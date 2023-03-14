Ворожий бойовий літак зникає з радарів над Бахмутом. ВIДЕО
У мережі опублікований запис, на якому ворожий бойовий літак зникає з радарів над Бахмутом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі з монітору видно рух цілі під позначкою 9653 (а)-ПП1069 0. Ворожий літак заходив на Бахмут з напрямку сіл Бахмутське та Підгородне.
Літак зник з радарів після слів одного з українських воїнів - "Зіб'ють пацани, не зіб'ють?"
Топ коментарі
+43 Oleg Mamont
показати весь коментар14.03.2023 15:42 Відповісти Посилання
+40 Born #524311
показати весь коментар14.03.2023 15:37 Відповісти Посилання
+34 Gal
показати весь коментар14.03.2023 15:39 Відповісти Посилання
Героям слава !!!
наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼
Слава Захисникам України та їх Сім'ям !!
Слава Україні!!
ЧухломеМюнхене?
Слава Україні!
