Ворожий бойовий літак зникає з радарів над Бахмутом. ВIДЕО

У мережі опублікований запис, на якому ворожий бойовий літак зникає з радарів над Бахмутом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі з монітору видно рух цілі під позначкою 9653 (а)-ПП1069 0. Ворожий літак заходив на Бахмут з напрямку сіл Бахмутське та Підгородне.

Літак зник з радарів після слів одного з українських воїнів - "Зіб'ють пацани, не зіб'ють?"

