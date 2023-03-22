Повний окоп знищених окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Український безпілотник зафіксував позицію армії РФ на Донеччині, переповнену тілами російських російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що деякі із загарбників ще подають ознаки життя.

"Повні окопи дохлої та пораненої русні на Донеччині", - пише у коментарі автор публікації.

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