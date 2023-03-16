Знищення ворожих кулеметників із ПТРК "Стугна-П" українського виробництва. ВIДЕО
Українські бійці з ПТРК "Стугна-П" українського виробництва знищили позицію ворожих кулеметників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+23 Bob Fayn
показати весь коментар16.03.2023 10:59 Відповісти Посилання
+15 Trevo Trow
показати весь коментар16.03.2023 10:54 Відповісти Посилання
+11 Aleksey NotBad
показати весь коментар16.03.2023 12:35 Відповісти Посилання
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треба ставити на потік і здешевлювати
Героям слава!!!