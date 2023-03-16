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Знищення ворожих кулеметників із ПТРК "Стугна-П" українського виробництва. ВIДЕО

Українські бійці з ПТРК "Стугна-П" українського виробництва знищили позицію ворожих кулеметників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) українська зброя (188) Стугна (83) ПТРК (95)


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Топ коментарі
+23
хороша ж таки наша "Стугна" себе зарекомендувала на полі бою
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16.03.2023 10:59 Відповісти
+15
Лаптям з лопати прямо в рота.
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16.03.2023 10:54 Відповісти
+11
да вообще! Что с ней не уничтожали, умудрились даже вертолет
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16.03.2023 12:35 Відповісти
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Лаптям з лопати прямо в рота.
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16.03.2023 10:54 Відповісти
Рашики даже не помучились - сразу в путинский рай.....
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16.03.2023 10:56 Відповісти
І дарагая нє узнаєт какой у лаптя бил канєц...
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16.03.2023 10:56 Відповісти
хороша ж таки наша "Стугна" себе зарекомендувала на полі бою
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16.03.2023 10:59 Відповісти
да вообще! Что с ней не уничтожали, умудрились даже вертолет
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16.03.2023 12:35 Відповісти
Тетяна воює?
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16.03.2023 11:00 Відповісти
У путлера заканчивается бронетехника, Бойцы ВСУ используют Стугну для подавления пулеметных точек...
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16.03.2023 11:01 Відповісти
цікаво чи гикається тому українському урядовцю, який відмовився фінансувати виробництво стугн саме в фугасно-уламковому варіянті, проти піхоти?
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16.03.2023 11:01 Відповісти
-Иосиф Давидович, спасибо за билетики на ваш концерт! Спойте нам "хотят ли русские войны?"
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16.03.2023 11:03 Відповісти
Класна річ Стугна ! Все написано - що робити і коли робити.
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16.03.2023 11:12 Відповісти
таки так...
треба ставити на потік і здешевлювати
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16.03.2023 11:38 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.03.2023 11:38 Відповісти
 
 