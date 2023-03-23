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Последствия ночного обстрела Херсона: попадание в больницу, повреждены дома, - ОВА. ВИДЕО

Ночью российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона. Под вражеским огнем оказались городская больница, дома гражданских.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью российская армия била по центральной части Херсона. Оккупанты попали в одну из больниц города.
Также из-за вражеских обстрелов пострадали дома мирных херсонцев, полностью сгорела припаркованная рядом машина", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки россияне совершили 54 обстрела Херсонщины, 1 человек погиб, 2 получили ранения, - ОВА

больница (1439) обстрел (27129) Херсон (2817) Прокудин Александр (97)


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Ось з ким ці нациські чорти воюють : лікарні,школи ,житлові будинки, вбивають дітей ,жінок це варвари 21 століття ,тому цій орді під назвою росія не місце в ********* світі.
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23.03.2023 12:07 Ответить
Влада спростувала інформацію про те, що в даху запорізького будинку застрягла ракета. Це сонячна батарея.
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23.03.2023 12:35 Ответить
 
 