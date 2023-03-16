Уничтожение вражеских пулеметчиков из ПТРК "Стугна-П" украинского производства. ВИДЕО
Украинские бойцы из ПТРК "Стугна-П" украинского производства уничтожили позицию вражеских пулеметчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.
треба ставити на потік і здешевлювати
Героям слава!!!