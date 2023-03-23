Последствия ночного обстрела Херсона: попадание в больницу, повреждены дома, - ОВА. ВИДЕО
Ночью российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона. Под вражеским огнем оказались городская больница, дома гражданских.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Этой ночью российская армия била по центральной части Херсона. Оккупанты попали в одну из больниц города.
Также из-за вражеских обстрелов пострадали дома мирных херсонцев, полностью сгорела припаркованная рядом машина", - говорится в сообщении.
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володимир омельянов
показать весь комментарий23.03.2023 12:07 Ответить Мне нравится 0
5 копійок
показать весь комментарий23.03.2023 12:35 Ответить Мне нравится 0
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