Есть четкая позиция Ставки - усиливать Бахмутское направление, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 384-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сотни тысяч наших людей после 24 февраля и с 2014 года стали украинскими добровольцами и защищают Украину от российской агрессии. Миллионы помогают! Ищут все необходимое для обороны, лечат и реабилитируют после ранений, спасают после российских ударов, работают ради Украины и украинцев.
Прочность наших сил обороны и безопасности – в прочности нашего народа. А сила украинцев и государства в целом основывается на том, что украинцы становятся воинами в решающее время: не теряются, а дерутся, не ищут чужого, а делают все, чтобы добыть в борьбе свое.
Мы победим в этой войне. Делаем все для этого. Поддерживаем друг друга. Усиливаем государство. Объединяем мир ради нашей победы. Состоящая на самом деле из действий всех, кто борется за Украину, кто воюет за наше государство и за своих побратимов, кто делает все, чтобы не отдать врагу ни нашу землю, ни украинскую славу.
Провел заседание Ставки. Доклады Главкома, разведки, командующих направлений. Основное внимание – ОСУВ "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей Ставки: усиливать это направление, уничтожать кафиров максимально.
Далее генерал Тарнавский докладывал о "Таврии" – это часть донецких направлений, часть южных направлений. Генерал Москалев доложил о ситуации для ОСУВ "Одесса". Генерал Наев – насчет "Севера". Конечно, постоянно на Ставке прорабатываем поставки боеприпасов, оружия", - сказал Зеленский.
Може бути. Про яблуки, пас.
Нагадаю - кацапи легко наберуть ще 500 тисяч м'яса. Їм співвідношення 1/10 до сраки. А от нам ні.
Сырский кажись тупит!
Раз он решил продолжать оборонительную операцию в Бахмуте, значит, так и нужно.
Вони бояться
Жену будут иметь.. а ты, за тебе после жены туда и принесут.. Озабоченные.. Даже гыдко.. Все понятно. Мы одни.. и если нас окружили.. значит мы их уничтожим.. Пох ваши снаряды, техника.. никто не отменял, нож и лопату.. добудь в бою.. и добудем.. Суки кацапские..
Якщо вони прийшли на нашу землю.. То ми їх повбиваємо в той чи інакший спосіб.. Посівна у нас.. а гною не вистачає.
Украіна довіряе Залужному.
Робіть свою справу хлопці.
Разом до Перемоги!
(Все інше- де? Хто ? Як? - залиште собі. Поспілкуємось після Перемоги)
Де воно все?
Може треба менше оскарами перейматись.
До речі мосійчка бовкнула- президенту України вже ніхто нічого не може заборонити. Сцарьок у нас
Спочатку вийшли із Соледару (тренділи, що він "не має цінності в плані оборони"), потім проіпали Красну Гору (бо поставили туди на прикриття зовсім непідготовлену ТРО), а тепер вони, ****, "посилюють Бахмутський напрямок".
Все через сраку, блт, генії воєнної думки...
Шо то мне вспомнилось про грабли, Василия Ивановича и про Сырского.
Он тогда командовал сектором С и непосредственно войсками в Дебальцевской операции.
И именно по приказу штаба сектора С 1-й батальон 30-й ОМБр под командованием Собко, который оборонял Логвиново покинул его для отдыха. В результате "шахтеры" Логвиново без единого выстрела и полностью перекрыли единственную дорогу из Дебальцево на Большую землю.
Снова "гопак на граблях" в исполнении старых героев?