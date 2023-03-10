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Оператор бойового дрона скидає гранату по скупченню російських піхотинців. ВIДЕО

Оператор українського дрона скинув боєприпас по скупченню російських штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного скидання опублікований в соцмережах. Поблизу місця скидання боєприпасу перебувало щонайменше п'ять окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": БПЛА атакує ворожу бронемашину і групу піхотинців. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) дрони (4920)


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Топ коментарі
+44
как пригодился школьный опыт метания картошки с девятого этажа. Теперь классной руководительнице не стыдно за своего двоечника.
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10.03.2023 16:21 Відповісти
+37
Фельдфебель Штрудель слыл большим шутником.
Раздавая солдатам боеприпасы, он любил приговаривать: "Получи, фашист, гранату!"
)))
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10.03.2023 16:05 Відповісти
+25
відео 3доxлиx кацабів тішить
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10.03.2023 16:16 Відповісти
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Фельдфебель Штрудель слыл большим шутником.
Раздавая солдатам боеприпасы, он любил приговаривать: "Получи, фашист, гранату!"
)))
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10.03.2023 16:05 Відповісти
Горіть у пеклі раССеяноскотобіси *********...
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10.03.2023 16:15 Відповісти
відео 3доxлиx кацабів тішить
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10.03.2023 16:16 Відповісти
как пригодился школьный опыт метания картошки с девятого этажа. Теперь классной руководительнице не стыдно за своего двоечника.
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10.03.2023 16:21 Відповісти
Не, бараболею с высоты и покалечить можно. Мы в детстве с 5-го этажа на первомайскую демонстрацию воздушные шарики, наполненые водой, скидывали.
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10.03.2023 16:26 Відповісти
може з мочою? для святкового настрою "трудящихся"...
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10.03.2023 16:35 Відповісти
Презерватив, наповнений двома літрами води, що падає з третього поверху, цілком може звернуть людині в"язи та спричинить ЗЧМТ
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10.03.2023 17:06 Відповісти
Я с 8 этажа метал в детстве) Картошку, яблоки, яйца, бомбочки с водой
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10.03.2023 16:44 Відповісти
не всем выпадает счастливая возможность в зрелом возрасте применить навыки, приобретённые в детстве.
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10.03.2023 16:48 Відповісти
З восьмого не цікаво...цікаво з першого.
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10.03.2023 17:31 Відповісти
Пан вміє у екстрім!
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11.03.2023 12:44 Відповісти
Граната впала на толпу чєловєко-мешков
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10.03.2023 16:22 Відповісти
Музичне супроводження 👍😆
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10.03.2023 16:22 Відповісти
Душевне таке.
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11.03.2023 09:01 Відповісти
Вот знают же чем задеть за живое.
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10.03.2023 16:24 Відповісти
"доброго дня", кацапи, вам гостинець.
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10.03.2023 16:33 Відповісти
Surprise, motherfucker!...
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10.03.2023 17:47 Відповісти
Бінго!!!
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10.03.2023 16:37 Відповісти
той дурень що біг на зустріч з щастем ,мабуть думав що там хавчик роздають
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10.03.2023 16:44 Відповісти
Піхота у війні дронів це фарш.

Щоб піхота могла нормально виживати, то в кожної вогневої піхотної групи має бути мінімум один розвідувальний дрон та пару десятків фпв. І то таку групу треба прикривати бронею із бойовим модулем типу Sarp що здатен стріляти програмованими снарядами (що вже існує).
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10.03.2023 17:06 Відповісти
там взалі пейзаж що треба
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10.03.2023 17:39 Відповісти
прыкильно
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10.03.2023 18:08 Відповісти
Залишається лиш висловити сподівання, що хапнули усі. Хай їм буде!
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10.03.2023 18:59 Відповісти
Кинула пташечка яєчко та прямо в кацапське кубельце.
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11.03.2023 09:31 Відповісти
(голос Якубовича): Сектор "АВТОМОБІЛЬ"!
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11.03.2023 12:45 Відповісти
Двое точно уже на концерте кабздона
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11.03.2023 14:38 Відповісти
Бойовий гусак сернув...і як влучно.
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11.03.2023 15:20 Відповісти
прігорюнілісь асвабадітілі
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11.03.2023 21:53 Відповісти
 
 