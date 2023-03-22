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Полный окоп уничтоженных оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО

Украинский беспилотник зафиксировал позицию армии РФ в Донецкой области, которая переполнена телами российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что некоторые из захватчиков еще подают признаки жизни.

"Полные окопы дохлой и раненой русни в Донецкой области", - пишет в комментарии автор публикации.

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армия РФ (19197) уничтожение (6909) Донецкая область (9636)


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Топ комментарии
+50
Зручно. Пригорнути бульдозером і усьо.
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22.03.2023 11:44
+44
та то в них флешмоб такий. прикинься дохлим.
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22.03.2023 11:41
+44
Петушарня. Смерть ворогам!
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22.03.2023 11:42
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та то в них флешмоб такий. прикинься дохлим.
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22.03.2023 11:41 Ответить
Но некоторый биомусор ещё шевелится.
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22.03.2023 12:16 Ответить
В поле погасли огнииии...
Орки в окопах лежааат...
Мухи над ними кружаааат...
Спи моя гадость уснииии...
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22.03.2023 15:10 Ответить
А то тре' палкою поштурхати, щоб визначити: дохлий москаль чи придурюється.
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23.03.2023 02:55 Ответить
Це вже просто бійня якась
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22.03.2023 11:41 Ответить
Мабуть нахваталися кульок вольфрамових від західних снарядів.
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22.03.2023 12:56 Ответить
Петушарня. Смерть ворогам!
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22.03.2023 11:42 Ответить
Слава Націі ‼️‼️‼️
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22.03.2023 12:03 Ответить
Потрудися почитати те,що написав автор публікації, а не тільки сумнівний,як неодноразово бувало заголовок.
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22.03.2023 11:46 Ответить
Є такі снаряди, які вибухають над землею, для ураження живої сили, зокрема в окопах. Це подарункі від наших друзів з Заходу. Вже були відео де показували працю ціх ***********.
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22.03.2023 12:00 Ответить
"касетний" називається
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22.03.2023 12:15 Ответить
Ні, це не касетний, а:

Україна отримала нові ракети - з вольфрамовими вражаючими елементами
06:0602.10.2022

На передовій серед *********** до РСЗВ М142 HIMARS, що активно використовується ЗСУ, було помічено маркування ***********, що в Україні надійшли нові ракети. Фото https://t.me/yigal_levin/32432 з'явилося на Телеграм-каналі військового експерта із Ізраїлю Ігаля Левіна.

Маркування на ящиках можна прочитати як M30A1, що є *********** до HIMARS GMLRS Alternative Warhead (дослівно GMLRS з альтернативною бойовою частиною).

Альтернативний оан називається тому що є альтернативою ************** - бойову частину зі 182 000 вольфрамових кульок, які є готовим вражаючим елементом замість класичних осколків. Як стверджує Іігал Левін, дальність поразки мети цією ракетою становить до 92 км, а можливе кругове відхилення - 7 метрів.

Даний вид ********** вибухає у повітрі та обсипає ворога вольфрамовими кульками з повітря. Ракета може використовуватись проти живої сили противника, його неброньованої або слабоброньованої техніки та легких польових укріплень.
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22.03.2023 13:52 Ответить
Обычная шрапнель.Только не шарики,а убойные элементы ввиде 3,5см игл с оперениями..В 152мм шрапнельном снаряде их до 4000 шт
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22.03.2023 20:45 Ответить
Ну напиши скаргу в Спортлото.
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22.03.2023 12:01 Ответить
і мені так здалось...
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22.03.2023 12:17 Ответить
О. Тут озвучка відмінна.👍))
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22.03.2023 11:44 Ответить
то фієста пообіді
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22.03.2023 11:44 Ответить
Андрєй, до чого тут фієста?
Можливо, сієста ?
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22.03.2023 11:58 Ответить
Прошу пардону. Дійсно - сієста. Погано володію іспанською - знаю два слова і ті переплутав
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22.03.2023 12:33 Ответить
В тих що 200 - сіеста, до тих, що ще повзуть кудись прилетять дрони з воланчиками і почнеться фіеста...
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23.03.2023 10:09 Ответить
Знаходив дописи (у Твітер), що у москалоти теж до біса безпілотників, які аналогічно вчинять з нашими захисниками. Це дійсно так?
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23.03.2023 14:39 Ответить
Зручно. Пригорнути бульдозером і усьо.
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22.03.2023 11:44 Ответить
вапна негашеного тільки накидати, щоб не занесли свій ящур який.
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22.03.2023 11:50 Ответить
Забруднюють українські чорноземи своїм, СНІДом, сифілісом, туберкульозом тощо
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22.03.2023 13:56 Ответить
деякі хробаки ще ворушаться...
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22.03.2023 13:25 Ответить
Удобно лежат. Осталось пройтись трактором с отвалом.
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22.03.2023 11:45 Ответить
Можна засипати щоб не смерділи
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22.03.2023 11:45 Ответить
нарахував мінімум чотири живих, які рухаються, тому окоп виходить неповний все-таки...
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22.03.2023 11:45 Ответить
То передсмертні конвульсії
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22.03.2023 11:48 Ответить
Это тело протискивается на концерт Кобзона без очереди
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22.03.2023 12:24 Ответить
Без ноги,чи руки теж можна назвати живим. А рівень евакуації чи медицини у кацапів на фронті відомий.
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22.03.2023 11:48 Ответить
Може сплять -"Отбой"???
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22.03.2023 11:45 Ответить
Понапивалися.
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23.03.2023 02:58 Ответить
Багато хороших маскалів
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22.03.2023 11:46 Ответить
Пісня така є "Повний автобус буратін"
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22.03.2023 11:46 Ответить
Бульдозером би їх так всіх лагідно і пригорнути...
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22.03.2023 11:47 Ответить
Ніт.
Будуть смердіти, і кістки будуть стирчати.
Треба окремий скотомогильник, метра з 3 , завглибшки!
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22.03.2023 12:00 Ответить
Можна зверху насип зробити. І травку посіяти.
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22.03.2023 13:26 Ответить
Не треба забруднювати наші поля кацапським ГМО.
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22.03.2023 16:10 Ответить
М'ясопровід.
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22.03.2023 11:47 Ответить
Бу гагага
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22.03.2023 12:00 Ответить
Поставка органічного добрива пройшла успішно.
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22.03.2023 11:48 Ответить
Більше схоже , що сплять , крім того деякі вмощуються по зручніше .
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22.03.2023 11:48 Ответить
Звичайно що сплять...вічним сном
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22.03.2023 11:52 Ответить
Наїлися земельки і сплять.
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22.03.2023 11:54 Ответить
Я теж вважаю, що просто сплять, а автор видає бажане за дійсне. Ні, я зовсім не проти, щоб уся та мерзота була дохла, щоб іх передохло набагато більше. Але не треба запускати неперевірену і ненадійну інформацію, перемогу це не прискорить.
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23.03.2023 06:53 Ответить
Саме так , бо по тому як впорядковано лежать тіла , можна зробити припущення , що сплять.
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23.03.2023 11:56 Ответить
Хорошие ркзкие как они есть
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22.03.2023 11:51 Ответить
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22.03.2023 11:52 Ответить
Там деякі шаволяться - можливо ті сплять ?
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22.03.2023 11:55 Ответить
часы с лопатниками изымають)))
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22.03.2023 12:01 Ответить
Ясно , дякую
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22.03.2023 12:03 Ответить
На мові пригожинських хєроєв "часи" називають "котли".
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22.03.2023 13:00 Ответить
Дуже їх багато,може,сплять?...дай Бог,щоб вічним сном...
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22.03.2023 11:55 Ответить
Doxlim nacisto-fashistaom roSSijskim povezlo, oni uze xoroshie ruSSkie, a vot ranenie puskai muchijatca ponimaja chto seichas zdoxnut mukax za putina ***** i stanut toze xoroshimi...
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22.03.2023 11:56 Ответить
Кацапы чОтко отработали команду - "Рота, отбой!"
Правда, команду дали бойцы ВСУ !!!
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22.03.2023 11:57 Ответить
чем-то кассетнім пригостили....
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22.03.2023 12:00 Ответить
Ні, це не касетні, а:

Україна отримала нові ракети - з вольфрамовими вражаючими елементами
06:0602.10.2022

На передовій серед *********** до РСЗВ М142 HIMARS, що активно використовується ЗСУ, було помічено маркування ***********, що в Україні надійшли нові ракети. Фото https://t.me/yigal_levin/32432 з'явилося на Телеграм-каналі військового експерта із Ізраїлю Ігаля Левіна.

Маркування на ящиках можна прочитати як M30A1, що є *********** до HIMARS GMLRS Alternative Warhead (дослівно GMLRS з альтернативною бойовою частиною).

Альтернативний оан називається тому що є альтернативою ************** - бойову частину зі 182 000 вольфрамових кульок, які є готовим вражаючим елементом замість класичних осколків. Як стверджує Іігал Левін, дальність поразки мети цією ракетою становить до 92 км, а можливе кругове відхилення - 7 метрів.

Даний вид ********** вибухає у повітрі та обсипає ворога вольфрамовими кульками з повітря. Ракета може використовуватись проти живої сили противника, його неброньованої або слабоброньованої техніки та легких польових укріплень.
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22.03.2023 13:51 Ответить
Таке враження шо вони всі чимось травонулись. Начебто і прямого влучання немає в окопчик.
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22.03.2023 12:02 Ответить
Есть такая штука шрапнель, погугли. Но и вариант выдачи желаемого за действительное тоже нельзя исключать. Возможно у них просто "тихий час" послеобеденный, уж как-то они аккуратно уложены, не видно лежащих в неестественных позах, один на одном и т.п. Может потому и качество у видео такое.
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22.03.2023 12:22 Ответить
🍗🍖💀👻
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22.03.2023 12:03 Ответить
Чого не вистачає? Будьдозера - загорнути, трамбонути і забути.
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22.03.2023 12:07 Ответить
Як гівно у кишківнику...
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22.03.2023 12:07 Ответить
Они живые там, зачем брехать
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22.03.2023 12:10 Ответить
Интересно, как их в таком длинном окопе уложили?
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22.03.2023 12:12 Ответить
НАСІННЯ 2023
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22.03.2023 12:13 Ответить
"Маловато,понимаешь,маловато будет." (с)
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22.03.2023 12:13 Ответить
Бульдозером засыпать землей эту нечисть прямо в окопе и поставить на горбу палку с табличкой «Скотомогильник».
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22.03.2023 12:16 Ответить
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22.03.2023 12:24 Ответить
Спецапырацияидетпаплану
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22.03.2023 12:24 Ответить
Не шкода нікого, якщо згадати Бучу, Ірпінь, Мощун, Маріуполь, Мар'їнку, Бахмут і багато інших населених пунктів, а саме головне жінок, дітей чоловіків. Щоб їх нищили і вони здихали тисячами і десятками тисяч всі підряд!
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22.03.2023 12:25 Ответить
Ой яке ж красівоє... Мєтро таке ,навєрноє? Наступна "Пекло!"!
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22.03.2023 12:41 Ответить
Та ну на ,видно що не всі бо декілька вошколупляться
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22.03.2023 12:43 Ответить
Мабуть імпровізований "шпиталь". Навколо воронок немає.
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22.03.2023 12:48 Ответить
Ще ворушаться, падли!
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22.03.2023 12:49 Ответить
Ляпота.
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22.03.2023 12:53 Ответить
"автоваз" нарощує виробництво.
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22.03.2023 13:00 Ответить
"Эффект домино" напоминает.
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22.03.2023 13:21 Ответить
Могли бы дома сидеть , но нет за сцаря здохли...
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22.03.2023 13:28 Ответить
Гарно так валяються, затишно, по-домашньому.
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22.03.2023 13:31 Ответить
Так виглядає,що вони не знищені, а просто сплять. Ну не можуть же всі лежати повздовж окопу. Якщо знищені,то хоча б один лежав поперек або під кутом окопу.
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22.03.2023 14:04 Ответить
Я тоже сомневаюсь, чио название соответствует тому, что нам показали на видео...
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22.03.2023 19:00 Ответить
КрасІвоє
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22.03.2023 14:11 Ответить
Мо вірус який?
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22.03.2023 14:27 Ответить
Це що, новий гімн московії ?
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22.03.2023 14:39 Ответить
Прикольно. Но некоторые ещё не здохли а пока корчатся от ранений видимо
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22.03.2023 17:39 Ответить
Красиво конечно написано... А где же видео подтверждение? Где видно, что из вальнули ?
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22.03.2023 18:59 Ответить
Будь кацапы уничтоженными - было бы видео непосредственно уничтожения... Но в этом виде ничего этого нет... ((
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22.03.2023 19:02 Ответить
А может они просто спят?
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22.03.2023 20:52 Ответить
Это просто человеческая многоножка
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23.03.2023 00:02 Ответить
А вроде некоторые ещё шевелятся, не?
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23.03.2023 05:29 Ответить
 
 