Повний окоп знищених окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Український безпілотник зафіксував позицію армії РФ на Донеччині, переповнену тілами російських російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що деякі із загарбників ще подають ознаки життя.
"Повні окопи дохлої та пораненої русні на Донеччині", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+50 Игорь Матвеев #551288
показати весь коментар22.03.2023 11:44
+44 cimbitep
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+44 Roman Podyu #221750
показати весь коментар22.03.2023 11:42
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Орки в окопах лежааат...
Мухи над ними кружаааат...
Спи моя гадость уснииии...
Україна отримала нові ракети - з вольфрамовими вражаючими елементами
06:0602.10.2022
На передовій серед *********** до РСЗВ М142 HIMARS, що активно використовується ЗСУ, було помічено маркування ***********, що в Україні надійшли нові ракети. Фото https://t.me/yigal_levin/32432 з'явилося на Телеграм-каналі військового експерта із Ізраїлю Ігаля Левіна.
Маркування на ящиках можна прочитати як M30A1, що є *********** до HIMARS GMLRS Alternative Warhead (дослівно GMLRS з альтернативною бойовою частиною).
Альтернативний оан називається тому що є альтернативою ************** - бойову частину зі 182 000 вольфрамових кульок, які є готовим вражаючим елементом замість класичних осколків. Як стверджує Іігал Левін, дальність поразки мети цією ракетою становить до 92 км, а можливе кругове відхилення - 7 метрів.
Даний вид ********** вибухає у повітрі та обсипає ворога вольфрамовими кульками з повітря. Ракета може використовуватись проти живої сили противника, його неброньованої або слабоброньованої техніки та легких польових укріплень.
Можливо, сієста ?
Будуть смердіти, і кістки будуть стирчати.
Треба окремий скотомогильник, метра з 3 , завглибшки!
Правда, команду дали бойцы ВСУ !!!
Україна отримала нові ракети - з вольфрамовими вражаючими елементами
06:0602.10.2022
На передовій серед *********** до РСЗВ М142 HIMARS, що активно використовується ЗСУ, було помічено маркування ***********, що в Україні надійшли нові ракети. Фото https://t.me/yigal_levin/32432 з'явилося на Телеграм-каналі військового експерта із Ізраїлю Ігаля Левіна.
Маркування на ящиках можна прочитати як M30A1, що є *********** до HIMARS GMLRS Alternative Warhead (дослівно GMLRS з альтернативною бойовою частиною).
Альтернативний оан називається тому що є альтернативою ************** - бойову частину зі 182 000 вольфрамових кульок, які є готовим вражаючим елементом замість класичних осколків. Як стверджує Іігал Левін, дальність поразки мети цією ракетою становить до 92 км, а можливе кругове відхилення - 7 метрів.
Даний вид ********** вибухає у повітрі та обсипає ворога вольфрамовими кульками з повітря. Ракета може використовуватись проти живої сили противника, його неброньованої або слабоброньованої техніки та легких польових укріплень.