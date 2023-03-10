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Экипаж БМП уничтожает оккупантов, спрятавшихся в остатках здания. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа украинского БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают оккупантов, спрятавшихся в развалинах дома.

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боевые действия (4332) БМП (404)


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Топ комментарии
+15
Файний плазморіз.
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10.03.2023 09:59 Ответить
+12
там паралельно с агса нысыпали неплохо,Слава ЗСУ!
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10.03.2023 10:05 Ответить
+8
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.03.2023 10:26 Ответить
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Файний плазморіз.
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10.03.2023 09:59 Ответить
там паралельно с агса нысыпали неплохо,Слава ЗСУ!
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10.03.2023 10:05 Ответить
А можна було б повільно залетіти за допомогою fpv несучи на ньому кг бч та дистанційно його підірвати...
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10.03.2023 10:21 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.03.2023 10:26 Ответить
я ніразу не спеціаліст але інтересно це снаряди від бмп так вибухають в тих хатах?
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10.03.2023 10:30 Ответить
Їх є два види ОФЗ та БТ , так от ОФЗ якраз і вибухають
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10.03.2023 11:57 Ответить
Осколково фугасно запалювальні та бронебійно- трасуючі
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10.03.2023 11:59 Ответить
Мочи оккупанта.
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10.03.2023 12:11 Ответить
Экипаж БМП выбрал самый правильный формат "переговорного процесса" с ордынско-фаашизовой сволотой.
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14.03.2023 02:36 Ответить
файний карамультук.
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10.03.2023 13:03 Ответить
 
 