затхлий крекер і крем від загару
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09.03.2023 10:51 Ответить
Да, рашистів треба випікати благодатним вогнем заживо так яке в аду їх будуть чорти пекти постійно.
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08.03.2023 19:04 Ответить
Песец подкрался незаметно...
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08.03.2023 19:07 Ответить
Красавчики. Дякую
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08.03.2023 19:09 Ответить
Он её только бумкнул. А потом пёк сам себя спёк.
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08.03.2023 19:15 Ответить
Ой, яку тварюку вполювали!!!
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08.03.2023 19:16 Ответить
вот эпичное видео: ПТРК "Корнет" лупит свой же "Сонцепек" в Сирии. Наши молодцы, влупили даже более технологично, думаю фейерверк был не меньше
https://www.youtube.com/watch?v=yGHBHJbQLbU&t=59s
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08.03.2023 19:21 Ответить
Згоріли на "солнцепеке"!

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08.03.2023 19:29 Ответить
Товариш сьогодні насмішив - десь на просторах Інтернет зустрів скаргу "чмобіка" - їм привезли "гуманітарку" А в коробках - смердючі прострочені "крекери" і ... крем від загару!
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08.03.2023 19:31 Ответить
Что с рамой? Весенний загар?
А будет ещё лето, ссуки.
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08.03.2023 19:34 Ответить
****** уничтожена.
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08.03.2023 19:50 Ответить
Результат, може, потім покажуть. Видовище мало б бути прекрасне
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08.03.2023 20:21 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!смерть *************** собакам московии.............................
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08.03.2023 20:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MaZOaxZg6xg Агиль Рустамзаде о новой философии войны и противодействии российской тактике артиллерийской войны
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08.03.2023 20:29 Ответить
один з небагатьох адекватних дядьків хоч слухати його дуже сумно
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09.03.2023 09:25 Ответить
Его у нас услышали и приняли к вниманию! Запросы были изменены в лучшую для Украины сторону. Поэтому мы получим вовремя более, чем ожидали, т.к. попросили не самолеты...
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13.03.2023 13:31 Ответить
Хотілося б, щоб знищив, але здається тільки налякав.
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08.03.2023 21:44 Ответить
Интересно, шо то за Байрактары молчат. И Джавелинов почти не видно.
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09.03.2023 02:05 Ответить
Байрактары требуют прикрытия, которого у нас сейчас нет. Расходовать просто так по миллиарду грн нет смысла, когда ту же задачу можно выполнить другими средствами.
Джавелины и не только присутствуют в разумных количествах. Рашисты не жалуются на нехватку. )))
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13.03.2023 13:34 Ответить
Красава!
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09.03.2023 00:14 Ответить
чого воно так в бік скосилося?
надіюсь таки знищили. гадаю потім це місце захочуть обслідувати розвідувальною пташкою і фотки ще з*являться.
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09.03.2023 09:24 Ответить
 
 