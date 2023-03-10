Екіпаж БМП нищить окупантів, які сховались у залишках будівлі. ВIДЕО
E мережі опублікований фрагмент бойової роботи екіпажу українського БМП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни нищать окупантів, що заховалися у руїнах будинку.
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