Полный окоп уничтоженных оккупантов в Донецкой области. ВИДЕО
Украинский беспилотник зафиксировал позицию армии РФ в Донецкой области, которая переполнена телами российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что некоторые из захватчиков еще подают признаки жизни.
"Полные окопы дохлой и раненой русни в Донецкой области", - пишет в комментарии автор публикации.
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+50 Игорь Матвеев #551288
показать весь комментарий22.03.2023 11:44
+44 cimbitep
показать весь комментарий22.03.2023 11:41
+44 Roman Podyu #221750
показать весь комментарий22.03.2023 11:42
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Орки в окопах лежааат...
Мухи над ними кружаааат...
Спи моя гадость уснииии...
Україна отримала нові ракети - з вольфрамовими вражаючими елементами
06:0602.10.2022
На передовій серед *********** до РСЗВ М142 HIMARS, що активно використовується ЗСУ, було помічено маркування ***********, що в Україні надійшли нові ракети. Фото https://t.me/yigal_levin/32432 з'явилося на Телеграм-каналі військового експерта із Ізраїлю Ігаля Левіна.
Маркування на ящиках можна прочитати як M30A1, що є *********** до HIMARS GMLRS Alternative Warhead (дослівно GMLRS з альтернативною бойовою частиною).
Альтернативний оан називається тому що є альтернативою ************** - бойову частину зі 182 000 вольфрамових кульок, які є готовим вражаючим елементом замість класичних осколків. Як стверджує Іігал Левін, дальність поразки мети цією ракетою становить до 92 км, а можливе кругове відхилення - 7 метрів.
Даний вид ********** вибухає у повітрі та обсипає ворога вольфрамовими кульками з повітря. Ракета може використовуватись проти живої сили противника, його неброньованої або слабоброньованої техніки та легких польових укріплень.
Можливо, сієста ?
Будуть смердіти, і кістки будуть стирчати.
Треба окремий скотомогильник, метра з 3 , завглибшки!
Правда, команду дали бойцы ВСУ !!!
Україна отримала нові ракети - з вольфрамовими вражаючими елементами
06:0602.10.2022
На передовій серед *********** до РСЗВ М142 HIMARS, що активно використовується ЗСУ, було помічено маркування ***********, що в Україні надійшли нові ракети. Фото https://t.me/yigal_levin/32432 з'явилося на Телеграм-каналі військового експерта із Ізраїлю Ігаля Левіна.
Маркування на ящиках можна прочитати як M30A1, що є *********** до HIMARS GMLRS Alternative Warhead (дослівно GMLRS з альтернативною бойовою частиною).
Альтернативний оан називається тому що є альтернативою ************** - бойову частину зі 182 000 вольфрамових кульок, які є готовим вражаючим елементом замість класичних осколків. Як стверджує Іігал Левін, дальність поразки мети цією ракетою становить до 92 км, а можливе кругове відхилення - 7 метрів.
Даний вид ********** вибухає у повітрі та обсипає ворога вольфрамовими кульками з повітря. Ракета може використовуватись проти живої сили противника, його неброньованої або слабоброньованої техніки та легких польових укріплень.