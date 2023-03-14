Вражеский боевой самолет исчезает с радаров над Бахмутом. ВИДЕО
В сети опубликована запись, на которой вражеский боевой самолет исчезает с радаров над Бахмутом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с монитора видно движение цели под отметкой 9653(а)-ПП10690. Вражеский самолет заходил в Бахмут с направления сел Бахмутское и Подгородное.
Самолет исчез с радаров после слов одного из украинских воинов - "Собьют пацаны, не собьют?"
Топ комментарии
+43 Oleg Mamont
показать весь комментарий14.03.2023 15:42 Ответить Ссылка
+40 Born #524311
показать весь комментарий14.03.2023 15:37 Ответить Ссылка
+34 Gal
показать весь комментарий14.03.2023 15:39 Ответить Ссылка
Героям слава !!!
наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!
Слава Україні!!
ЧухломеМюнхене?
Слава Україні!
