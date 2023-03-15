РУС
7 668 60

Есть четкая позиция Ставки - усиливать Бахмутское направление, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 384-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотни тысяч наших людей после 24 февраля и с 2014 года стали украинскими добровольцами и защищают Украину от российской агрессии. Миллионы помогают! Ищут все необходимое для обороны, лечат и реабилитируют после ранений, спасают после российских ударов, работают ради Украины и украинцев.

Прочность наших сил обороны и безопасности – в прочности нашего народа. А сила украинцев и государства в целом основывается на том, что украинцы становятся воинами в решающее время: не теряются, а дерутся, не ищут чужого, а делают все, чтобы добыть в борьбе свое.

Мы победим в этой войне. Делаем все для этого. Поддерживаем друг друга. Усиливаем государство. Объединяем мир ради нашей победы. Состоящая на самом деле из действий всех, кто борется за Украину, кто воюет за наше государство и за своих побратимов, кто делает все, чтобы не отдать врагу ни нашу землю, ни украинскую славу.

Провел заседание Ставки. Доклады Главкома, разведки, командующих направлений. Основное внимание – ОСУВ "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей Ставки: усиливать это направление, уничтожать кафиров максимально.

Далее генерал Тарнавский докладывал о "Таврии" – это часть донецких направлений, часть южных направлений. Генерал Москалев доложил о ситуации для ОСУВ "Одесса". Генерал Наев – насчет "Севера". Конечно, постоянно на Ставке прорабатываем поставки боеприпасов, оружия", - сказал Зеленский.

+29
Вова, чем посилювати? Пушечным мясом? Снарядами посилюйте! А если нет, то нехер ребят в расход пускать!
14.03.2023 23:56 Ответить
+23
Тю, ви шо не чули? На Рєзнікова та Буданова готувався ж "замах", вони напевно десь у підпіллі, харчуються яйцями па 17 та яблуками па 50 ...
15.03.2023 00:10 Ответить
+22
21:20
14.03.2023 23:47 Ответить
21:20
14.03.2023 23:47 Ответить
Не стикується з марафоном. А де Резников? Самоусунувся?
14.03.2023 23:51 Ответить
Тю, ви шо не чули? На Рєзнікова та Буданова готувався ж "замах", вони напевно десь у підпіллі, харчуються яйцями па 17 та яблуками па 50 ...
15.03.2023 00:10 Ответить
Яйцями африканського страуса?.
Може бути. Про яблуки, пас.
15.03.2023 00:13 Ответить
Яйца африканского страуса, включая доставку, будут дешевле, чем резников закупает куриные....
15.03.2023 00:18 Ответить
Яблука з Едемського Саду.
15.03.2023 00:22 Ответить
Яблука з Ермакського Заду.
15.03.2023 01:57 Ответить
уважаемый Виктор Виктор очень ироничный полемист: аж завидую белой завистью перлу про яблоки из Эдемского сада...
15.03.2023 10:12 Ответить
Дивно, що ти ще тут Порошенка не приліпило...
15.03.2023 09:22 Ответить
Де мільйони баксів. Мільйони допомагають! Шукають усе необхідне для оборони, лікують і реабілітують після поранень, рятують після російських ударів, працюють заради України і українців. Джерело:
14.03.2023 23:50 Ответить
А. Є чітка позиція Ставки.
14.03.2023 23:52 Ответить
Волонтери і міжнародна допомога.
14.03.2023 23:53 Ответить
Тобто робити саме те, чого хотіли кацапи - спалювати свої резерви, необхідні для контрнаступу.

Нагадаю - кацапи легко наберуть ще 500 тисяч м'яса. Їм співвідношення 1/10 до сраки. А от нам ні.
14.03.2023 23:56 Ответить
Мясо, це проблема. Але проблема і для московії. Резерви забезпечення?. Якщо показували іржавий АК ще тоді, то тепер хіба що іран.
15.03.2023 00:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yTwD60ujRSI https://www.youtube.com/watch?v=yTwD60ujRSI

15.03.2023 06:30 Ответить
Вова, чем посилювати? Пушечным мясом? Снарядами посилюйте! А если нет, то нехер ребят в расход пускать!
14.03.2023 23:56 Ответить
По Бахмуту багато питань .Особливо фланги які вже виразно показують негативні речі.Назріває питання чому до цього не було допомоги і тримання лінії щоб не було ударів з флангу?Була повна логістика і повний контроль.Чому тоді не було підмоги а зараз проснулися?.Вкотре вже в десятий раз кажу , всі рішення влади і верхівки приходять з великим запізненям.Коли ситуації ,або критичні або фактично завершені.Це вже не перший раз таке.Коли за 2-3 місяца всі кажуть що от таке буде потрібно вирішувати ,але нічого не роблять , а коли вже все тоді влада прокидається.Не розумію вони там поголівно тормозуху вживають?Невже не було зрозуміло що після Бахмуту Краматорськ і Слов'янськ?Для цього що потрібно бути експертом?А там тільки дійшло що за Бахмутом йдуть під роздачу ці міста.Рік війни ви там щось курите7
14.03.2023 23:56 Ответить
Великий наступ всі чекають. Ні, не встигнуть московіти. Точно не скажу. Не родич Ванги, як деякі чиновники.
15.03.2023 00:01 Ответить
всі чекають - все ждут?
15.03.2023 00:07 Ответить
Зеля чекає наступу Московії.
15.03.2023 08:54 Ответить
Важко сказати який він буде і де.Але він буде бо по іншому не може бути.
15.03.2023 00:08 Ответить
Слава Україні! Слава ЗСУ!
15.03.2023 00:10 Ответить
Соледар уступили точно так же - под давлением с флангов и угрозой окружения.
Сырский кажись тупит!
15.03.2023 00:10 Ответить
Сырский не может принимать об этом решение в одиночку. Его скорее всего вообще принимают коллегиально, в генштабе не один Сырский.
15.03.2023 00:11 Ответить
А Сырский кажись и не принимает решений! В последнее время активизировалась Ставка Главкомверха Ермака и царевича Володи - научились на компьютерной системе ВСУ джойстиком войска двигать!
15.03.2023 08:15 Ответить
Все оперативно-стратегические решения принимает опытный и талантливый полководец генерал Залужный, занимающий ключевую должность Главнокомандующего ВСУ.

Раз он решил продолжать оборонительную операцию в Бахмуте, значит, так и нужно.
15.03.2023 10:16 Ответить
А может его пытали на заседании Ставки? Видосиками...
15.03.2023 11:19 Ответить
А чим займається твій квартал? Ось і підсилюй ним напрямок. Щоб не кривлялись в телевізорі як ти.
14.03.2023 23:57 Ответить
Деребанить і відпочиває. І так по кругу.
15.03.2023 00:02 Ответить
Не нагнітай.. для них да..

Вони бояться

Жену будут иметь.. а ты, за тебе после жены туда и принесут.. Озабоченные.. Даже гыдко.. Все понятно. Мы одни.. и если нас окружили.. значит мы их уничтожим.. Пох ваши снаряды, техника.. никто не отменял, нож и лопату.. добудь в бою.. и добудем.. Суки кацапские..

Якщо вони прийшли на нашу землю.. То ми їх повбиваємо в той чи інакший спосіб.. Посівна у нас.. а гною не вистачає.
15.03.2023 00:01 Ответить
Цікаво, як ти все добудеш сидячи на дивані?
15.03.2023 11:29 Ответить
Ще б "вебку" приніс на засідання Ставки і викладав відосики онлайн аби всі знали, що вони там вирішують та планують.
15.03.2023 00:04 Ответить
Отключите этому придурку инет,портит настроение перед сном
15.03.2023 00:05 Ответить
Україна довіряе ВСУ.

Украіна довіряе Залужному.

Робіть свою справу хлопці.
Разом до Перемоги!

(Все інше- де? Хто ? Як? - залиште собі. Поспілкуємось після Перемоги)
15.03.2023 00:14 Ответить
Ти навіть не уявляєш, як тяжко робити свою справу з голою сракою.
15.03.2023 07:18 Ответить
А чи не може це бути повторенням харківського наступу? Вся увага була на Херсон, а потім раз і Харківська область? Інакше дійсно сумнівна цінність тримати вже напівоточене місто. Звісно, це з дивана так здається, може маючи всю інформацію, можна прийти до іншого висновку, хто знає. Але на око - дивно.
15.03.2023 00:17 Ответить
Чекаємо уже РІК на відзначення, привладними Захисників України за знищений флагман московії у Чорному морі, бо Великобританія уже навіть СПЕЦІАЛЬНУ МЕДАЛЬ ВСТАНОВИЛА за це, а у наших мажнавладців, усе руки недоходять, забувають через золоті гроші на харчуванні Війська !!!
15.03.2023 00:30 Ответить
Так це ж Нептун п'ятого в@бав. От якби шматом асфальту!!!! От тоді б весь квартал ходив обвішений ардєнамі " за взятіє маскви".
15.03.2023 09:44 Ответить
скільки ж поклали наших під цим бахмутом,,,,,чітка позиція "усієі" ставки
15.03.2023 00:32 Ответить
Я вижу стабильную поставку видосов от ОП и лапши на телемарафоне а стабильности с боеприпасами в Бахмуте нету...
15.03.2023 01:16 Ответить
менi хлопцi казали, шо русня пiшки ходить десь в 4..5 км. а дicтати нема чим - замiсть БК в нас казочки про те, що "у росцiян снарядний голод".
15.03.2023 01:32 Ответить
треба мати план а не хотелки
15.03.2023 02:02 Ответить
Бахмут - це зараз максимально стиснута пружина. По всім законам скоро вона має виштовкнути лінію фронту, і почнеться контрнаступ, думаю вже дуже скоро, точно десь у кінці березня
15.03.2023 03:44 Ответить
Давай снаряди, Зєля. Потриндів і все?
15.03.2023 04:14 Ответить
А чо нє, валодзя? Коридор в крим зданий - тепер лишилося перемолоти всіх патріотів в Бахмуті і сказати, що у нас більше немає сил для відвоювання територій. Ти думаєш ***, що ти геіальний? Всі все знають і вижити тобі після капітуляції чи здачі українських територій - не вийде!!!!!!!!!!!!!
15.03.2023 06:28 Ответить
Все згідно з оманськими домовленностями !
15.03.2023 08:49 Ответить
Гнусаве мурло!
15.03.2023 06:58 Ответить
токо не запой с хріпоцою : "нас водила молодость в сабельный поход..."
15.03.2023 07:29 Ответить
наверное, боневтік янелохмнесорокдва готовится куда-то свалить... очень сильно его обидели, когда не дали ему Оскара и не дали выступить на церемонии награждения... даже министр околовсяческих неукраинских дел кулёба в носу начал ковыряться от возмущения...
15.03.2023 08:17 Ответить
Вбивати кацапів нічим .
Де воно все?
Може треба менше оскарами перейматись.
До речі мосійчка бовкнула- президенту України вже ніхто нічого не може заборонити. Сцарьок у нас
15.03.2023 08:23 Ответить
Снарядів немає. Чи падли економлять. А військових туди направляє. Він що, хоче ''положити'' частину армії???? Таке йому всіма боками вилізе!
15.03.2023 08:43 Ответить
Тре ще зняти 30 000 гривен з війскових, та ще 1 закон ввести про покарання війскових.
15.03.2023 08:48 Ответить
Блт... Все через сраку!
Спочатку вийшли із Соледару (тренділи, що він "не має цінності в плані оборони"), потім проіпали Красну Гору (бо поставили туди на прикриття зовсім непідготовлену ТРО), а тепер вони, ****, "посилюють Бахмутський напрямок".
Все через сраку, блт, генії воєнної думки...
15.03.2023 09:08 Ответить
Всіх учасників ставки клоуна на Бахмут на передову.
15.03.2023 09:13 Ответить
А давайте вспомним Дебальцево...

Шо то мне вспомнилось про грабли, Василия Ивановича и про Сырского.
Он тогда командовал сектором С и непосредственно войсками в Дебальцевской операции.
И именно по приказу штаба сектора С 1-й батальон 30-й ОМБр под командованием Собко, который оборонял Логвиново покинул его для отдыха. В результате "шахтеры" Логвиново без единого выстрела и полностью перекрыли единственную дорогу из Дебальцево на Большую землю.
Снова "гопак на граблях" в исполнении старых героев?
15.03.2023 11:52 Ответить
чітка позиція ставки , а хто туди входить нікому не скажу...
15.03.2023 16:35 Ответить
 
 