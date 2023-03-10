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Новини Відео Війна
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Екіпаж БМП нищить окупантів, які сховались у залишках будівлі. ВIДЕО

E мережі опублікований фрагмент бойової роботи екіпажу українського БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни нищать окупантів, що заховалися у руїнах будинку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зачистка лісосмуги від окупантів: "Один готов! Чушка, ти кацапська, виходь! Зайчику, вилазь! Живим будеш!". ВIДЕО бою

Автор: 

бойові дії (4087) БМП (414)


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Топ коментарі
+15
Файний плазморіз.
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10.03.2023 09:59 Відповісти
+12
там паралельно с агса нысыпали неплохо,Слава ЗСУ!
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10.03.2023 10:05 Відповісти
+8
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.03.2023 10:26 Відповісти
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Файний плазморіз.
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10.03.2023 09:59 Відповісти
там паралельно с агса нысыпали неплохо,Слава ЗСУ!
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10.03.2023 10:05 Відповісти
А можна було б повільно залетіти за допомогою fpv несучи на ньому кг бч та дистанційно його підірвати...
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10.03.2023 10:21 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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10.03.2023 10:26 Відповісти
я ніразу не спеціаліст але інтересно це снаряди від бмп так вибухають в тих хатах?
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10.03.2023 10:30 Відповісти
Їх є два види ОФЗ та БТ , так от ОФЗ якраз і вибухають
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10.03.2023 11:57 Відповісти
Осколково фугасно запалювальні та бронебійно- трасуючі
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10.03.2023 11:59 Відповісти
Мочи оккупанта.
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10.03.2023 12:11 Відповісти
Экипаж БМП выбрал самый правильный формат "переговорного процесса" с ордынско-фаашизовой сволотой.
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14.03.2023 02:36 Відповісти
файний карамультук.
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10.03.2023 13:03 Відповісти
 
 