Вражеский боевой самолет исчезает с радаров над Бахмутом. ВИДЕО

В сети опубликована запись, на которой вражеский боевой самолет исчезает с радаров над Бахмутом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с монитора видно движение цели под отметкой 9653(а)-ПП10690. Вражеский самолет заходил в Бахмут с направления сел Бахмутское и Подгородное.

Самолет исчез с радаров после слов одного из украинских воинов - "Собьют пацаны, не собьют?"

+43
петух он. там все петухи.
14.03.2023 15:42 Ответить
+40
коментарі лишні
14.03.2023 15:37 Ответить
+34
він, напевно, був тяжчим за повітря...
14.03.2023 15:39 Ответить
коментарі лишні
14.03.2023 15:37 Ответить
Путинський сокол склав крила.
14.03.2023 15:56 Ответить
склеил ласты
14.03.2023 17:51 Ответить
Ли́шня- населений пункт в Україні! Ви, кацапе, напевно мали на увазі -зайві!
14.03.2023 17:20 Ответить
епічна дедукція , викрив мене
14.03.2023 17:43 Ответить
Маєш почуття гумору, значить є надія, що не все втрачено.
14.03.2023 18:49 Ответить
"значить"-???
14.03.2023 23:53 Ответить
ЗНАЧИТЬ-. Уживається для підсумовування, узагальнення висловленої думки; отже, таким чином... Тепер ясно, телепню?!
15.03.2023 14:17 Ответить
долетался, голубь...
14.03.2023 15:37 Ответить
петух он. там все петухи.
14.03.2023 15:42 Ответить
далєталсі ******...
14.03.2023 15:44 Ответить
громихаюче радянсько-москальске корито перемістилося в інферно
14.03.2023 15:38 Ответить
Гарнюньо.
Героям слава !!!
14.03.2023 15:39 Ответить
Летів, летів, втомився, сів перепочити.
14.03.2023 15:39 Ответить
14.03.2023 15:39 Ответить
14.03.2023 15:49 Ответить
14.03.2023 15:52 Ответить
суворий кiт
14.03.2023 16:01 Ответить
14.03.2023 20:49 Ответить
він, напевно, був тяжчим за повітря...
14.03.2023 15:39 Ответить
"Понял. Вычеркиваю."
14.03.2023 15:39 Ответить
Кацапів таки приземлили

наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼
14.03.2023 15:40 Ответить
Кацапська гравіцапа "ляпнула" об землю біля села Весела Долина. Щось в цьому є
14.03.2023 15:44 Ответить
Московітий літак "сделал отрицательный набор высоты".
14.03.2023 15:44 Ответить
як казав задьорнов "он был тяжелее воздуха"! сподіваюсь літуни не катапультувалися
14.03.2023 15:45 Ответить
Ліпше би попав живим до нас. Був би цінний обмінний фонд.
14.03.2023 15:48 Ответить
За те мінус льотчик
14.03.2023 20:59 Ответить
гарний додаток. Як він називаєтьс у "плеймаркеті"?
14.03.2023 15:45 Ответить
Оптом дешевше.
14.03.2023 15:47 Ответить
Кропива, підписуватись через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
14.03.2023 15:50 Ответить
Підписка обмежена.
14.03.2023 15:55 Ответить
Для користувачів з ЗСУ та НГУ.
14.03.2023 15:56 Ответить
отож бо...
14.03.2023 15:58 Ответить
Шахтер наверное был и ушел под землю.
14.03.2023 15:45 Ответить
Невже петріот в роботі?.Бо військовий так посміхається ніби знає що результат 100%)і літачок так гарно видно,не якась там точка на моніторі..
14.03.2023 15:48 Ответить
Самолёт не видно . Это не реальное изображение - та же самая точка , условное изображение , курсор .
показать весь комментарий
та да. И фамилию пилота не указывает.
14.03.2023 16:00 Ответить
Уже, Іхтамнєту, від москальського слова, ФСЬО…, тобто ГАПЛИК !!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!
Слава Україні!!
14.03.2023 15:48 Ответить
земля москалям бетоном!!! щоб вас на малекули розірвало
14.03.2023 15:49 Ответить
Бачив щойно, як уїбали наші ПВО!
14.03.2023 15:49 Ответить
Любит, не любит? Любит!
14.03.2023 15:50 Ответить
Бахмутський трикутник!!!
14.03.2023 15:51 Ответить
Вельми... Красунчики ! літачки таки дорогі.
14.03.2023 15:51 Ответить
Це новітня розробобка ''кацапостелс'' називається. Так замаскується що хрін хто знайде взагалі.
14.03.2023 15:57 Ответить
Як роса на сонці.
14.03.2023 15:57 Ответить
о... еще один летит

14.03.2023 15:58 Ответить
как погода в ЧухломеМюнхене?
14.03.2023 16:02 Ответить
А какой это идиот секретные данные работы системы ППО на потеху публике в открытый доступ сливает?
14.03.2023 16:06 Ответить
А что можно с этими "секретными данными" сделать?
14.03.2023 16:13 Ответить
це щоб кацапи жахались...
14.03.2023 16:14 Ответить
Зурочив, певно...

Слава Україні!
14.03.2023 16:07 Ответить
Молодці хлопці! Смерть кацапам! Путлер капут!!!
14.03.2023 16:07 Ответить
Слава нашим захисникам!!! Нехай щастить!!!✌️💪👍👍👍👏👏👏🍀🍀🍀🍀🍀
14.03.2023 16:10 Ответить
Пішов у Мінус....
14.03.2023 16:30 Ответить
петух не сокіл, довго не літає
14.03.2023 16:32 Ответить
Аналоговнетный аэроплан перешёл в режим "Стеллс"😂
14.03.2023 16:53 Ответить
black hole gravity..
14.03.2023 17:07 Ответить
black back hole gravity
14.03.2023 17:36 Ответить
стал тяжелее воздуха)))
14.03.2023 17:14 Ответить
Три секунди сміху в кінці пояснили долю іраплана.
14.03.2023 17:18 Ответить
Стелс тихналохия.
14.03.2023 18:31 Ответить
...исчез так исчез,суШка 27 в бпла влетела,разве США ыозмущается???
14.03.2023 19:54 Ответить
Зато в нєравнай схваткє льотчікі-аси аткрутілі ріпєру от двігатєля вінт-викусітє біндеравци!( тот ріпєр бил звєздою смєрті)
14.03.2023 20:27 Ответить
Инопланетяне?
15.03.2023 09:33 Ответить
 
 