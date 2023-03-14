Вражеский боевой самолет исчезает с радаров над Бахмутом. ВИДЕО

В сети опубликована запись, на которой вражеский боевой самолет исчезает с радаров над Бахмутом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с монитора видно движение цели под отметкой 9653(а)-ПП10690. Вражеский самолет заходил в Бахмут с направления сел Бахмутское и Подгородное.

Самолет исчез с радаров после слов одного из украинских воинов - "Собьют пацаны, не собьют?"

