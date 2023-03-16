РУС
Уничтожение вражеских пулеметчиков из ПТРК "Стугна-П" украинского производства. ВИДЕО

Украинские бойцы из ПТРК "Стугна-П" украинского производства уничтожили позицию вражеских пулеметчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.

Смотрите также: БТР-4Е "Буцефал" украинского производства выдерживает удар вражеского ПТРК и уходит с боевой позиции. ВИДЕО

армия РФ (20679) уничтожение (8001) украинское оружие (185) Стугна (79) ПТРК (92)
Топ комментарии
+23
хороша ж таки наша "Стугна" себе зарекомендувала на полі бою
16.03.2023 10:59 Ответить
+15
Лаптям з лопати прямо в рота.
16.03.2023 10:54 Ответить
+11
да вообще! Что с ней не уничтожали, умудрились даже вертолет
16.03.2023 12:35 Ответить
Рашики даже не помучились - сразу в путинский рай.....
16.03.2023 10:56 Ответить
І дарагая нє узнаєт какой у лаптя бил канєц...
16.03.2023 10:56 Ответить
Тетяна воює?
16.03.2023 11:00 Ответить
У путлера заканчивается бронетехника, Бойцы ВСУ используют Стугну для подавления пулеметных точек...
16.03.2023 11:01 Ответить
цікаво чи гикається тому українському урядовцю, який відмовився фінансувати виробництво стугн саме в фугасно-уламковому варіянті, проти піхоти?
16.03.2023 11:01 Ответить
-Иосиф Давидович, спасибо за билетики на ваш концерт! Спойте нам "хотят ли русские войны?"
16.03.2023 11:03 Ответить
Класна річ Стугна ! Все написано - що робити і коли робити.
16.03.2023 11:12 Ответить
таки так...
треба ставити на потік і здешевлювати
16.03.2023 11:38 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
16.03.2023 11:38 Ответить
 
 