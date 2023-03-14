УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9181 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
49 019 69

Ворожий бойовий літак зникає з радарів над Бахмутом. ВIДЕО

У мережі опублікований запис, на якому ворожий бойовий літак зникає з радарів над Бахмутом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі з монітору видно рух цілі під позначкою 9653 (а)-ПП1069 0. Ворожий літак заходив на Бахмут з напрямку сіл Бахмутське та Підгородне.

Літак зник з радарів після слів одного з українських воїнів - "Зіб'ють пацани, не зіб'ють?"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла знищених окупантів на бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

авіація (4268) знищення (8285) Бахмут (1567)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
петух он. там все петухи.
показати весь коментар
14.03.2023 15:42 Відповісти
+40
коментарі лишні
показати весь коментар
14.03.2023 15:37 Відповісти
+34
він, напевно, був тяжчим за повітря...
показати весь коментар
14.03.2023 15:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коментарі лишні
показати весь коментар
14.03.2023 15:37 Відповісти
Путинський сокол склав крила.
показати весь коментар
14.03.2023 15:56 Відповісти
склеил ласты
показати весь коментар
14.03.2023 17:51 Відповісти
Ли́шня- населений пункт в Україні! Ви, кацапе, напевно мали на увазі -зайві!
показати весь коментар
14.03.2023 17:20 Відповісти
епічна дедукція , викрив мене
показати весь коментар
14.03.2023 17:43 Відповісти
Маєш почуття гумору, значить є надія, що не все втрачено.
показати весь коментар
14.03.2023 18:49 Відповісти
"значить"-???
показати весь коментар
14.03.2023 23:53 Відповісти
ЗНАЧИТЬ-. Уживається для підсумовування, узагальнення висловленої думки; отже, таким чином... Тепер ясно, телепню?!
показати весь коментар
15.03.2023 14:17 Відповісти
долетался, голубь...
показати весь коментар
14.03.2023 15:37 Відповісти
петух он. там все петухи.
показати весь коментар
14.03.2023 15:42 Відповісти
далєталсі ******...
показати весь коментар
14.03.2023 15:44 Відповісти
громихаюче радянсько-москальске корито перемістилося в інферно
показати весь коментар
14.03.2023 15:38 Відповісти
Гарнюньо.
Героям слава !!!
показати весь коментар
14.03.2023 15:39 Відповісти
Летів, летів, втомився, сів перепочити.
показати весь коментар
14.03.2023 15:39 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 15:39 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 15:49 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 15:52 Відповісти
суворий кiт
показати весь коментар
14.03.2023 16:01 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2023 20:49 Відповісти
він, напевно, був тяжчим за повітря...
показати весь коментар
14.03.2023 15:39 Відповісти
"Понял. Вычеркиваю."
показати весь коментар
14.03.2023 15:39 Відповісти
Кацапів таки приземлили

наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
14.03.2023 15:40 Відповісти
Кацапська гравіцапа "ляпнула" об землю біля села Весела Долина. Щось в цьому є
показати весь коментар
14.03.2023 15:44 Відповісти
Московітий літак "сделал отрицательный набор высоты".
показати весь коментар
14.03.2023 15:44 Відповісти
як казав задьорнов "он был тяжелее воздуха"! сподіваюсь літуни не катапультувалися
показати весь коментар
14.03.2023 15:45 Відповісти
Ліпше би попав живим до нас. Був би цінний обмінний фонд.
показати весь коментар
14.03.2023 15:48 Відповісти
За те мінус льотчик
показати весь коментар
14.03.2023 20:59 Відповісти
гарний додаток. Як він називаєтьс у "плеймаркеті"?
показати весь коментар
14.03.2023 15:45 Відповісти
Оптом дешевше.
показати весь коментар
14.03.2023 15:47 Відповісти
Кропива, підписуватись через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
показати весь коментар
14.03.2023 15:50 Відповісти
Підписка обмежена.
показати весь коментар
14.03.2023 15:55 Відповісти
Для користувачів з ЗСУ та НГУ.
показати весь коментар
14.03.2023 15:56 Відповісти
отож бо...
показати весь коментар
14.03.2023 15:58 Відповісти
Шахтер наверное был и ушел под землю.
показати весь коментар
14.03.2023 15:45 Відповісти
Невже петріот в роботі?.Бо військовий так посміхається ніби знає що результат 100%)і літачок так гарно видно,не якась там точка на моніторі..
показати весь коментар
14.03.2023 15:48 Відповісти
Самолёт не видно . Это не реальное изображение - та же самая точка , условное изображение , курсор .
показати весь коментар
14.03.2023 15:58 Відповісти
та да. И фамилию пилота не указывает.
показати весь коментар
14.03.2023 16:00 Відповісти
Уже, Іхтамнєту, від москальського слова, ФСЬО…, тобто ГАПЛИК !!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!
Слава Україні!!
показати весь коментар
14.03.2023 15:48 Відповісти
земля москалям бетоном!!! щоб вас на малекули розірвало
показати весь коментар
14.03.2023 15:49 Відповісти
Бачив щойно, як уїбали наші ПВО!
показати весь коментар
14.03.2023 15:49 Відповісти
Любит, не любит? Любит!
показати весь коментар
14.03.2023 15:50 Відповісти
Бахмутський трикутник!!!
показати весь коментар
14.03.2023 15:51 Відповісти
Вельми... Красунчики ! літачки таки дорогі.
показати весь коментар
14.03.2023 15:51 Відповісти
Це новітня розробобка ''кацапостелс'' називається. Так замаскується що хрін хто знайде взагалі.
показати весь коментар
14.03.2023 15:57 Відповісти
Як роса на сонці.
показати весь коментар
14.03.2023 15:57 Відповісти
о... еще один летит

показати весь коментар
14.03.2023 15:58 Відповісти
как погода в ЧухломеМюнхене?
показати весь коментар
14.03.2023 16:02 Відповісти
А какой это идиот секретные данные работы системы ППО на потеху публике в открытый доступ сливает?
показати весь коментар
14.03.2023 16:06 Відповісти
А что можно с этими "секретными данными" сделать?
показати весь коментар
14.03.2023 16:13 Відповісти
це щоб кацапи жахались...
показати весь коментар
14.03.2023 16:14 Відповісти
Зурочив, певно...

Слава Україні!
показати весь коментар
14.03.2023 16:07 Відповісти
Молодці хлопці! Смерть кацапам! Путлер капут!!!
показати весь коментар
14.03.2023 16:07 Відповісти
Слава нашим захисникам!!! Нехай щастить!!!✌️💪👍👍👍👏👏👏🍀🍀🍀🍀🍀
показати весь коментар
14.03.2023 16:10 Відповісти
Пішов у Мінус....
показати весь коментар
14.03.2023 16:30 Відповісти
петух не сокіл, довго не літає
показати весь коментар
14.03.2023 16:32 Відповісти
Аналоговнетный аэроплан перешёл в режим "Стеллс"😂
показати весь коментар
14.03.2023 16:53 Відповісти
black hole gravity..
показати весь коментар
14.03.2023 17:07 Відповісти
black back hole gravity
показати весь коментар
14.03.2023 17:36 Відповісти
стал тяжелее воздуха)))
показати весь коментар
14.03.2023 17:14 Відповісти
Три секунди сміху в кінці пояснили долю іраплана.
показати весь коментар
14.03.2023 17:18 Відповісти
Стелс тихналохия.
показати весь коментар
14.03.2023 18:31 Відповісти
...исчез так исчез,суШка 27 в бпла влетела,разве США ыозмущается???
показати весь коментар
14.03.2023 19:54 Відповісти
Зато в нєравнай схваткє льотчікі-аси аткрутілі ріпєру от двігатєля вінт-викусітє біндеравци!( тот ріпєр бил звєздою смєрті)
показати весь коментар
14.03.2023 20:27 Відповісти
Инопланетяне?
показати весь коментар
15.03.2023 09:33 Відповісти
 
 