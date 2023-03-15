Есть четкая позиция Ставки - усиливать Бахмутское направление, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 384-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотни тысяч наших людей после 24 февраля и с 2014 года стали украинскими добровольцами и защищают Украину от российской агрессии. Миллионы помогают! Ищут все необходимое для обороны, лечат и реабилитируют после ранений, спасают после российских ударов, работают ради Украины и украинцев.

Прочность наших сил обороны и безопасности – в прочности нашего народа. А сила украинцев и государства в целом основывается на том, что украинцы становятся воинами в решающее время: не теряются, а дерутся, не ищут чужого, а делают все, чтобы добыть в борьбе свое.

Мы победим в этой войне. Делаем все для этого. Поддерживаем друг друга. Усиливаем государство. Объединяем мир ради нашей победы. Состоящая на самом деле из действий всех, кто борется за Украину, кто воюет за наше государство и за своих побратимов, кто делает все, чтобы не отдать врагу ни нашу землю, ни украинскую славу.

Провел заседание Ставки. Доклады Главкома, разведки, командующих направлений. Основное внимание – ОСУВ "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей Ставки: усиливать это направление, уничтожать кафиров максимально.

Далее генерал Тарнавский докладывал о "Таврии" – это часть донецких направлений, часть южных направлений. Генерал Москалев доложил о ситуации для ОСУВ "Одесса". Генерал Наев – насчет "Севера". Конечно, постоянно на Ставке прорабатываем поставки боеприпасов, оружия", - сказал Зеленский.

