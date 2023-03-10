Оператор боевого дрона сбрасывает гранату по скоплению российских пехотинцев. ВИДЕО
Оператор украинского дрона сбросил боеприпас по скоплению российских штурмовиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного сброса опубликована в соцсетях. Вблизи места сброса боеприпаса находилось не менее пяти оккупантов.
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+44 Urs
показать весь комментарий10.03.2023 16:21 Ответить Ссылка
+37 Алекс Скела
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+25 Степан Гладкий #551604
показать весь комментарий10.03.2023 16:16 Ответить Ссылка
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Раздавая солдатам боеприпасы, он любил приговаривать: "Получи, фашист, гранату!"
)))
Щоб піхота могла нормально виживати, то в кожної вогневої піхотної групи має бути мінімум один розвідувальний дрон та пару десятків фпв. І то таку групу треба прикривати бронею із бойовим модулем типу Sarp що здатен стріляти програмованими снарядами (що вже існує).