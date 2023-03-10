РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11455 посетителей онлайн
Новости Видео Война
41 255 28

Оператор боевого дрона сбрасывает гранату по скоплению российских пехотинцев. ВИДЕО

Оператор украинского дрона сбросил боеприпас по скоплению российских штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного сброса опубликована в соцсетях. Вблизи места сброса боеприпаса находилось не менее пяти оккупантов.

Смотрите: Уничтожение российской крылатой ракеты украинским подразделением ПВО в Херсонской области. ВИДЕО

армия РФ (19703) уничтожение (7273) дроны (4123)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+44
как пригодился школьный опыт метания картошки с девятого этажа. Теперь классной руководительнице не стыдно за своего двоечника.
показать весь комментарий
10.03.2023 16:21 Ответить
+37
Фельдфебель Штрудель слыл большим шутником.
Раздавая солдатам боеприпасы, он любил приговаривать: "Получи, фашист, гранату!"
)))
показать весь комментарий
10.03.2023 16:05 Ответить
+25
відео 3доxлиx кацабів тішить
показать весь комментарий
10.03.2023 16:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фельдфебель Штрудель слыл большим шутником.
Раздавая солдатам боеприпасы, он любил приговаривать: "Получи, фашист, гранату!"
)))
показать весь комментарий
10.03.2023 16:05 Ответить
Горіть у пеклі раССеяноскотобіси *********...
показать весь комментарий
10.03.2023 16:15 Ответить
відео 3доxлиx кацабів тішить
показать весь комментарий
10.03.2023 16:16 Ответить
как пригодился школьный опыт метания картошки с девятого этажа. Теперь классной руководительнице не стыдно за своего двоечника.
показать весь комментарий
10.03.2023 16:21 Ответить
Не, бараболею с высоты и покалечить можно. Мы в детстве с 5-го этажа на первомайскую демонстрацию воздушные шарики, наполненые водой, скидывали.
показать весь комментарий
10.03.2023 16:26 Ответить
може з мочою? для святкового настрою "трудящихся"...
показать весь комментарий
10.03.2023 16:35 Ответить
Презерватив, наповнений двома літрами води, що падає з третього поверху, цілком може звернуть людині в"язи та спричинить ЗЧМТ
показать весь комментарий
10.03.2023 17:06 Ответить
Я с 8 этажа метал в детстве) Картошку, яблоки, яйца, бомбочки с водой
показать весь комментарий
10.03.2023 16:44 Ответить
не всем выпадает счастливая возможность в зрелом возрасте применить навыки, приобретённые в детстве.
показать весь комментарий
10.03.2023 16:48 Ответить
З восьмого не цікаво...цікаво з першого.
показать весь комментарий
10.03.2023 17:31 Ответить
Пан вміє у екстрім!
показать весь комментарий
11.03.2023 12:44 Ответить
Граната впала на толпу чєловєко-мешков
показать весь комментарий
10.03.2023 16:22 Ответить
Музичне супроводження 👍😆
показать весь комментарий
10.03.2023 16:22 Ответить
Душевне таке.
показать весь комментарий
11.03.2023 09:01 Ответить
Вот знают же чем задеть за живое.
показать весь комментарий
10.03.2023 16:24 Ответить
"доброго дня", кацапи, вам гостинець.
показать весь комментарий
10.03.2023 16:33 Ответить
Surprise, motherfucker!...
показать весь комментарий
10.03.2023 17:47 Ответить
Бінго!!!
показать весь комментарий
10.03.2023 16:37 Ответить
той дурень що біг на зустріч з щастем ,мабуть думав що там хавчик роздають
показать весь комментарий
10.03.2023 16:44 Ответить
Піхота у війні дронів це фарш.

Щоб піхота могла нормально виживати, то в кожної вогневої піхотної групи має бути мінімум один розвідувальний дрон та пару десятків фпв. І то таку групу треба прикривати бронею із бойовим модулем типу Sarp що здатен стріляти програмованими снарядами (що вже існує).
показать весь комментарий
10.03.2023 17:06 Ответить
там взалі пейзаж що треба
показать весь комментарий
10.03.2023 17:39 Ответить
прыкильно
показать весь комментарий
10.03.2023 18:08 Ответить
Залишається лиш висловити сподівання, що хапнули усі. Хай їм буде!
показать весь комментарий
10.03.2023 18:59 Ответить
Кинула пташечка яєчко та прямо в кацапське кубельце.
показать весь комментарий
11.03.2023 09:31 Ответить
(голос Якубовича): Сектор "АВТОМОБІЛЬ"!
показать весь комментарий
11.03.2023 12:45 Ответить
Двое точно уже на концерте кабздона
показать весь комментарий
11.03.2023 14:38 Ответить
Бойовий гусак сернув...і як влучно.
показать весь комментарий
11.03.2023 15:20 Ответить
прігорюнілісь асвабадітілі
показать весь комментарий
11.03.2023 21:53 Ответить
 
 