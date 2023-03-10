Оператор бойового дрона скидає гранату по скупченню російських піхотинців. ВIДЕО
Оператор українського дрона скинув боєприпас по скупченню російських штурмовиків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного скидання опублікований в соцмережах. Поблизу місця скидання боєприпасу перебувало щонайменше п'ять окупантів.
Топ коментарі
+44 Urs
показати весь коментар10.03.2023 16:21 Відповісти Посилання
+37 Алекс Скела
показати весь коментар10.03.2023 16:05 Відповісти Посилання
+25 Степан Гладкий #551604
показати весь коментар10.03.2023 16:16 Відповісти Посилання
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Раздавая солдатам боеприпасы, он любил приговаривать: "Получи, фашист, гранату!"
)))
Щоб піхота могла нормально виживати, то в кожної вогневої піхотної групи має бути мінімум один розвідувальний дрон та пару десятків фпв. І то таку групу треба прикривати бронею із бойовим модулем типу Sarp що здатен стріляти програмованими снарядами (що вже існує).