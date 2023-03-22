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Повний окоп знищених окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Український безпілотник зафіксував позицію армії РФ на Донеччині, переповнену тілами російських російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що деякі із загарбників ще подають ознаки життя.

"Повні окопи дохлої та пораненої русні на Донеччині", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання українського снаряда в окоп на позиції армії РФ. ВIДЕО з телефона окупанта

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) Донецька область (8447)


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Топ коментарі
+50
Зручно. Пригорнути бульдозером і усьо.
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22.03.2023 11:44
+44
та то в них флешмоб такий. прикинься дохлим.
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22.03.2023 11:41
+44
Петушарня. Смерть ворогам!
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22.03.2023 11:42
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та то в них флешмоб такий. прикинься дохлим.
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22.03.2023 11:41 Відповісти
Но некоторый биомусор ещё шевелится.
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22.03.2023 12:16 Відповісти
В поле погасли огнииии...
Орки в окопах лежааат...
Мухи над ними кружаааат...
Спи моя гадость уснииии...
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22.03.2023 15:10 Відповісти
А то тре' палкою поштурхати, щоб визначити: дохлий москаль чи придурюється.
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23.03.2023 02:55 Відповісти
Це вже просто бійня якась
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22.03.2023 11:41 Відповісти
Мабуть нахваталися кульок вольфрамових від західних снарядів.
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22.03.2023 12:56 Відповісти
Петушарня. Смерть ворогам!
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22.03.2023 11:42 Відповісти
Слава Націі ‼️‼️‼️
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22.03.2023 12:03 Відповісти
Потрудися почитати те,що написав автор публікації, а не тільки сумнівний,як неодноразово бувало заголовок.
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22.03.2023 11:46 Відповісти
Є такі снаряди, які вибухають над землею, для ураження живої сили, зокрема в окопах. Це подарункі від наших друзів з Заходу. Вже були відео де показували працю ціх ***********.
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22.03.2023 12:00 Відповісти
"касетний" називається
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22.03.2023 12:15 Відповісти
Ні, це не касетний, а:

Україна отримала нові ракети - з вольфрамовими вражаючими елементами
06:0602.10.2022

На передовій серед *********** до РСЗВ М142 HIMARS, що активно використовується ЗСУ, було помічено маркування ***********, що в Україні надійшли нові ракети. Фото https://t.me/yigal_levin/32432 з'явилося на Телеграм-каналі військового експерта із Ізраїлю Ігаля Левіна.

Маркування на ящиках можна прочитати як M30A1, що є *********** до HIMARS GMLRS Alternative Warhead (дослівно GMLRS з альтернативною бойовою частиною).

Альтернативний оан називається тому що є альтернативою ************** - бойову частину зі 182 000 вольфрамових кульок, які є готовим вражаючим елементом замість класичних осколків. Як стверджує Іігал Левін, дальність поразки мети цією ракетою становить до 92 км, а можливе кругове відхилення - 7 метрів.

Даний вид ********** вибухає у повітрі та обсипає ворога вольфрамовими кульками з повітря. Ракета може використовуватись проти живої сили противника, його неброньованої або слабоброньованої техніки та легких польових укріплень.
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22.03.2023 13:52 Відповісти
Обычная шрапнель.Только не шарики,а убойные элементы ввиде 3,5см игл с оперениями..В 152мм шрапнельном снаряде их до 4000 шт
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22.03.2023 20:45 Відповісти
Ну напиши скаргу в Спортлото.
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22.03.2023 12:01 Відповісти
і мені так здалось...
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22.03.2023 12:17 Відповісти
О. Тут озвучка відмінна.👍))
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22.03.2023 11:44 Відповісти
то фієста пообіді
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22.03.2023 11:44 Відповісти
Андрєй, до чого тут фієста?
Можливо, сієста ?
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22.03.2023 11:58 Відповісти
Прошу пардону. Дійсно - сієста. Погано володію іспанською - знаю два слова і ті переплутав
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22.03.2023 12:33 Відповісти
В тих що 200 - сіеста, до тих, що ще повзуть кудись прилетять дрони з воланчиками і почнеться фіеста...
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23.03.2023 10:09 Відповісти
Знаходив дописи (у Твітер), що у москалоти теж до біса безпілотників, які аналогічно вчинять з нашими захисниками. Це дійсно так?
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23.03.2023 14:39 Відповісти
Зручно. Пригорнути бульдозером і усьо.
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22.03.2023 11:44 Відповісти
вапна негашеного тільки накидати, щоб не занесли свій ящур який.
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22.03.2023 11:50 Відповісти
Забруднюють українські чорноземи своїм, СНІДом, сифілісом, туберкульозом тощо
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22.03.2023 13:56 Відповісти
деякі хробаки ще ворушаться...
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22.03.2023 13:25 Відповісти
Удобно лежат. Осталось пройтись трактором с отвалом.
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22.03.2023 11:45 Відповісти
Можна засипати щоб не смерділи
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22.03.2023 11:45 Відповісти
нарахував мінімум чотири живих, які рухаються, тому окоп виходить неповний все-таки...
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22.03.2023 11:45 Відповісти
То передсмертні конвульсії
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22.03.2023 11:48 Відповісти
Это тело протискивается на концерт Кобзона без очереди
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22.03.2023 12:24 Відповісти
Без ноги,чи руки теж можна назвати живим. А рівень евакуації чи медицини у кацапів на фронті відомий.
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22.03.2023 11:48 Відповісти
Може сплять -"Отбой"???
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22.03.2023 11:45 Відповісти
Понапивалися.
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23.03.2023 02:58 Відповісти
Багато хороших маскалів
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22.03.2023 11:46 Відповісти
Пісня така є "Повний автобус буратін"
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22.03.2023 11:46 Відповісти
Бульдозером би їх так всіх лагідно і пригорнути...
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22.03.2023 11:47 Відповісти
Ніт.
Будуть смердіти, і кістки будуть стирчати.
Треба окремий скотомогильник, метра з 3 , завглибшки!
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22.03.2023 12:00 Відповісти
Можна зверху насип зробити. І травку посіяти.
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22.03.2023 13:26 Відповісти
Не треба забруднювати наші поля кацапським ГМО.
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22.03.2023 16:10 Відповісти
М'ясопровід.
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22.03.2023 11:47 Відповісти
Бу гагага
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22.03.2023 12:00 Відповісти
Поставка органічного добрива пройшла успішно.
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22.03.2023 11:48 Відповісти
Більше схоже , що сплять , крім того деякі вмощуються по зручніше .
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22.03.2023 11:48 Відповісти
Звичайно що сплять...вічним сном
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22.03.2023 11:52 Відповісти
Наїлися земельки і сплять.
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22.03.2023 11:54 Відповісти
Я теж вважаю, що просто сплять, а автор видає бажане за дійсне. Ні, я зовсім не проти, щоб уся та мерзота була дохла, щоб іх передохло набагато більше. Але не треба запускати неперевірену і ненадійну інформацію, перемогу це не прискорить.
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23.03.2023 06:53 Відповісти
Саме так , бо по тому як впорядковано лежать тіла , можна зробити припущення , що сплять.
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23.03.2023 11:56 Відповісти
Хорошие ркзкие как они есть
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22.03.2023 11:51 Відповісти
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22.03.2023 11:52 Відповісти
Там деякі шаволяться - можливо ті сплять ?
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22.03.2023 11:55 Відповісти
часы с лопатниками изымають)))
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22.03.2023 12:01 Відповісти
Ясно , дякую
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22.03.2023 12:03 Відповісти
На мові пригожинських хєроєв "часи" називають "котли".
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22.03.2023 13:00 Відповісти
Дуже їх багато,може,сплять?...дай Бог,щоб вічним сном...
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22.03.2023 11:55 Відповісти
Doxlim nacisto-fashistaom roSSijskim povezlo, oni uze xoroshie ruSSkie, a vot ranenie puskai muchijatca ponimaja chto seichas zdoxnut mukax za putina ***** i stanut toze xoroshimi...
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22.03.2023 11:56 Відповісти
Кацапы чОтко отработали команду - "Рота, отбой!"
Правда, команду дали бойцы ВСУ !!!
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22.03.2023 11:57 Відповісти
чем-то кассетнім пригостили....
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22.03.2023 12:00 Відповісти
Ні, це не касетні, а:

Україна отримала нові ракети - з вольфрамовими вражаючими елементами
06:0602.10.2022

На передовій серед *********** до РСЗВ М142 HIMARS, що активно використовується ЗСУ, було помічено маркування ***********, що в Україні надійшли нові ракети. Фото https://t.me/yigal_levin/32432 з'явилося на Телеграм-каналі військового експерта із Ізраїлю Ігаля Левіна.

Маркування на ящиках можна прочитати як M30A1, що є *********** до HIMARS GMLRS Alternative Warhead (дослівно GMLRS з альтернативною бойовою частиною).

Альтернативний оан називається тому що є альтернативою ************** - бойову частину зі 182 000 вольфрамових кульок, які є готовим вражаючим елементом замість класичних осколків. Як стверджує Іігал Левін, дальність поразки мети цією ракетою становить до 92 км, а можливе кругове відхилення - 7 метрів.

Даний вид ********** вибухає у повітрі та обсипає ворога вольфрамовими кульками з повітря. Ракета може використовуватись проти живої сили противника, його неброньованої або слабоброньованої техніки та легких польових укріплень.
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22.03.2023 13:51 Відповісти
Таке враження шо вони всі чимось травонулись. Начебто і прямого влучання немає в окопчик.
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22.03.2023 12:02 Відповісти
Есть такая штука шрапнель, погугли. Но и вариант выдачи желаемого за действительное тоже нельзя исключать. Возможно у них просто "тихий час" послеобеденный, уж как-то они аккуратно уложены, не видно лежащих в неестественных позах, один на одном и т.п. Может потому и качество у видео такое.
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22.03.2023 12:22 Відповісти
🍗🍖💀👻
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22.03.2023 12:03 Відповісти
Чого не вистачає? Будьдозера - загорнути, трамбонути і забути.
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22.03.2023 12:07 Відповісти
Як гівно у кишківнику...
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22.03.2023 12:07 Відповісти
Они живые там, зачем брехать
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22.03.2023 12:10 Відповісти
Интересно, как их в таком длинном окопе уложили?
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22.03.2023 12:12 Відповісти
НАСІННЯ 2023
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22.03.2023 12:13 Відповісти
"Маловато,понимаешь,маловато будет." (с)
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22.03.2023 12:13 Відповісти
Бульдозером засыпать землей эту нечисть прямо в окопе и поставить на горбу палку с табличкой «Скотомогильник».
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22.03.2023 12:16 Відповісти
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22.03.2023 12:24 Відповісти
Спецапырацияидетпаплану
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22.03.2023 12:24 Відповісти
Не шкода нікого, якщо згадати Бучу, Ірпінь, Мощун, Маріуполь, Мар'їнку, Бахмут і багато інших населених пунктів, а саме головне жінок, дітей чоловіків. Щоб їх нищили і вони здихали тисячами і десятками тисяч всі підряд!
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22.03.2023 12:25 Відповісти
Ой яке ж красівоє... Мєтро таке ,навєрноє? Наступна "Пекло!"!
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22.03.2023 12:41 Відповісти
Та ну на ,видно що не всі бо декілька вошколупляться
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22.03.2023 12:43 Відповісти
Мабуть імпровізований "шпиталь". Навколо воронок немає.
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22.03.2023 12:48 Відповісти
Ще ворушаться, падли!
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22.03.2023 12:49 Відповісти
Ляпота.
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22.03.2023 12:53 Відповісти
"автоваз" нарощує виробництво.
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22.03.2023 13:00 Відповісти
"Эффект домино" напоминает.
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22.03.2023 13:21 Відповісти
Могли бы дома сидеть , но нет за сцаря здохли...
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22.03.2023 13:28 Відповісти
Гарно так валяються, затишно, по-домашньому.
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22.03.2023 13:31 Відповісти
Так виглядає,що вони не знищені, а просто сплять. Ну не можуть же всі лежати повздовж окопу. Якщо знищені,то хоча б один лежав поперек або під кутом окопу.
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22.03.2023 14:04 Відповісти
Я тоже сомневаюсь, чио название соответствует тому, что нам показали на видео...
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22.03.2023 19:00 Відповісти
КрасІвоє
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22.03.2023 14:11 Відповісти
Мо вірус який?
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22.03.2023 14:27 Відповісти
Це що, новий гімн московії ?
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22.03.2023 14:39 Відповісти
Прикольно. Но некоторые ещё не здохли а пока корчатся от ранений видимо
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22.03.2023 17:39 Відповісти
Красиво конечно написано... А где же видео подтверждение? Где видно, что из вальнули ?
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22.03.2023 18:59 Відповісти
Будь кацапы уничтоженными - было бы видео непосредственно уничтожения... Но в этом виде ничего этого нет... ((
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22.03.2023 19:02 Відповісти
А может они просто спят?
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22.03.2023 20:52 Відповісти
Это просто человеческая многоножка
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23.03.2023 00:02 Відповісти
А вроде некоторые ещё шевелятся, не?
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23.03.2023 05:29 Відповісти
 
 