Экипаж БМП уничтожает оккупантов, спрятавшихся в остатках здания. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент боевой работы экипажа украинского БМП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают оккупантов, спрятавшихся в развалинах дома.
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